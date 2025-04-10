В Барнауле храм и более 30 домов останутся без холодной воды

Специалисты водоканала проведут плановые работы

10 апреля 2025, 18:40, ИА Амител

Храм в российском городе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Специалисты барнаульского водоканала выполнят сразу три плановые работы 11 апреля. Одну из них закончат лишь на следующий день. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

11 апреля с 09:00 до 17:00 специалисты проведут врезку водопровода в поселке Авиатор на улице 4-й Малиновой, 70.

На время работ холодной воды не будет в 31 частном доме по следующим адресам:

ул. 4-я Малиновая, 59–85, 58–84;

ул. Смоленская, 22.

С 09:00 11 апреля до этого же времени 12 апреля специалисты "СоюзДонСтроя" выполнят врезку построенного водовода диаметром 710 мм в существующий водовод.

На время работ без холодной воды останутся жилые дома по адресам:

ул. Телефонная, 34а (шесть этажей)

пр-д 1-й Восточный, 10–14, 15–29 (семь частных домов).

11 апреля с 10:00 до 21:00 специалисты подрядной организации подключат водопровод диаметром 160 мм на улице Антона Петрова, 210в.

На время работ холодной воды не будет в храме на улице Антона Петрова, 221.