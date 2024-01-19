Почти 250 рублей за кг. Барнаульцев шокировали резко подскочившие цены на огурцы
Зимой стоимость овощей всегда растет. Но так много огурцы на Алтае еще не стоили
19 января 2024, 13:05, ИА Амител
Читатели amic.ru жалуются на резко подорожавшие огурцы. В январе стоимость огурцов в магазинах Алтайского края резко выросла и перевалила за 200 рублей за килограмм. Барнаульцы сообщают, что не припомнят таких высоких цен в этот период времени.
Это подтверждают и данные Алтайкрайстата: в январском отчете средняя цена килограмма – почти 250 рублей. Это намного выше, чем год назад.
Зимнее подорожание
Овощи – сезонный продукт, поэтому ничего удивительного в том, что в конце осени цена на них начинает расти, нет. Так, в середине октября 2023 года килограмм огурцов стоил в среднем 92,92 рубля. Через месяц, в ноябре 2023-го, то же количество обходилось уже в 110,20 рубля. К середине декабря средняя цена поднялась уже до 171,34 рубля за килограмм.
Ну а в сводке Алтайкрайстата за 15 января фигурирует уже совсем другая средняя цена – 242,52 рубля. Таким образом, за три последних месяца стоимость огурцов в регионе увеличилась на 161%. Но это, как мы уже отметили, сезонное подорожание.
Намного дороже, чем в прошлые годы
Впрочем, даже если учесть сезонность цены огурцов, нынешняя стоимость все равно намного выше, чем в 2023 и 2022 годах.
Так, в середине января 2023-го килограмм на Алтае обходился в среднем в 170,10 рубля, а в январе 2022-го – 162,97 рубля.
Таким образом, сейчас стоимость огурцов в Алтайском крае на 42,5% выше, чем была год назад.
Напомним, недавно amic.ru проверил информацию о том, что в России начали снижаться цены на яйца. Найти магазины, где цена опустилась ниже "психологической отметки" в 100 рублей, мы не смогли.
13:09:51 19-01-2024
Чтоб они не дрожали их надо в снегу растить а самые крепкие подо льдом
13:26:13 19-01-2024
Гость (13:09:51 19-01-2024) Чтоб они не дрожали их надо в снегу растить а самые крепкие ... чтобы огурцы не дорожали, несколько причастных к росту цен нужно отправить на Колыму. а лучше в расход. да, не только огурцов касается.
13:23:08 19-01-2024
Уже глава консорциума "Росогурец" Светлана Огурцова заявила что огурцы растут в цене из-за возросших обЪемов потребления. И КОЕ КОМУ не надо было их трогать там на севере.
13:36:08 19-01-2024
сколько я их летом выкидываю... и не таких, как эти тепличные
13:39:12 19-01-2024
В прошлом году огурчики доходили и до 300р. Дату уже точно не вспомню. Вообще странновато зимой в Сибири требовать низкие цены на свежие огурцы.
13:50:51 19-01-2024
Население в нашей великой стране все богаче и богаче, стали питаться курицой, яйцами, теперь вот и за огурцы взялись.
14:26:08 19-01-2024
Наверно слишком много одиноких женщин начали использовать огурцы не по прямому назначению?
14:33:55 19-01-2024
Гость (14:26:08 19-01-2024) Наверно слишком много одиноких женщин начали использовать ог... бананы тоже подорожали , но не так
15:44:15 19-01-2024
Гость (14:33:55 19-01-2024) бананы тоже подорожали , но не так... Так то же "мини"!
14:40:12 19-01-2024
Барнаульцев шокировали. Барнаульцы возмущены.Барнаульцы негодуют - истеричные граждане.
15:27:15 19-01-2024
да ну их на фиг, такие огурцы
15:38:07 19-01-2024
13:50:51 19-01-2024 Население в нашей великой стране все богаче и богаче, стали питаться курицой, яйцами, теперь вот и за огурцы взялись. Посмеялась от души
16:45:40 19-01-2024
При СССРе зимой огурцы зимой не торговали. Шоб коррупции не было. Были только бочковые - по 1 коп за штуку.
14:09:18 20-01-2024
Гость (16:45:40 19-01-2024) При СССРе зимой огурцы зимой не торговали. Шоб коррупции не ... как это не торговали, если в каждой советском доме, на новогоднем столе были свежие огурцы? их же не бесплатно раздавали.
16:14:28 21-01-2024
Элен без ребят (14:09:18 20-01-2024) как это не торговали, если в каждой советском доме, на новог... вы перепутали мандарины с огурцами.
20:42:58 19-01-2024
Баночку с солонинкой из погреба достану... Водочки налью! И будет мне счастье!