Почти 1,2 млрд рублей алиментов взыскали судебные приставы на Алтае в 2023 году

Объем взысканных алиментов в Алтайском крае в 2022 году был ниже на 33%

21 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Судебные приставы в Алтайском крае взыскали почти 1,2 млрд руб. алиментов в 2023 году – это на 33% больше, чем годом ранее. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по региону.

"С каждым годом показатели по алиментам, которые специалистам нашей службы удается взыскивать принудительно с должников, растут. Если в 2021 году их сумма составила 557 млн руб., в 2022-м – уже 798 млн, а в 2023-м превысила 1,197 млрд", – уточнили в ведомстве.

Многие алиментщики выплачивали долги после того, как им ограничивали выезд за границу. В 2023 году такую меру судебные приставы применили в отношении 16 766 жителей региона.

Кроме того, должников по алиментам ограничивали в управлении транспортным средством. Права у такого водителя не забирают, но сесть за руль человек уже не может. Если он попадется сотрудникам ГИБДД, на него составят протокол по статье 17.17 КоАП РФ, а суд лишит прав на срок до одного года или назначит обязательные работы до 50 часов.

"По результатам работы за 2023 год в Главном управлении, с учетом прошлых лет, на исполнении находилось 28 586 исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них 12 681 было окончено и прекращено", – рассказали в ФССП по Алтайскому краю.

На должников по алиментам составили 2082 протокола за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию детей (5.35.1 КоАП). В отношении еще 1082 злостных должников возбудили уголовные дела по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

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