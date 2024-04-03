Почему вода поменяла цвет? Прямой эфир с главой "Росводоканал Барнаул" на amiс.ru

4 апреля в телеграм-канале Андрей Полюго расскажет, как очищают воду и безопасна ли она

03 апреля 2024, 18:07, ИА Амител

Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Изменение цвета и запаха воды в Барнауле стала темой, которая волнует сейчас многих. С чем это связано и как когда проблема будет решена в прямом эфире в телеграм-канале amic.ru расскажет генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго на amic.ru.

4 апреля в 11:00 обсудим, какими средствами очищают воду, безопасна ли она и когда цвет, запах и вкус воды наконец придет в норму? Не пропустите!