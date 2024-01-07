Почему жители Алтая в 2024 году будут летать во многие города по дорогим билетам
Все из-за решения Росавиации
07 января 2024, 08:55, ИА Амител
Жители Алтайского края станут летать во многие города России в 2024 году по более дорогим билетам. Причина в том, что Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список авиарейсов, которые получат субсидии из бюджета. Из аэропорта Барнаула будет всего два таких рейса: в Сургут и Екатеринбург. Решение Росавиации для amic.ru прокомментировал врио заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.
"Приоритет был отдан для отдаленных городов. Деньги были перераспределены для городов Севера. Рейсы из Барнаула в расписании останутся. Скорее всего, они теперь будут не субсидированными и стоимость билетов вырастет", – пояснил Дмитрий Коровин.
В 2023 году в барнаульском аэропорту было семь субсидированных рейсов. Среди них такие направления, как Челябинск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Омск. На эти цели Росавиация выделяла 119 миллионов рублей.
Что касается рейсов до Сургута и Екатеринбурга, то их будет субсидировать государство. В Сургут самолеты будут летать с января по апрель и с сентября по декабрь. Перевозить пассажиров будут на 70-местном самолете АTR 72. Софинансирование в размере 50% предоставит ХМАО. В Екатеринбург из Барнаула будут летать самолеты SSJ 100 авиакомпании Red Wings четыре раза в неделю в течение всего 2024 года. Рейс будет финансироваться также из бюджетов Алтайского края и Свердловской области. Они взяли на себя 30,5% расходов на перелет.
Отметим, что из аэропорта Горно-Алтайска будет сразу восемь субсидированных рейсов в 2024 году.
10:19:24 07-01-2024
Кто может позволить себе, те будут летать. Остальные полетят из НСК
10:21:11 07-01-2024
Как-будто мы люди 3-го сорта. Зарплаты по мизеру,билеты по максимуму. Чем жители других регионов лучше? Над Росавиацией нет надзора? А потом удивляемся,что с Алтая учителя,врачи и т.д. уезжают. Вопрос кому задать ?
10:25:36 07-01-2024
На других видах транспорта как то безопаснее.. Ежедневные проблеммы с самолетами
14:09:06 07-01-2024
Гена (10:25:36 07-01-2024) На других видах транспорта как то безопаснее.. Ежедневные пр... Верно, сегодня уж точно. Только нужно подумать, а почему так получилось?
11:33:10 07-01-2024
Поменьше мотаться будут, глядишь что то полезное для края сделают.
17:15:53 09-01-2024
Алиса (11:33:10 07-01-2024) Поменьше мотаться будут, глядишь что то полезное для края сд... кто?
13:53:13 07-01-2024
Зато новый терминал строится при полном отсутствии международных рейсов.Здравый смысл и логику в каких краях искать?
17:45:00 07-01-2024
Маргарита (13:53:13 07-01-2024) Зато новый терминал строится при полном отсутствии междунаро... Ну возможно и появятся международные рейсы после сдачи нового терминала)
16:36:07 07-01-2024
Живём, в Бийске,Алтайский край,с женой на пенсии, ещё и вкладываем,на наших заводах платят копейки,это так для сведения,регион всегда на последних местах в рейтинге по уровню жизни, о каких перелётах идёт речь вообще не понятно, Я даже бесплатно не полечу,потому что это опасно(часто падают), самолёты старые,зачем?...
17:54:18 07-01-2024
За подорожание билетов будут строить новый терминал. Даже если в день летать будет человек от 600 до 1000 и каждый переплатил 2 000 и более рублей вот вам и деньги на строительство. Денег нет но вы держитесь
23:53:56 07-01-2024
Вот ребёнок вырос и стала говорить ему-езжай из Алтайского края, есть края с лучшей жизнью, "нашим" господам руководителям на своих жителей плевать, а по сему улучшай жизнь другого региона.
09:58:38 08-01-2024
Ух она какая, Росавиация, совместно с региональными чиновниками. Думаю, надо писать коллективную жалобу «наверх», они, конечно же, были не в курсе этого безобразия и обязательно разберутся, узнав))
14:16:11 08-01-2024
Гость (09:58:38 08-01-2024) Ух она какая, Росавиация, совместно с региональными чиновник... уверуй и всё тебе будет. ХА-ХА
12:43:41 08-01-2024
Министр транспорта Алтая? Мафия дорварлась до власти и продолжает устанааливатъ свои порядки во всех областях жизни. Под крики о патриотизме идет реальное уничтожение народа. Ищем место на Юге, там и земля и жизнь дешевле.
13:49:46 08-01-2024
Лучше бы субсидировали рейсы до Москвы и Питера. Самые востребованные и в стороне оставили
16:59:18 09-01-2024
А когда это из Барнаула долететь/доехать куда-то было дешевле, чем из Новосибирска или других городов? Ничего не изменилось.