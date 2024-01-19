Почти 250 рублей за килограмм. Почему в России так сильно подорожали огурцы?
Стоимость огурцов резко подскочила, вызвав беспокойство среди населения
19 января 2024, 15:52, ИА Амител
Стоимость огурцов в Алтайском крае, как и по всей России, существенно выросла в декабре и январе. Если в ноябре 2023 года килограмм этого зеленого овоща можно было в среднем купить за 110 рублей, то к середине января их стоимость превысила 242 рубля. С чем это связано, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Почему так сильно подорожали огурцы?
Существенное повышение цен, как на огурцы, так и на томаты, в Минсельхозе России объясняют сезонной тенденцией. В ведомстве объясняют, что объемы внутреннего производства обеспечивают достаточное предложение на рынке по доступной стоимости. На опте цены поднялись, но не так сильно, как это произошло в рознице.
"Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям. Повышение стоимости томатов и огурцов обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, и увеличением поставок импортных овощей", – цитирует Минсельхоз РИА Новости.
И когда они теперь подешевеют?
Очевидно, что в ближайшее время огурцы только будут дорожать: в январе многие производители только очищают теплицы перед высадкой новых овощей. Снижение стоимости в Минсельхозе прогнозируют не раньше весны, когда начнутся поставки нового урожая.
17:14:10 19-01-2024
Да ладно. Это когда что то дешевело?
19:49:02 19-01-2024
Гость (17:14:10 19-01-2024) Да ладно. Это когда что то дешевело?... летом,когда свои пойдут,тогда и подешевеют
18:14:01 19-01-2024
Каким способом дешеветь, если заложено (интересно кем и для какой цели) повышение тарифов на ЖКХ, электроэнергии ..
21:44:36 20-01-2024
Баночку маринованных из погреба и стопочку!