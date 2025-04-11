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Почти 20 барнаульских домов остались без холодной воды из-за аварии

На время работ на одной из улиц также частично ограничили движение

11 апреля 2025, 18:40, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

В Барнауле на улице Кутузова, 114, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", специалисты уже устраняют аварию.

На время работ холодной воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Кутузова, 104–120, 163–167;
  • пер. Родниковый, 4–8, 3–7;
  • пер. Ягодный, 2–6, 3 (18 частных домов).

Из-за аварии на улице затруднено движение.

"На время работ частично ограничено движение по первой полосе по четной стороне улицы Кутузова в районе дома № 114. Будьте внимательны", – предупредили в водоканале.

Специалисты обещают устранить аварию ориентировочно в 20:30.

Барнаул Происшествия водоканал Водоснабжение

Комментарии 1

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Гость

11:50:24 12-04-2025

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