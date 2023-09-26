"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре

Гендиректор Михаил Волков признал, что ситуация у компании "остается очень напряженной"

26 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pochta.ru

Финансовое положение "Почты России" сложное, но компания выполняет социальные функции, заявил гендиректор Михаил Волков в ответ на слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко о финансовой дыре, передает РИА Новости.

Накануне чиновница сказала министру экономического развития Максиму Решетникову, что о печальном положении дел на "Почте России" знают все, "но никто не принимает мер". Она предположила, что там идут процессы, которые надо "поправить" с участием правоохранительных или других органов.

"В начале года финансовое положение компании было крайне непростым, – заявил в ответ Волков. – За полгода нам удалось изменить тренд: почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной".

Также добавил, что порядка 27 тысяч отделений почты находятся в сельских и удаленных населенных пунктах. Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут социальную миссию, но для их содержания необходима системная поддержка.