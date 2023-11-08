Число разрешений на вождение такси в Алтайском крае увеличилось на 2,2 тысячи

С 1 сентября в силу вступил закон о такси

08 ноября 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Порядка 2,2 тысячи разрешений для работы в такси выдал Минтранс Алтайского края в сентябре-октябре. Ожидается, что до конца года общее количество таких обработанных заявлений в регионе приблизится к пяти тысячам. Когда основной массив работы будет проделан, ведомство активно начнет проводить рейды для борьбы с таксистами-нелегалами. Об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Эксперт отметил, что после вступления с 1 сентября в силу закона о такси были наконец заданы правила игры для агрегаторов, которые долгое время оставались в тени. С крупнейшими участниками рынка в регионе были организованы несколько рабочих встреч, после которых они зарегистрировали свою деятельность в Минтрансе.

Также Воронов отметил активность физических лиц и предпринимателей в вопросе регистрации автомобилей и их включения в федеральный реестр служб такси.

"На данный момент в регионе такую деятельность осуществляют 436 хозяйствующих субъектов, из них 18 юрлиц, 165 индивидуальных предпринимателей и 253 физических лица, перешедших на самозанятость. Однако, несмотря на положительную динамику, есть факты подачи заявления о прекращении деятельности. Причины разные, в том числе продажа транспортных средств. Такая практика тоже есть, но она не массовая", – уточнил министр.

При этом основной массив заявлений по легализации своей деятельности поступил от представителей служб такси города Барнаула и Бийска. Сельские территории пока отсиживаются, следует из доклада главы ведомства.

Тему нелегальных перевозок в районах Алтайского края продолжил депутат АКЗС Игорь Панарин. Он подчеркнул, что регион, чтобы наладить пассажироперевозки в селах, тратит большие деньги на покупку автобусов. Но они ходят полупустыми, так как население активно пользуется услугами таксистов, которых "все знают в лицо".

"У таких таксистов давно закончился срок действия разрешительных документов. Но они продолжают возить людей. Необходимо обязать их легализоваться, а для этого нужно увеличить количество проверок и рейдов", – отметил Панарин.

Антон Воронов отметил, что контроль за нелегальными действиями такси осуществлялся и ранее. В год выносилось порядка 100 административных постановлений. Но этим вопросом занимались всего два сотрудника Минтранса совместно с ГИБДД.

Учитывая резкий рост численности зарегистрированных перевозчиков, штат сотрудников необходимо будет расширить. А с декабря ведомство планирует активно проводить проверочные мероприятия, когда вал оформлений спадет, заключил Антон Воронов.