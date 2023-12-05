Сумму алиментов в доходах будут по-новому учитывать в России

Например, если родители сами договорились об алиментах, то при расчете будет учитываться сумма, указанная в заявлении

05 декабря 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на разъяснения Минтруда.

"Такие данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если же решение суда было передано в службу судебных приставов, то Социальный фонд получит эти данные там", – уточнили в ведомстве.

Если родители сами договорились об алиментах – устно или в соглашении, то при расчете будет учитываться сумма, указанная в заявлении.

Напомним, сумма не должна быть меньше минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом. Это четверть МРОТ на одного ребенка, треть – на двоих, половина – на троих и более детей.

Новые правила учета алиментов вступят в силу через шесть месяцев после публикации постановления, которое 2 декабря появилось на сайте правовой информации.