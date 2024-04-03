Почему вода поменяла цвет? Прямой эфир с главой "Росводоканал Барнаул" на amiс.ru
4 апреля в телеграм-канале Андрей Полюго расскажет, как очищают воду и безопасна ли она
03 апреля 2024, 18:07, ИА Амител
Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Изменение цвета и запаха воды в Барнауле стала темой, которая волнует сейчас многих. С чем это связано и как когда проблема будет решена в прямом эфире в телеграм-канале amic.ru расскажет генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго на amic.ru.
4 апреля в 11:00 обсудим, какими средствами очищают воду, безопасна ли она и когда цвет, запах и вкус воды наконец придет в норму? Не пропустите!
18:26:57 03-04-2024
А запах болота. Норм?
18:55:19 03-04-2024
если налить эту воду в стакан и оставить на день, то к вечеру на стенках оседает какая- то слизь. фу...
этим даже мыться страшно, а уж чтобы пить ... я такой воды никогда не видела в кране. была вонючая, конечно, но не до такой степени.
19:04:03 03-04-2024
Элен без ребят (18:55:19 03-04-2024) если налить эту воду в стакан и оставить на день, то к вечер... Никогда такого дерьма из крана не лилось! Засорился слив в раковину. Когда вода ушла по всей ракоаине осталась грязная чернобуромалиновая пенная субстанция- жаль нельзя сюда фотку кинуть. Реально смотреть жутко! Первый раз паводок что- ли? Ни один год такой гадостью нас не поили.
21:26:35 03-04-2024
Да потому что она грязная. Очистные не работают
21:59:45 03-04-2024
А мне нравится фотонгендиректора, такая добрая улыбка. Значит все хорошо))
10:48:53 04-04-2024
Гость (21:59:45 03-04-2024) А мне нравится фотонгендиректора, такая добрая улыбка. Значи... 100%
22:25:26 03-04-2024
Уже подхватила ротавирусную инфекцию,рвало,высокая температура!Не пейте люди эту воду!У меня огромный вопрос к властям - почему заранее не предупредили,о том что нужно покупать воду в магазинах??Полки пустые,солёную минералку пить что - ли?
07:18:15 04-04-2024
Гость (22:25:26 03-04-2024) Уже подхватила ротавирусную инфекцию,рвало,высокая температу... Вы как с луны свалились...Воду пить из крана?? Даже когда она мутной не была,,, из крана текла сплошная хлорка!!
07:20:18 04-04-2024
Гость (07:18:15 04-04-2024) Даже когда она мутной не была,,, из крана текла сплошная хлорка!!.. с похмелья очень помогала))
01:13:29 04-04-2024
Все бывает в первый раз. Привыкнет.
01:20:02 04-04-2024
Каждый сезон паводка вода становится хуже, но сейчас просто болото. Кто в поверит, что она безопасная? Мыться, может и нормально. Все равно других вариантов нет. Но пить это слишком.
08:48:40 04-04-2024
Владимир (01:20:02 04-04-2024) Каждый сезон паводка вода становится хуже, но сейчас просто ... Да даже мыться противно, воняет же!
08:50:55 04-04-2024
Гость (08:48:40 04-04-2024) Да даже мыться противно, воняет же! ... не мойся. будешь пахнуть розами)))
05:56:38 04-04-2024
Когда пропускаешь воду через фильтр, она из желто -коричневой становиться почти прозрачной. Складывается впечатление, что на очистных не работает система фильтрации.
06:11:20 04-04-2024
Десять лет прожил в Твери, там Волга протекает прямо посередине города. Никогда не было такой воды из под крана. И ещё, не пойму, как температура в Оби связана с мутной водой? Так и скажите, что очистные сооружения не справляются, также как и руководство Барнаульского Водоканала!
07:32:45 04-04-2024
Как-то давно, когда появились в Барнауле кувшинные фильтры, провели эксперимент. Налили Кока-колы. К нашему удивлению, на выходе получилась чистая вода. Так что ясно, Водоканал явно не чистит , не фильтрует воду, а лишь добавляет химические вещества, чтобы она изменила цвет и вкус.
14:06:53 04-04-2024
Гость (07:32:45 04-04-2024) Как-то давно, когда появились в Барнауле кувшинные фильтры, ... Да, элементарно фильтры не работают, это взвеси цвет дают, которые механически убираются.
07:44:57 04-04-2024
Главное не забудьте вовремя оплатить услугу подачи воды!!!
08:20:14 04-04-2024
Самое интересное, что тариф на эту мерзкую воду не изменят а то и вовсе повысят, оправдывая это тем, что из-за паводка им приходится вкладывать дополнительные средства для очистки! А мы так и будем глотать то, что нам заливают власти! Полный бардак, безответственность и безнаказанность!!! Эти абсолютно бессовестные чиновники только и делают, что карманы себе набиавют!
09:36:53 04-04-2024
Начальник водоканала в прямом эфире стакан воды, налитый из крана, выпьет? Она же безопасная, по его заявлению.
11:35:21 04-04-2024
Значит скоро тариф поднимут на воду мотивируя заботой о качестве воды и заботой о людях
11:40:54 04-04-2024
Какие паводки? Кто в Барнауле живет лет пять, может поверят. В нпчале 80ых были паводки, а вода была в кране отличная.
12:22:48 04-04-2024
есть подозрение, что на выходе со станции водоканала вода и вправду такая как говорит начальник, НООООООО. дальше она идет несколько километров до крана. в каком состоянии магистральные трубы? в каком состоянии общедомовые коммуникации? по любому сточные и талые воды находят пути попадания в трубу
14:05:05 04-04-2024
Урбанизко (12:22:48 04-04-2024) есть подозрение, что на выходе со станции водоканала вода и ... Ну что же, все линии города и домовые линии вдруг за неделю ВСЕ пришли в негодность?
14:15:06 08-04-2024
Урбанизко (12:22:48 04-04-2024) есть подозрение, что на выходе со станции водоканала вода и ... А как талые и сточные воды попадут в трубу, которая под давлением находится?
12:45:42 04-04-2024
Раньше 3-4 года назад не было такого, хватит лапшу на уши вешать людям. Деньги берёте, так извольте работать. Меняйте системы, модернизируйте сети. Или снижайте стоимость услуг, которые не соответствуют требованиям!
23:52:17 04-04-2024
Все правильно, 3-4 года назад провели модернизацию, убрали советские очистные системы, поставили современные российские
08:23:14 05-04-2024
У нас пару недель назад меняли под домом трубы. Когда включили холодную воду, как пробку грязную в трубах прорвало, полдня тела вонючая черно-коричневая вязкая мутная смесь. Откуда такое в трубе?
10:51:16 05-04-2024
В советское время я не помню, чтобы вода была такого вкуса и цвета в период паводков в Барнауле. Почему сейчас фильтры не работают? Отсутствие ингредиентов, экономия или воровство?
16:16:26 05-04-2024
Гость (07:18:15 04-04-2024) Вы как с луны свалились...Воду пить из крана?? Даже когда он... хлоркой в туалетах посыпают, в хлорируют хлоргазом
13:39:10 08-04-2024
Просто на очистных сооружениях экономят, это ж частная фирма - ООО, и еще монополист, а в любом бизнесе главное прибыль любой ценой.. Нажива.. А тут еще и от трубы никто не откажется.
13:55:35 08-04-2024
В квартире на трубе холодной воды потекло соединение ,откуда идет отводка наверх, к шлангам смесителя. Теперь на той же трубе новая протечка – где отводка для стиральной машины. Никакого физического воздействия не было. Видимо, из водопровода поступает настолько токсичная жидкость, что разрушает сантехоборудование.