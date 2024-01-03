НОВОСТИЭкономика

Яйца на Алтае подорожали не больше всего по стране, но и не меньше всего

Сильнее всего яйца выросли в цене в Крыму, а меньше всего – на Камчатке

03 января 2024, 18:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край не попал ни в десятку регионов, где куриные яйца подорожали сильнее всего, ни в десятку субъектов, где стоимость выросла минимально. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Росстат.

Согласно данным за 11 месяцев 2023 года, цены на куриные яйца в целом по России выросли в среднем на 36,54%.

Инфографика: РБК со ссылкой на данные Росстата

Самый серьезный рост стоимости показали Крым (68,11%), Пензенская (60,94%) и Псковская области (58,58%). Наименьшее подорожание продемонстрировали Камчатская (0,77%) и Магаданская области (2,96%) и Якутия (11,91%).

Ранее сообщалось, что Алтайский край в лидерах по росту цен на яйца в Сибири, но конкретно – за ноябрь 2023 года.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 6

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александр

18:14:46 03-01-2024

вообще нет

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Гость

20:49:52 03-01-2024

Сегодня видела в магазине, что яйца, которые стоили прошлым летом 69,90 ; сейчас 139,90. То есть подорожали на 100%. За последние три месяца купила только 1 десяток. Из-за высокой цены. Откуда взялся «высокий спрос», про который пишут? Ведь многие наоборот стали покупать меньше.

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Элен без ребят

12:30:50 04-01-2024

Гость (20:49:52 03-01-2024) Сегодня видела в магазине, что яйца, которые стоили прошлым ... за три месяца вы смогли позволить себе только один десяток яиц, тк они подорожали вдвое и стали стоить целых 130 руб.? сильно. получается, раньше вы покупали два десятка за три месяца? может дело не в 130 руб., а вы просто яйца не любите?

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Гость

15:39:59 04-01-2024

Элен без ребят (12:30:50 04-01-2024) за три месяца вы смогли позволить себе только один десяток я... Раньше покупали примерно 2 десятка в месяц. Но цена стала расти как на дрожжах, психологически не могу адаптироваться, жаба душит. Увижу 140 вместо 70 и уже не хочу.

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Элен без ребят

12:25:52 04-01-2024

то, в Крыму лютый ценник на яйца- правда. С1- 280-300 руб/десяток. но там ни на рубль не подорожали куры.

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Алекс

10:12:44 05-01-2024

Алтай, яйца С0 стоили 63 а стали 170 рублей Алтай куча птицефабрик

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