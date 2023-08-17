Желтая лицензия. Что запретит новый закон о такси и вырастут ли цены на поездки

Amic.ru поговорил с таксистами о законе, который вступит в силу 1 сентября

17 августа 2023, 08:15, Антон Дегтярев

Такси / Фото: amic.ru

C 1 сентября жизнь российских таксистов станет куда сложнее, для них появится целый ворох новых правил. Дело в том, что в первый день осени начнет действовать новый закон о такси. По нему водители должны будут получить разрешение на работу, принести справку об отсутствии судимости, пройти аттестацию, мед- и техосмотр и выполнить другие требования. А еще на автомобили такси теперь должна быть специальная транспортная страховка, которая будет в разы дороже обычной. Новый закон вызвал серьезные споры среди участников рынка. Одни говорят, что он сделает такси безопаснее и не принесет проблем водителям, а другие заявляют, что из-за нововведений затраты агрегаторов на такси сильно вырастут, а следом за ними и цены поездок взлетят вверх. По мнению противников инициативы, у таксистов тоже появится масса проблем. Amic.ru поговорил с водителями такси и спросил, что для них означают грядущие нововведения и чем они могут обернуться.

Что это за закон?

С 1 сентября в России в силу вступит новый закон о такси (ФЗ № 580). У таксистов появится три варианта официального оформления на выбор. Они будут либо работать по найму, заключив трудовой договор, либо зарегистрируют ИП, либо станут самозанятыми. Последние по новому закону смогут работать в такси, но должны будут соблюдать те же правила, что и ипэшники или сотрудники компаний-перевозчиков. Правда, у самозанятого должен быть договор с одной из служб заказа такси и сам по себе заниматься перевозками он не сможет. ИП и самозанятые смогут сами устанавливать тарифы на перевозку, сотрудничая со службами заказа.

Все водители должны будут иметь разрешение на работу в такси. Его выдадут бесплатно. Для получения разрешения нужно иметь медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для управления автомобилем, права категории "В" и водительский стаж от трех лет, также у таксиста должна быть справка об отсутствии или наличии судимости за определенные преступления и выписка из реестра такси. Самозанятые также должны иметь договор со службой заказа такси.

Выходит, водителям нужно будет получать следующие документы:

работающим на таксопарк – только справку об отсутствии или наличии судимости;

самозанятым, которые сотрудничают с сервисом напрямую или через таксопарк, – справку об отсутствии или наличии судимости, разрешение на работу перевозчиком и документ о включении авто в реестр легкового такси (если человек ездит на своей машине);

таксопаркам – разрешение на работу перевозчиком и документ о включении машины в реестр легкового такси;

арендодатель автомобилей должен внести машины в реестр легкового такси.

Всего будет три реестра – реестр перевозчиков, легковых такси и служб заказа легкового такси. Служба заказа такси может передать заказ водителю, только если информация о нем есть в реестре перевозчиков и реестре такси. Службы будут проверять водителей по реестрам службы заказа каждый день. Подразумевается проверка как водителя, так и машины.

Фото: amic.ru

Таксисты должны будут иметь в салоне автомобиля номер записи в реестре перевозчиков. В салоне должна быть информация о самом водителе и компании-перевозчике, срок действия и номер разрешения на перевозку, а также контактный номер для жалоб и так далее.

Еще водитель должен будет пройти аттестацию и знать, где расположены органы местного самоуправления, достопримечательности, больницы, школы и другие важные объекты в городе, где он будет работать.

Служба заказа будет полностью отвечать перед пассажиром, а также нести солидарную ответственность с нелегалом и субсидиарную – с перевозчиком в части возмещения реального ущерба, который не покрыла страховка ОСАГО. Если же служба заказа не послушается и будет работать с "нелегалами", ее могут заблокировать в интернете.

К вождению не допустят:

водителей с непогашенной или неснятой судимостью за убийство, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, разбой и другие преступления, предусмотренные статьей 328.1 ТК РФ;

водителей более чем с тремя непогашенными штрафами за нарушение ПДД за день до перевозки;

водителей, лишенных водительских прав и арестованных за нарушение ПДД более раза за один год;

не прошедших аттестацию водителей.

Как и прежде, водители смогут работать только в пределах тех регионов, где получили разрешение, а еще они должны будут проходить медосмотры и заполнять путевые листы перед сменой. ИП и самозанятые будут платить за это сами.

Есть и другие новые важные требования к таксистам. Так, водители автомобилей такси должны будут обязательно иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. А такой полис гораздо дороже ОСАГО для обычных водителей. ИП и самозанятые водители должны будут покупать его самостоятельно.

По закону власти регионов смогут устанавливать набор требований к такси. Среди них желтый кузов, "шашечки" на боку и оранжевый фонарь на крыше. Эти требования чиновники должны прописать в специальном постановлении. Также таксисты могут ставить в машины специальные таксометры, с помощью которых можно рассчитать расстояние и время в пути.

Такси / Фото: unsplash.com

"1 сентября мы не сможем работать"

Барнаульские водители уже испытали на себе проблемы с оформлением новых документов. До 1 сентября водители должны предоставить агрегаторам разрешение на перевозку пассажиров, сфотографировать этот документ и выслать его. Выдавать разрешение должны в региональном Минтрансе.

Как рассказал барнаульский таксист Евгений Прозоров, Минтранс заявлений пока не принимает, ему и его коллегам сказали ждать, отметил водитель.

"В законе действительно написано, что с 1 сентября агрегаторы такси не смогут давать заказы водителям, у которых нет разрешения на перевозку. Некоторые уже успели сделать, но с 27 июля Министерство транспорта перестало принимать заявления на оформление разрешений. Пока мы ждем. Более трех тысяч заявлений лежит уже в министерстве, но многие люди и подать ничего не успели", – прокомментировал он amic.ru.

При этом в алтайском Минтрансе какие-либо проблемы с получением водителями разрешений опровергают. Там amic.ru рассказали, что прием заявлений не остановлен, все они обрабатываются в течение 10 дней. Сейчас всё идёт в штатном режиме и перебоев нет, отметил начальник сектора такси регионального Минтранса Денис Касьянов. Сейчас ведомство рассматривает около 300 заявлений.

По словам Евгения, к 1 сентября таксистам сказали иметь на руках справку об отсутствии (наличии) судимости, которую можно взять либо в МФЦ, либо заказать на "Госуслугах". А по другим пунктам таксисты указаний пока не имеют. Многое станет понятно только осенью, отметил он.

Таким образом, в начале сентября может быть недостаток водителей, так как часть из них все же не успеют получить разрешения.

Таксист Евгений Прозоров / Фото: amic.ru

Водитель Елена отметила, что "Яндекс" уже разослал им уведомления о том, что таксисты должны получить справку об отсутствии судимости и разрешение на работу. Она рассказала, что рано или поздно эти документы им выдадут, и проблемы тут быть не должно.

Но есть она, например, с аттестацией, которая прописана в новом законе. По словам девушки, агрегатор пока не уведомлял ее об этом нововведении. Но если таксистов будут серьезно проверять на знание города, то в Барнауле водителей такси станет примерно в три раза меньше, подчеркнула Елена.

"Уверена, что многие не сдадут эту аттестацию. Я таксист с 14-летним стажем и езжу без навигатора. Пассажиры каждый раз напуганы и спрашивают, знаю ли я, как ехать. Потому что большинство водителей загрузили программу, сели и поехали. Они не знают самые элементарные места. И если будут такие требования, они просто отсеются. Конечно, кто-то может не получить разрешение и из-за судимости, но это меньшинство", – отметила девушка.

Таксисты будут работать "всерую"?

Из-за нового закона люди вряд ли будут массово уходить из такси, считает Елена. Даже если будут низкие цены. По ее словам, водители зарабатывают извозом, потому что привыкают не зависеть от "начальства", иметь свободный график и выезжать в зависимости от спроса, а не по конкретным часам. И от этого удовольствия мало кто готов отказаться.

А вот работать "всерую" таксисты будут охотно, считает бийский таксист Павел Уженцев. По его словам, в Бийске сейчас практически все таксисты работают нелегально и не соблюдают требования. А те, у кого есть разрешения, работают с нарушениями.

Фото: unsplash.com

Павел Уженцев уверен, таксисты и продолжат так работать, несмотря на новые законы. Все потому, что полноценного органа, который будет контролировать соблюдение правил, нет. Нагрузка ляжет на плечи инспекторов ГИБДД, а они не смогут ничего сделать с нарушителями, считает Павел. Минтранс, который тоже должен следить за исполнением закона, не сможет работать на месте, уверен он. Ресурсов для постоянных мед- и техосмотров тоже нет, подчеркнул водитель, поэтому и тут требования соблюдать не получится.

"Трудно будет доказать, что ты таксист-нелегал. А вот если ты легальный, то очень легко найти у тебя нарушения. Те, для кого такси – основная работа, будут переходить в серую зону. Процентов 25, скорее всего, оформится, а остальные будут работать как и всегда. Закон неправильный, он предполагает дополнительные траты для таксистов, а уровень цен у нас не соответствует таким запросам. Даже 25 тысяч за страховку заплатить нереально для нас", – пояснил таксист.

Кроме того, он отметил, что водителей с непогашенной судимостью и большим количеством штрафов в такси много, они точно будут работать "серым" способом и "потянут" за собой других.

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков же не согласен с этой позицией. Он уверен, что нелегалов, наоборот, станет меньше, и сфера с вступлением в силу нового закона будет прозрачнее, ведь работу агрегаторов, наконец, урегулируют. По его словам, в России уже большинство таксистов оформлены официально. И проблем с "бумагами" у таксистов быть не должно, потому что о законе говорили уже давно и агрегаторам дали время подготовиться. К тому же многие нововведения далеко не первой свежести, подчеркнул он. Большинство из них таксисты и так должны были соблюдать, но не делали этого. Например, водители и раньше должны были проходить медосмотры и техосмотры.

"Это, по сути, заботы агрегатора, он должен будет все обеспечить. Если он не обеспечит, то будет работать с нелегалами и его в конце концов отключат. С медицинскими осмотрами вообще проблем нет, инструктаж по безопасности должен проводиться, как и техосмотр автомобиля. Предрейсовый осмотр уже как 100 лет должен выполняться, все это есть в приказах Минтранса, но никто ничего не делает. Сейчас введут электронный путевой лист, и требования придется выполнять. Проблема вся в жадности агрегатора и таксопарков. И именно из-за этого закон ввели, он это исправит", – прокомментировал эксперт.

По мнению Андрея Попкова, серьезного оттока кадров с рынка, которого ждут некоторые эксперты, не будет. Он отметил, что если кто-то не сможет выполнять требования, то уйдет, но на его место обязательно придут другие люди, которые смогут соответствовать всем нормативам.

Автомобиль такси / Фото: unsplash.com

Вырастут ли цены на такси?

Российские СМИ со слов экспертов пишут, что такси после введения нового закона подорожает примерно на 30%. И это при том, что в июне стоимость поездки в России достигла максимума за последние 10 лет, а именно – 32,5 рубля за километр пути. Ura.ru со ссылкой на представителей сервиса "Максим" сообщает, что в российских регионах с начала 2023 года цена и так уже выросла на 25%.

Однако барнаульские таксисты серьезного роста цен на такси пока не заметили, рассказала водитель Елена. По ее словам, цена, как и раньше, начинается от 78 рублей и растет в зависимости от спроса. Однако из-за нового закона стоимость поездки может сильно вырасти – главным образом из-за прописанных в законе положений по ОСАГО, цена которого будет для таксистов в разы выше, чем по стандартному тарифу.

"Требование по ОСАГО очень увеличат цену. Уже сейчас страховка для таксистов стоит минимум 20 тысяч вместо 10 тысяч у обычных водителей, потому что аварийность увеличивается, таксисты сидят сутками за рулем. Из-за закона страховка будет в разы дороже, и либо водителям придется уходить от агрегаторов и устанавливать свои цены, либо же в городе будет труднее вызвать такси, потому что мы не будем брать дешевые заказы ввиду нерентабельности", – объяснила она.

По словам Елены, уже сейчас с рентабельностью такси и так все плохо. Из-за того что цены на топливо, запчасти и все остальное растут, водители стараются выезжать только утром и вечером, когда есть повышенный спрос, чтобы заработать. Днем же ценник низкий, образуются пробки, и таксисты возят людей в убыток. Поэтому днем машин мало.

"В том году я еще работала по всему городу, но потом закрыли мост на Новом рынке. И когда я увезла человека с центра на Поток за 120 рублей, я потратила по пробкам в среднем час. Больше днем я не работаю по низкому ценнику. И большинство таксистов делают точно так же. Сейчас, скорее всего, процент будет выше. Мы будем действовать от ситуации", – сказала она.

Машины такси / Фото: unsplash.com

А вот Андрей Попков уверен, что цены повысят не из-за нового закона. По его мнению, это будет происходить исключительно из-за увеличивающегося курса доллара, роста цен на запчасти и топливо.

Попков отметил, что повышение стоимости поездок не будет привязано к новому закону. А нововведения лишь сделают отрасль более прозрачной. Так, государство сможет видеть, сколько денег "входит в отрасль", а пассажиры будут уверены в безопасности такси. Да, признает Попков, ОСАГО будет дорогим, но отвечать за него будет служба заказа такси, да и власти будут иметь возможность сократить агрегатору процент по ОСАГО. Если же водители такси за ОСАГО платить не будут, они и не будут заинтересованы в повышении цен. А служба заказа, в свою очередь, стремится сохранить ценник на низком уровне и будет сдерживать стоимость поездки.