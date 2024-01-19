Зимой стоимость овощей всегда растет. Но так много огурцы на Алтае еще не стоили

19 января 2024, 13:05, ИА Амител

Огурцы / Фото: amic.ru

Читатели amic.ru жалуются на резко подорожавшие огурцы. В январе стоимость огурцов в магазинах Алтайского края резко выросла и перевалила за 200 рублей за килограмм. Барнаульцы сообщают, что не припомнят таких высоких цен в этот период времени.

Это подтверждают и данные Алтайкрайстата: в январском отчете средняя цена килограмма – почти 250 рублей. Это намного выше, чем год назад.

Зимнее подорожание

Овощи – сезонный продукт, поэтому ничего удивительного в том, что в конце осени цена на них начинает расти, нет. Так, в середине октября 2023 года килограмм огурцов стоил в среднем 92,92 рубля. Через месяц, в ноябре 2023-го, то же количество обходилось уже в 110,20 рубля. К середине декабря средняя цена поднялась уже до 171,34 рубля за килограмм.

Ну а в сводке Алтайкрайстата за 15 января фигурирует уже совсем другая средняя цена – 242,52 рубля. Таким образом, за три последних месяца стоимость огурцов в регионе увеличилась на 161%. Но это, как мы уже отметили, сезонное подорожание.

Инфографика: amic.ru

Намного дороже, чем в прошлые годы

Впрочем, даже если учесть сезонность цены огурцов, нынешняя стоимость все равно намного выше, чем в 2023 и 2022 годах.

Так, в середине января 2023-го килограмм на Алтае обходился в среднем в 170,10 рубля, а в январе 2022-го – 162,97 рубля.

Таким образом, сейчас стоимость огурцов в Алтайском крае на 42,5% выше, чем была год назад.

Напомним, недавно amic.ru проверил информацию о том, что в России начали снижаться цены на яйца. Найти магазины, где цена опустилась ниже "психологической отметки" в 100 рублей, мы не смогли.