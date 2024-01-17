НОВОСТИОбщество

А что там с яйцами? Amic проверил, дешевеют ли цены на продукт в Барнауле

"Психологическую отметку" в 100 рублей преодолел лишь один магазин и лишь на одну позицию

17 января 2024, 08:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вчера, 16 января, РИА Новости сообщило, что в России начали дешеветь яйца – местами они преодолели "психологическую отметку" в 100 рублей. Корреспонденты amic.ru прошлись по магазинам Барнаула, чтобы проверить, насколько эта информация применима к алтайской столице.

Яйца в "Марии-Ра" / Фото: amic.ru

Так, в сети "Мария-Ра" яиц дешевле 100 рублей найти не удалось.

Яйца в "Аниксе" / Фото: amic.ru

В "Аниксе" можно найти предложение дешевле 100 рублей – яйца категории C2 с "желтым" ценником продаются по 92 рубля.

Яйца в "Магните" / Фото: amic.ru

В "Магните", как и в "Марии-Ра", яиц дешевле 100 рублей не оказалось. При этом яйца категории C0 можно купить всего за 109 рублей.

Яйца в "Магните" / Фото: amic.ru

В "Пятерочке" тоже "психологическую отметку" не преодолели. Яйца C2 там можно купить по 139 рублей, а вот за C0 просят немало – 159 рублей за десяток.

Яйца в "Пятерочке" / Фото: amic.ru

В "Ярче" яйца можно приобрести от 109 до 129 рублей.

В сервисе доставки "Самокат" цены оказались сравнимыми с обычными, магазинными. Причем наиболее крупные яйца C0 можно купить дешевле, чем C1. Вместе с тем шоколадное яйцо "Киндер-Сюрприз" стоит немногим меньше, нежели десяток обычных – 129 рублей.

Напомним, что Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и проверило поставщиков яиц. Если рост цен подтвердится, то парламентарии обратятся к антимонопольщикам с просьбой провести проверку.

Барнаул цены магазины Продукты

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

08:31:05 17-01-2024

- "Напомним, что Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и проверило поставщиков яиц."============ Пока спланируют потом обратятся, потом проведут разбирательство, потом проведут проверку, это же сколько воды утечет? А там опять какая ни будь не предсказуемая беда с яйцами приключится. Барыги от яиц, так просто не отстанут.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:17 17-01-2024

Гость (08:31:05 17-01-2024) - "Напомним, что Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы в... Главное до выборов дотянуть

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жить стало лучше!

08:38:15 17-01-2024

жить стало веселей!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:08 17-01-2024

Жить стало лучше! (08:38:15 17-01-2024) жить стало веселей! ... Надо уточнить, кому?)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:03 17-01-2024

яйца категории C0 можно купить всего за 109 рублей --- О, Магнит только по человечески

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:02 17-01-2024

Гость (09:12:03 17-01-2024) яйца категории C0 можно купить всего за 109 рублей --- О, Ма... Не знаю, в каких Магнитах с0 по 109, В ближайшем куплены с1 за 109.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:53 17-01-2024

Гость (09:12:03 17-01-2024) яйца категории C0 можно купить всего за 109 рублей --- О, Ма... а с2 я брала за 99 руб в выходные там

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:21 17-01-2024

Цены не "дешевеют" Цена может повышаться и снижаться. Дешевеют и дорожают продукты

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
кость

09:41:45 17-01-2024

Задолбали уже со своими яйцами) сколько можно талдычить про это? А все остальное блин дешевеет), в головах один желток

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:55 17-01-2024

Амик, вам можно было и не ходить никуда - нытиков про яйца поубавилось, значит, яйца дешевеют!😏

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:27 17-01-2024

Гость (09:55:55 17-01-2024) Амик, вам можно было и не ходить никуда - нытиков про яйца п... значит, яйца дешевеют! --- так амик же показал, что это не так. Только Магнит

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Яйца кота

11:17:52 17-01-2024

в машке показалось позавчера поштучно 9 с хвостиком. откуда хз. павловские заметил стали битыми сильно, такое чувство что везли из турции или египта.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

11:56:31 17-01-2024

Госдума думает обратиться в ФАС..... ФАС должна до пинка из Думы расследовать причины повышения цены принять соответствующие меры и доложить в Думу.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:58 17-01-2024

Только Магнит---- ну значит все яйцезависимые бегом в магнит! Развели тут вселенскую яичную трагедию.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:32 17-01-2024

Скоро пасха будем посмотреть

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир В.

13:46:18 17-01-2024

Сегодня в Магните в РОссии яйца С2 =99 руб. По-моему ТЦ Россия надо переименовать в ТЦ " ???", не знаю,как назвать.Может, в универмаг " Центральный"?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

17:28:46 17-01-2024

Хорошо было бы чтобы люди стали брать намного меньше яйц. Чтобы у тех, кто взвинчивает такие цены они просто протухли.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:09 17-01-2024

Допустим, за два дня купили те же пресловутые яйца на 80% меньше. Цены на них упадут на 30%-40%. Если не купят 3 дня те же яйца,цены упадут га 50%. И так фактически с небольшой разницей многие товары.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:29 17-01-2024

Купил 10 шт, берегу, не ем. На праздник съем.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
селянин

00:24:52 18-01-2024

когда свинина подорожает? А то в деревнях скоро последних свиней вырежут, держать не выгодно. Будет город только промку есть!

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров