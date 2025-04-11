Почти 20 барнаульских домов остались без холодной воды из-за аварии

На время работ на одной из улиц также частично ограничили движение

11 апреля 2025, 18:40, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

В Барнауле на улице Кутузова, 114, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", специалисты уже устраняют аварию.

На время работ холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Кутузова, 104–120, 163–167;

пер. Родниковый, 4–8, 3–7;

пер. Ягодный, 2–6, 3 (18 частных домов).

Из-за аварии на улице затруднено движение.

"На время работ частично ограничено движение по первой полосе по четной стороне улицы Кутузова в районе дома № 114. Будьте внимательны", – предупредили в водоканале.

Специалисты обещают устранить аварию ориентировочно в 20:30.