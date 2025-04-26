Почти +30. О погоде в Алтайском крае 26 апреля

Обойдется без осадков

26 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +29 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 26 апреля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +24...+29 градусов, местами – от +18 до +23. Без осадков. Ветер подует юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут +24...+26 градусов. В краевой столице также обойдется без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.