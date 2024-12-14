Почти 24 тысячи случаев ОРВИ выявили в Алтайском крае за неделю

Заболеваемость в регионе немного подскочила

14 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 2 по 8 декабря выявили 23,9 тысячи случаев заражения ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Это выше результата предыдущей недели на 7,5%.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями при этом обусловлена вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами.

Также добавили, что в крае завершили прививочную кампанию против гриппа за счет бюджета. Вакцину получили 1,068 млн человек. Из них 2478 человек привились за свои деньги либо средства работодателя.