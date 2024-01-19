НОВОСТИОбщество

Почти 250 рублей за кг. Барнаульцев шокировали резко подскочившие цены на огурцы

Зимой стоимость овощей всегда растет. Но так много огурцы на Алтае еще не стоили

19 января 2024, 13:05, ИА Амител

Огурцы / Фото: amic.ru
Огурцы / Фото: amic.ru

Читатели amic.ru жалуются на резко подорожавшие огурцы. В январе стоимость огурцов в магазинах Алтайского края резко выросла и перевалила за 200 рублей за килограмм. Барнаульцы сообщают, что не припомнят таких высоких цен в этот период времени.

Это подтверждают и данные Алтайкрайстата: в январском отчете средняя цена килограмма – почти 250 рублей. Это намного выше, чем год назад.

Зимнее подорожание

Овощи – сезонный продукт, поэтому ничего удивительного в том, что в конце осени цена на них начинает расти, нет. Так, в середине октября 2023 года килограмм огурцов стоил в среднем 92,92 рубля. Через месяц, в ноябре 2023-го, то же количество обходилось уже в 110,20 рубля. К середине декабря средняя цена поднялась уже до 171,34 рубля за килограмм.

Ну а в сводке Алтайкрайстата за 15 января фигурирует уже совсем другая средняя цена – 242,52 рубля. Таким образом, за три последних месяца стоимость огурцов в регионе увеличилась на 161%. Но это, как мы уже отметили, сезонное подорожание.

Инфографика: amic.ru

Намного дороже, чем в прошлые годы

Впрочем, даже если учесть сезонность цены огурцов, нынешняя стоимость все равно намного выше, чем в 2023 и 2022 годах.

Так, в середине января 2023-го килограмм на Алтае обходился в среднем в 170,10 рубля, а в январе 2022-го – 162,97 рубля.

Таким образом, сейчас стоимость огурцов в Алтайском крае на 42,5% выше, чем была год назад.

Напомним, недавно amic.ru проверил информацию о том, что в России начали снижаться цены на яйца. Найти магазины, где цена опустилась ниже "психологической отметки" в 100 рублей, мы не смогли.

Фото: unsplash.com

А что там с яйцами? Amic проверил, дешевеют ли цены на продукт в Барнауле

"Психологическую отметку" в 100 рублей преодолел лишь один магазин и лишь на одну позицию
НОВОСТИОбщество
Алтайский край цены Продукты

Комментарии 16

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Гость

13:09:51 19-01-2024

Чтоб они не дрожали их надо в снегу растить а самые крепкие подо льдом

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Элен без ребят

13:26:13 19-01-2024

Гость (13:09:51 19-01-2024) Чтоб они не дрожали их надо в снегу растить а самые крепкие ... чтобы огурцы не дорожали, несколько причастных к росту цен нужно отправить на Колыму. а лучше в расход. да, не только огурцов касается.

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Гость

13:23:08 19-01-2024

Уже глава консорциума "Росогурец" Светлана Огурцова заявила что огурцы растут в цене из-за возросших обЪемов потребления. И КОЕ КОМУ не надо было их трогать там на севере.

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Гость

13:36:08 19-01-2024

сколько я их летом выкидываю... и не таких, как эти тепличные

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Гость

13:39:12 19-01-2024

В прошлом году огурчики доходили и до 300р. Дату уже точно не вспомню. Вообще странновато зимой в Сибири требовать низкие цены на свежие огурцы.

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Гость

13:50:51 19-01-2024

Население в нашей великой стране все богаче и богаче, стали питаться курицой, яйцами, теперь вот и за огурцы взялись.

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Гость

14:26:08 19-01-2024

Наверно слишком много одиноких женщин начали использовать огурцы не по прямому назначению?

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Гость

14:33:55 19-01-2024

Гость (14:26:08 19-01-2024) Наверно слишком много одиноких женщин начали использовать ог... бананы тоже подорожали , но не так

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Гость

15:44:15 19-01-2024

Гость (14:33:55 19-01-2024) бананы тоже подорожали , но не так... Так то же "мини"!

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Гость

14:40:12 19-01-2024

Барнаульцев шокировали. Барнаульцы возмущены.Барнаульцы негодуют - истеричные граждане.

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Гость

15:27:15 19-01-2024

да ну их на фиг, такие огурцы

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Гость

15:38:07 19-01-2024

13:50:51 19-01-2024 Население в нашей великой стране все богаче и богаче, стали питаться курицой, яйцами, теперь вот и за огурцы взялись. Посмеялась от души

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Гость

16:45:40 19-01-2024

При СССРе зимой огурцы зимой не торговали. Шоб коррупции не было. Были только бочковые - по 1 коп за штуку.

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Элен без ребят

14:09:18 20-01-2024

Гость (16:45:40 19-01-2024) При СССРе зимой огурцы зимой не торговали. Шоб коррупции не ... как это не торговали, если в каждой советском доме, на новогоднем столе были свежие огурцы? их же не бесплатно раздавали.

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Гость

16:14:28 21-01-2024

Элен без ребят (14:09:18 20-01-2024) как это не торговали, если в каждой советском доме, на новог... вы перепутали мандарины с огурцами.

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Гена

20:42:58 19-01-2024

Баночку с солонинкой из погреба достану... Водочки налью! И будет мне счастье!

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