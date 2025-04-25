После жары на Алтайский край обрушатся грозовые дожди с градом и придет похолодание

В регионе готовятся объявить штормовое предупреждение

25 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: из архива amic.ru

После сухой и по-летнему теплой погоды, которую синоптики прогнозируют на ближайшие три дня, в Алтайском крае снова начнется разгул стихии. Уже во второй половине дня 29 апреля и ночью 30-го регион окажется во власти двойной системы холодных фронтов. И, по предварительным данным, погода может перейти в штормовую. Об этом рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"У нас ожидаются дожди, возможны грозы и град. При этом ветер усилится до 18–23 м/с, местами порывы до 25–30 м/с. Понижение температур произойдет 30 апреля: днем воздух не прогреется выше +8...+15 градусов", – рассказала синоптик.

Как ранее сообщал amic.ru, жителей Алтайского края ждут по-настоящему летние выходные. Уже днем в субботу воздух прогреется до +22...+27°С, а в воскресенье – до +25...+31°С. Такие температуры сохранятся в регионе до 29 апреля.