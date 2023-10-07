Почти 20 домов 7 октября останутся без горячей воды в Барнауле
Отключение продлится с 09:00 до 22:00
07 октября 2023, 07:36, ИА Амител
Фото: СГК
7 октября в Барнауле для жителей 18 домов отключат горячую воду. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.
Под отключение попадают дома, расположенные по следующим адресам:
– Павловский тракт, 253, 255б, 265, 267, 257, 263, 261, 257в;
– Взлетная, 6, 16, 10, 12, 14;
– Попова, 115, 123, 121, 107, 109, 119, 117, 113, 107а, 105а;
– Шумакова, 24, 11, 16, 18, 17а, 14, 30, 15б, 22.
Воды здесь не будет с 9 до 22 часов.
Отмечается, что отключение связано с работами на пересечении Попова и Взлетной.
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