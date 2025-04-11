Почти 20 барнаульских домов остались без холодной воды из-за аварии
На время работ на одной из улиц также частично ограничили движение
11 апреля 2025, 18:40, ИА Амител
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
В Барнауле на улице Кутузова, 114, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", специалисты уже устраняют аварию.
На время работ холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Кутузова, 104–120, 163–167;
- пер. Родниковый, 4–8, 3–7;
- пер. Ягодный, 2–6, 3 (18 частных домов).
Из-за аварии на улице затруднено движение.
"На время работ частично ограничено движение по первой полосе по четной стороне улицы Кутузова в районе дома № 114. Будьте внимательны", – предупредили в водоканале.
Специалисты обещают устранить аварию ориентировочно в 20:30.
11:50:24 12-04-2025
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