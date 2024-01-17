А что там с яйцами? Amic проверил, дешевеют ли цены на продукт в Барнауле
"Психологическую отметку" в 100 рублей преодолел лишь один магазин и лишь на одну позицию
17 января 2024, 08:14, ИА Амител
Вчера, 16 января, РИА Новости сообщило, что в России начали дешеветь яйца – местами они преодолели "психологическую отметку" в 100 рублей. Корреспонденты amic.ru прошлись по магазинам Барнаула, чтобы проверить, насколько эта информация применима к алтайской столице.
Так, в сети "Мария-Ра" яиц дешевле 100 рублей найти не удалось.
В "Аниксе" можно найти предложение дешевле 100 рублей – яйца категории C2 с "желтым" ценником продаются по 92 рубля.
В "Магните", как и в "Марии-Ра", яиц дешевле 100 рублей не оказалось. При этом яйца категории C0 можно купить всего за 109 рублей.
В "Пятерочке" тоже "психологическую отметку" не преодолели. Яйца C2 там можно купить по 139 рублей, а вот за C0 просят немало – 159 рублей за десяток.
В "Ярче" яйца можно приобрести от 109 до 129 рублей.
В сервисе доставки "Самокат" цены оказались сравнимыми с обычными, магазинными. Причем наиболее крупные яйца C0 можно купить дешевле, чем C1. Вместе с тем шоколадное яйцо "Киндер-Сюрприз" стоит немногим меньше, нежели десяток обычных – 129 рублей.
Напомним, что Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и проверило поставщиков яиц. Если рост цен подтвердится, то парламентарии обратятся к антимонопольщикам с просьбой провести проверку.
08:31:05 17-01-2024
- "Напомним, что Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и проверило поставщиков яиц."============ Пока спланируют потом обратятся, потом проведут разбирательство, потом проведут проверку, это же сколько воды утечет? А там опять какая ни будь не предсказуемая беда с яйцами приключится. Барыги от яиц, так просто не отстанут.
12:12:17 17-01-2024
Гость (08:31:05 17-01-2024) - "Напомним, что Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы в... Главное до выборов дотянуть
08:38:15 17-01-2024
жить стало веселей!
16:23:08 17-01-2024
Жить стало лучше! (08:38:15 17-01-2024) жить стало веселей! ... Надо уточнить, кому?)
09:12:03 17-01-2024
яйца категории C0 можно купить всего за 109 рублей --- О, Магнит только по человечески
10:29:02 17-01-2024
Гость (09:12:03 17-01-2024) яйца категории C0 можно купить всего за 109 рублей --- О, Ма... Не знаю, в каких Магнитах с0 по 109, В ближайшем куплены с1 за 109.
12:00:53 17-01-2024
Гость (09:12:03 17-01-2024) яйца категории C0 можно купить всего за 109 рублей --- О, Ма... а с2 я брала за 99 руб в выходные там
09:25:21 17-01-2024
Цены не "дешевеют" Цена может повышаться и снижаться. Дешевеют и дорожают продукты
09:41:45 17-01-2024
Задолбали уже со своими яйцами) сколько можно талдычить про это? А все остальное блин дешевеет), в головах один желток
09:55:55 17-01-2024
Амик, вам можно было и не ходить никуда - нытиков про яйца поубавилось, значит, яйца дешевеют!😏
10:56:27 17-01-2024
Гость (09:55:55 17-01-2024) Амик, вам можно было и не ходить никуда - нытиков про яйца п... значит, яйца дешевеют! --- так амик же показал, что это не так. Только Магнит
11:17:52 17-01-2024
в машке показалось позавчера поштучно 9 с хвостиком. откуда хз. павловские заметил стали битыми сильно, такое чувство что везли из турции или египта.
11:56:31 17-01-2024
Госдума думает обратиться в ФАС..... ФАС должна до пинка из Думы расследовать причины повышения цены принять соответствующие меры и доложить в Думу.
12:01:58 17-01-2024
Только Магнит---- ну значит все яйцезависимые бегом в магнит! Развели тут вселенскую яичную трагедию.
12:21:32 17-01-2024
Скоро пасха будем посмотреть
13:46:18 17-01-2024
Сегодня в Магните в РОссии яйца С2 =99 руб. По-моему ТЦ Россия надо переименовать в ТЦ " ???", не знаю,как назвать.Может, в универмаг " Центральный"?
17:28:46 17-01-2024
Хорошо было бы чтобы люди стали брать намного меньше яйц. Чтобы у тех, кто взвинчивает такие цены они просто протухли.
20:16:09 17-01-2024
Допустим, за два дня купили те же пресловутые яйца на 80% меньше. Цены на них упадут на 30%-40%. Если не купят 3 дня те же яйца,цены упадут га 50%. И так фактически с небольшой разницей многие товары.
20:32:29 17-01-2024
Купил 10 шт, берегу, не ем. На праздник съем.
00:24:52 18-01-2024
когда свинина подорожает? А то в деревнях скоро последних свиней вырежут, держать не выгодно. Будет город только промку есть!