Почти 160 иностранцев выдворили из Алтайского края в 2024 году

Все они проживали на территории региона нелегально

04 февраля 2025, 08:14, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В 2024 году судебные приставы выдворили за пределы Алтайского края 159 иностранцев. Как пишет "Банкфакс", об этом заявила пресс-служба ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

Отмечается, что все иностранцы проживали на территории региона нелегально. Ранее сообщалось, что с сентября по октябрь 2024 года в рамках операции "Нелегал 2024" полицейские проверили 6103 гражданина из других государств. Возбуждено 12 уголовных дел, вынесено 60 решений о запрете въезда в Россию.

Ранее в краевых Минпромэнерго и управлении по труду заявили, что число иностранцев, работающих на алтайских предприятиях, в 2024 году сократилось на 13,8%. В прошлом году на производстве в регионе работало около 11,5 тысячи специалистов из других стран, из которых 859 – в сфере промышленности. Из них 232 прибыли по квотам из стран с визовым режимом, а другие – из стран ближнего зарубежья.