Почти +30. О погоде в Алтайском крае 26 апреля
Обойдется без осадков
26 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
До +29 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 26 апреля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +24...+29 градусов, местами – от +18 до +23. Без осадков. Ветер подует юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле термометры покажут +24...+26 градусов. В краевой столице также обойдется без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.
"В Алтайском крае в период с 26 по 29 апреля 2025 года на большей части территории сохранится и ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс)", – предупредили синоптики.
11:13:52 26-04-2025
жара в барнауле и крае