Почти 1,2 млрд рублей алиментов взыскали судебные приставы на Алтае в 2023 году
Объем взысканных алиментов в Алтайском крае в 2022 году был ниже на 33%
21 февраля 2024, 08:00, ИА Амител
Судебные приставы в Алтайском крае взыскали почти 1,2 млрд руб. алиментов в 2023 году – это на 33% больше, чем годом ранее. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по региону.
"С каждым годом показатели по алиментам, которые специалистам нашей службы удается взыскивать принудительно с должников, растут. Если в 2021 году их сумма составила 557 млн руб., в 2022-м – уже 798 млн, а в 2023-м превысила 1,197 млрд", – уточнили в ведомстве.
Многие алиментщики выплачивали долги после того, как им ограничивали выезд за границу. В 2023 году такую меру судебные приставы применили в отношении 16 766 жителей региона.
Кроме того, должников по алиментам ограничивали в управлении транспортным средством. Права у такого водителя не забирают, но сесть за руль человек уже не может. Если он попадется сотрудникам ГИБДД, на него составят протокол по статье 17.17 КоАП РФ, а суд лишит прав на срок до одного года или назначит обязательные работы до 50 часов.
"По результатам работы за 2023 год в Главном управлении, с учетом прошлых лет, на исполнении находилось 28 586 исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них 12 681 было окончено и прекращено", – рассказали в ФССП по Алтайскому краю.
На должников по алиментам составили 2082 протокола за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию детей (5.35.1 КоАП). В отношении еще 1082 злостных должников возбудили уголовные дела по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".Реклама
08:31:14 21-02-2024
От кого попало рожают, потом решайте приставы проблемы.
16:27:55 21-02-2024
Многие специально залетают, а потом ничего не делают, вернее делают всё чтобы с ними жить было невозможно, а потом плати им 18 лет
11:48:15 23-02-2024
Следовали бы согласно закона. С меня 5 месяцев списывают неоставляя даже прожиточного и не смотря на решение по банкротству(не должны списывать). Чем-кие видимо по своему работают. Три суда прошло, а они так и продолжают, не смотря на решения о их не законных действиях. Злоупотребляют своим положением, похоже либо не компетентные, либо работают в интересах неопределённый лиц(или для себя). Может азарт как можно больше поиздеваться или мстя на должников. Хотелось бы чтобы работали согласно законов РФ. Вот и собираемость такая.