"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре
Гендиректор Михаил Волков признал, что ситуация у компании "остается очень напряженной"
26 сентября 2023, 10:15, ИА Амител
Финансовое положение "Почты России" сложное, но компания выполняет социальные функции, заявил гендиректор Михаил Волков в ответ на слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко о финансовой дыре, передает РИА Новости.
Накануне чиновница сказала министру экономического развития Максиму Решетникову, что о печальном положении дел на "Почте России" знают все, "но никто не принимает мер". Она предположила, что там идут процессы, которые надо "поправить" с участием правоохранительных или других органов.
"В начале года финансовое положение компании было крайне непростым, – заявил в ответ Волков. – За полгода нам удалось изменить тренд: почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной".
Также добавил, что порядка 27 тысяч отделений почты находятся в сельских и удаленных населенных пунктах. Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут социальную миссию, но для их содержания необходима системная поддержка.
10:47:00 26-09-2023
Ну надо заключить договора с маркетплейсами и выдавать продукцию аналогично пунктам выдачи. Но при этом уровень сервиса также подтянуть. Поднять ЗП, взять молодых и компетентных, увеличить время работы, автоматизировать. Сервис сейчас на самом низком уровне. Как правило очереди, сотрудники, которые одним пальцем на клавиатуре набирают 1 букву 30 секунд. Глядишь и прибыль повысится.
13:58:43 26-09-2023
Надо работать над сервисом (10:47:00 26-09-2023) Ну надо заключить договора с маркетплейсами и выдавать проду... Представляете, почта - это не только выдача продукции маркетплейсов.
14:26:49 26-09-2023
Гость (13:58:43 26-09-2023) Представляете, почта - это не только выдача продукции маркет... представляете, если почта будет только соц пенсии выдавать - кто будет зарплату платить рабочим, а так же прочие расходы в том числе на содержание здания? Потому выше человек и предлагает вполне логичное предложение. Которое будет приносить прибыль. и каждое заведение сможет самостоятельно себя содрежать а не сидеть на шее у центральных областей, либо поддержке государства (наших налогов). Нечего сидеть на попе ровно - надо работать - и будут средства.
12:04:26 07-10-2023
Гость (14:26:49 26-09-2023) представляете, если почта будет только соц пенсии выдавать -... Не знаете чем занимается почта, тогда лучше молчите. И из бюджета в почту на данный момент не поступает ни копейки, это по, а не бюджетная организация. Проблема почты это тупое вороватой руководство, которое экономит на рядовых работниках, обращаясь с ними как с рабами, а сами себе премии выписывают. А ещё люди, которые приходят и орут на операторов, а к руководству идти ссут, находят свободные уши внизу, это вина оператора, что на верху сидят имбицилы и их дети тупые.
14:51:59 26-09-2023
Надо работать над сервисом (10:47:00 26-09-2023) Ну надо заключить договора с маркетплейсами и выдавать проду... Тормозит там не потому что медленно набирают, а потому что программа долго думает. Могли бы и сами догадаться.
16:06:56 26-09-2023
Руководство Почты России, прокомментируйте, пожалуйста, почему в почтовых отделениях связи нет пустых конвертов А4? Почему сотрудники почты отправляют поискать конверты в канцелярские магазины? Вы их не обеспечиваете товарами, необходимыми для основной деятельности, а потом жалуетесь на убытки. Рядовые сотрудники хотят работать, да нечем. Мне по работе надо отправлять каждый месяц порядка 10-20 больших писем, конвертов нет третий месяц. Коплю корреспонденцию, что-то СДЭКом отправляю, что-то бандеролями, что-то иногда в дорогих пластиковых пакетах. Клиентам неудобно. Очнитесь!
17:25:54 26-09-2023
Гость (16:06:56 26-09-2023) Руководство Почты России, прокомментируйте, пожалуйста, поче... Зато есть консервы, крупы, конфеты и пИчееньки! А, ну еще семки!!!
03:04:22 27-09-2023
Ответили - уже хорошо. Пошла движуха. Может, и до правоохранителей дойдет. Спасибо Валентине Ивановне!