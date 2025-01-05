Почти 30 тысяч жителей Алтайского края проверили репродуктивное здоровье в 2024 году

Мужчин на бесплатные обследования пришло в два раза меньше, чем женщин

05 января 2025, 11:48, ИА Амител

Медобследование в поликлинике / Фото: amic.ru

Диспансеризацию по сохранению репродуктивного здоровья в Алтайском крае в 2024 году прошло более 28 тысяч человек. Об этом сообщает сайт регионального Минздрава. Это был первый год, когда подобные обследования проводили бесплатно в рамках общей диспансеризации и профосмотров. Помимо стандартного набора врачей, жители имеют возможность пройти еще и узких специалистов – гинеколога или уролога-андролога.

Спасение демографии

По данным ведомства, за 11 месяцев 2024-го свое репродуктивное здоровье проверили 19 313 женщин и 8960 мужчин. Среди женского населения нарушения выявили у 13% прошедших диспансеризацию, а среди мужского – у 1%. Медобследования проводили 79 медицинских учреждений края.

"Учитывая дефицит медиков на сельских территориях, была проработана схема маршрутизации пациентов на первом и втором этапах. Составлялись графики выезда в села медицинских бригад, в состав которых вошли гинекологи, урологи, специалисты УЗИ. Кроме того, в ходе выезда предусмотрен забор биологических материалов", – говорится в сообщении ведомства.

Проверку репродуктивного здоровья включили в программу диспансеризации в Год семьи как одну из мер, направленную на улучшение демографической ситуации в стране.

Мужчины стесняются

Еще в сентябре профильные специалисты региона рассказывали, что всего в 2024-м планировали обследовать 18 тысяч женщин и 15 тысяч мужчин. Соответственно, план по женскому населению перевыполнили, а по мужскому – сильно недовыполнили.

Медики объясняли, что мужчин на подобные медобследования "заманить" очень трудно. Представители сильной половины населения региона пока стесняются проверять репродуктивное здоровье. По словам врачей, в селах некоторые люди и вовсе сбегают, как только узнают, что именно у них будут проверять.

Тем не менее им внимание узких специалистов требуется не меньше, подчеркивают врачи. Так, примерно у трети мужчин в Алтайском крае, которые попадают на обследование, выявляют бесплодие. Но узнают этот диагноз они лишь после неудачных попыток завести детей.

В Минздраве региона подчеркнули, что диспансеризация по сохранению репродуктивного здоровья будет продолжена и в 2025 году. Планы по охвату населения подобными медобследованиями расписаны до 2030-го в рамках регионального проекта "Охрана материнства и детства".