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Почему вода поменяла цвет? Прямой эфир с главой "Росводоканал Барнаул" на amiс.ru

4 апреля в телеграм-канале Андрей Полюго расскажет, как очищают воду и безопасна ли она

03 апреля 2024, 18:07, ИА Амител

Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Изменение цвета и запаха воды в Барнауле стала темой, которая волнует сейчас многих. С чем это связано и как когда проблема будет решена в прямом эфире в телеграм-канале amic.ru расскажет генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго на amic.ru.

4 апреля в 11:00 обсудим, какими средствами очищают воду, безопасна ли она и когда цвет, запах и вкус воды наконец придет в норму? Не пропустите!

Барнаул Паводок

Комментарии 32

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Гость

18:26:57 03-04-2024

А запах болота. Норм?

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Элен без ребят

18:55:19 03-04-2024

если налить эту воду в стакан и оставить на день, то к вечеру на стенках оседает какая- то слизь. фу...
этим даже мыться страшно, а уж чтобы пить ... я такой воды никогда не видела в кране. была вонючая, конечно, но не до такой степени.

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Гость

19:04:03 03-04-2024

Элен без ребят (18:55:19 03-04-2024) если налить эту воду в стакан и оставить на день, то к вечер... Никогда такого дерьма из крана не лилось! Засорился слив в раковину. Когда вода ушла по всей ракоаине осталась грязная чернобуромалиновая пенная субстанция- жаль нельзя сюда фотку кинуть. Реально смотреть жутко! Первый раз паводок что- ли? Ни один год такой гадостью нас не поили.

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Гость

21:26:35 03-04-2024

Да потому что она грязная. Очистные не работают

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Гость

21:59:45 03-04-2024

А мне нравится фотонгендиректора, такая добрая улыбка. Значит все хорошо))

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Гость

10:48:53 04-04-2024

Гость (21:59:45 03-04-2024) А мне нравится фотонгендиректора, такая добрая улыбка. Значи... 100%

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Гость

22:25:26 03-04-2024

Уже подхватила ротавирусную инфекцию,рвало,высокая температура!Не пейте люди эту воду!У меня огромный вопрос к властям - почему заранее не предупредили,о том что нужно покупать воду в магазинах??Полки пустые,солёную минералку пить что - ли?

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Гость

07:18:15 04-04-2024

Гость (22:25:26 03-04-2024) Уже подхватила ротавирусную инфекцию,рвало,высокая температу... Вы как с луны свалились...Воду пить из крана?? Даже когда она мутной не была,,, из крана текла сплошная хлорка!!

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Гость

07:20:18 04-04-2024

Гость (07:18:15 04-04-2024) Даже когда она мутной не была,,, из крана текла сплошная хлорка!!.. с похмелья очень помогала))

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Гость

01:13:29 04-04-2024

Все бывает в первый раз. Привыкнет.

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Владимир

01:20:02 04-04-2024

Каждый сезон паводка вода становится хуже, но сейчас просто болото. Кто в поверит, что она безопасная? Мыться, может и нормально. Все равно других вариантов нет. Но пить это слишком.

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Гость

08:48:40 04-04-2024

Владимир (01:20:02 04-04-2024) Каждый сезон паводка вода становится хуже, но сейчас просто ... Да даже мыться противно, воняет же!

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Гость

08:50:55 04-04-2024

Гость (08:48:40 04-04-2024) Да даже мыться противно, воняет же! ... не мойся. будешь пахнуть розами)))

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Александр

05:56:38 04-04-2024

Когда пропускаешь воду через фильтр, она из желто -коричневой становиться почти прозрачной. Складывается впечатление, что на очистных не работает система фильтрации.

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Юрий

06:11:20 04-04-2024

Десять лет прожил в Твери, там Волга протекает прямо посередине города. Никогда не было такой воды из под крана. И ещё, не пойму, как температура в Оби связана с мутной водой? Так и скажите, что очистные сооружения не справляются, также как и руководство Барнаульского Водоканала!

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Гость

07:32:45 04-04-2024

Как-то давно, когда появились в Барнауле кувшинные фильтры, провели эксперимент. Налили Кока-колы. К нашему удивлению, на выходе получилась чистая вода. Так что ясно, Водоканал явно не чистит , не фильтрует воду, а лишь добавляет химические вещества, чтобы она изменила цвет и вкус.

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Гость

14:06:53 04-04-2024

Гость (07:32:45 04-04-2024) Как-то давно, когда появились в Барнауле кувшинные фильтры, ... Да, элементарно фильтры не работают, это взвеси цвет дают, которые механически убираются.

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Роман

07:44:57 04-04-2024

Главное не забудьте вовремя оплатить услугу подачи воды!!!

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Марго

08:20:14 04-04-2024

Самое интересное, что тариф на эту мерзкую воду не изменят а то и вовсе повысят, оправдывая это тем, что из-за паводка им приходится вкладывать дополнительные средства для очистки! А мы так и будем глотать то, что нам заливают власти! Полный бардак, безответственность и безнаказанность!!! Эти абсолютно бессовестные чиновники только и делают, что карманы себе набиавют!

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Житель

09:36:53 04-04-2024

Начальник водоканала в прямом эфире стакан воды, налитый из крана, выпьет? Она же безопасная, по его заявлению.

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Гоша

11:35:21 04-04-2024

Значит скоро тариф поднимут на воду мотивируя заботой о качестве воды и заботой о людях

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Евгений

11:40:54 04-04-2024

Какие паводки? Кто в Барнауле живет лет пять, может поверят. В нпчале 80ых были паводки, а вода была в кране отличная.

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Урбанизко

12:22:48 04-04-2024

есть подозрение, что на выходе со станции водоканала вода и вправду такая как говорит начальник, НООООООО. дальше она идет несколько километров до крана. в каком состоянии магистральные трубы? в каком состоянии общедомовые коммуникации? по любому сточные и талые воды находят пути попадания в трубу

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Гость

14:05:05 04-04-2024

Урбанизко (12:22:48 04-04-2024) есть подозрение, что на выходе со станции водоканала вода и ... Ну что же, все линии города и домовые линии вдруг за неделю ВСЕ пришли в негодность?

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Гость

14:15:06 08-04-2024

Урбанизко (12:22:48 04-04-2024) есть подозрение, что на выходе со станции водоканала вода и ... А как талые и сточные воды попадут в трубу, которая под давлением находится?

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Мазай

12:45:42 04-04-2024

Раньше 3-4 года назад не было такого, хватит лапшу на уши вешать людям. Деньги берёте, так извольте работать. Меняйте системы, модернизируйте сети. Или снижайте стоимость услуг, которые не соответствуют требованиям!

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Инкогнито

23:52:17 04-04-2024

Все правильно, 3-4 года назад провели модернизацию, убрали советские очистные системы, поставили современные российские

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Надежда

08:23:14 05-04-2024

У нас пару недель назад меняли под домом трубы. Когда включили холодную воду, как пробку грязную в трубах прорвало, полдня тела вонючая черно-коричневая вязкая мутная смесь. Откуда такое в трубе?

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горожанин.

10:51:16 05-04-2024

В советское время я не помню, чтобы вода была такого вкуса и цвета в период паводков в Барнауле. Почему сейчас фильтры не работают? Отсутствие ингредиентов, экономия или воровство?

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Я

16:16:26 05-04-2024

Гость (07:18:15 04-04-2024) Вы как с луны свалились...Воду пить из крана?? Даже когда он... хлоркой в туалетах посыпают, в хлорируют хлоргазом

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Влад

13:39:10 08-04-2024

Просто на очистных сооружениях экономят, это ж частная фирма - ООО, и еще монополист, а в любом бизнесе главное прибыль любой ценой.. Нажива.. А тут еще и от трубы никто не откажется.

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Я в шоке!

13:55:35 08-04-2024

В квартире на трубе холодной воды потекло соединение ,откуда идет отводка наверх, к шлангам смесителя. Теперь на той же трубе новая протечка – где отводка для стиральной машины. Никакого физического воздействия не было. Видимо, из водопровода поступает настолько токсичная жидкость, что разрушает сантехоборудование.

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