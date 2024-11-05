Россиян предупредили об опасности болезней в новогодние праздники

Пик заболеваемости ОРВИ сдвинулся на декабрь-январь

05 ноября 2024, 23:10, ИА Амител

Термометр / Фото: pxhere.com/ru/photo/707193

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Оксана Свитич, директор ФГБНУ "НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова", член-корреспондент РАН, предупредила об опасностях, которые могут подстерегать россиян в новогодние праздники.

Свитич отметила, что в 2022 и 2023 годах пик заболеваемости ОРВИ приходился на ноябрь-декабрь, но в этом году он сдвинулся на декабрь-январь из-за поздней осени.

"То есть вероятность того, что пик заболеваемости ОРВИ придется на новогодние праздники, очень высока", – подчеркнула она.

Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".