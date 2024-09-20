Мужчины сбегают. Как на Алтае проверяют репродуктивное здоровье и о чем жалеют медики
С 2024 года это направление включили в программу диспансеризации
20 сентября 2024, 06:15, ИА Амител
С 2024 года программу диспансеризации для жителей Алтайского края пополнили скринингом репродуктивного здоровья. Это решение приняли в том числе и для повышения уровня рождаемости в регионе.
Пока новая медицинская услуга не пользуется большой популярностью, сетуют алтайские медики. Особенно выделяются мужчины, которые порой даже сбегают с медобследования. А ведь своевременный визит к врачу может уберечь от многих серьезных проблем со здоровьем, включая бесплодие, подчеркивают врачи.
О том, почему очень важно проходить диспансеризацию репродуктивного здоровья и как это можно сделать, – в материале amic.ru.
Начали в Год семьи
Программу диспансеризации репродуктивного здоровья в 2024 году запустили по всей стране в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Контроль за реализацией проекта лежит на Минздраве Алтайского края. В ведомстве рассказали, что до конца года планируют обследовать 33 тысячи жителей: 18 тысяч женщин и 15 тысяч мужчин. Все поликлиники и специалисты подготовлены для того, чтобы проводить диспансеризацию по новому направлению. А чтобы охватить как можно больше людей, краевой Минздрав организовывает выездные обследования в районы.
Часто бесплодие можно предупредить, подчеркивала замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая, рассказывая о диспансеризации.
"Одна из основных причин бесплодия у женщин и мужчин – это вовремя не диагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путем. Мужское бесплодие является следствием заболеваний, которые поддаются лечению, и в этом случае восстановление репродуктивной функции становится возможным. Именно на выявление всех факторов, влияющих на репродуктивное здоровье и направлена диспансеризация", – поясняла Белоцкая весной.А министр здравоохранения Дмитрий Попов в недавней беседе с amic.ru отмечал, что технологии за последние годы значительно продвинулись вперед. Лечение заболеваний репродуктивной системы стало в разы эффективнее. А потому особенно важно эти заболевания выявлять, подчеркнул глава ведомства.
Необходимость подобных медобследований диктует и современная жизнь, рассказывает главврач краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.
"Сегодня по стране средний возраст женщины во время ее первой беременности – 28 лет. Сам темп жизни не способствует раннему рождению детей. К сожалению, в задачи, которые себе ставит молодое поколение, не всегда входит реализация себя как родителя. И, конечно, сохранение репродуктивного здоровья в таких условиях становится приоритетной задачей", – пояснила специалист.Она добавила, что пока, к сожалению, диспансеризацию репродуктивного здоровья прошло не очень много людей. План по женщинам выполнен на 18%, а по мужчинам – на 4%.
Особое внимание к мужчинам
Вполне объяснимо, почему мужчины проходят репродуктивную диспансеризацию реже женщин, говорит замглавного врача консультативно-диагностического центра Елена Василюк. По ее словам, представители сильного пола гораздо меньше озабочены своим здоровьем и далеко не всегда понимают, насколько велика их роль в зачатии ребенка.
"У нас сложилась ситуация, что в подавляющем большинстве случаев деторождение планируется женщиной. Но нельзя забывать, что деторождение зависит от двоих. Мужчина играет очень важную роль. При этом мы видим, что посещение мужчинами уролога куда менее востребовано. Хотелось бы привлечь их внимание к данной проблеме и пригласить на диспансеризацию", – говорит врач.По ее словам, наглядную картину показывает выездная диспансеризация, которую диагностический центр проводит в районах.
"В Солтонском районе из 40 записанных пациентов на осмотр пришли только семь мужчин. А в Ельцовском районе уже примерно на третьем пациенте очередь исчезла. Люди ушли, когда узнали, что мы там обследуем", – поясняет Василюк.По ее словам, это еще раз доказывает, что о проблеме репродуктивного здоровья сегодня либо стесняются, либо боятся говорить. Хотя говорить есть о чем: по словам Репкиной, у 30% обследованных мужчин в Алтайском крае выявляют бесплодие. Но узнают они об этом, как правило, лишь когда начинают пытаться завести детей.
Врач также привела тревожную статистику: проблемы с половым здоровьем у мужского населения возникают примерно за пять лет до первого инфаркта.
Лучше беречь смолоду
Врачи отмечают, что бесплодие чаще всего не развивается одномоментно. Это длительный процесс, к которому ведут перенесенные заболевания, гормональные сбои и вредные привычки. И если вовремя прийти на диспансеризацию, развитие недуга можно остановить, подчеркивает главный специалист по акушерству в Алтайском крае Ольга Колядо.
"Диспансеризацию нужно начинать проходить как можно раньше. Это важно даже для тех, кто пока вообще не планирует детей. Это дает женщине и врачам время, чтобы оценить факторы риска и разработать профилактические мероприятия. Чтобы к моменту, когда она решится завести детей, эти факторы уже отсутствовали. Задача проекта не только в диагностике, но и в информировании, в привитии привычек здорового образа жизни и культуры полового поведения. Все это способствует привитию правильных семейных ценностей и созданию здоровой семьи", – рассказывает Колядо.Поэтому врачи считают, что заботу о своем репродуктивном здоровье важно сделать популярной именно у молодежи. Точно так же, как медицинский "чекап", ставший модным среди нового поколения.
Как пройти диспансеризацию?
Диспансеризацию репродуктивного здоровья абсолютно бесплатно могут пройти все жители Алтайского края от 18 до 49 лет. Для этого достаточно записаться через "Госуслуги" в свою поликлинику. Также доступна запись по телефону или лично.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Если в ходе обследования будут выявлены проблемы, пациента направят на углубленное обследование уже в специализированную клинику.
07:14:31 20-09-2024
Потому что нужно "мясо" ? Хе-хе
10:33:17 20-09-2024
Бартоломео (07:14:31 20-09-2024) Потому что нужно "мясо" ? Хе-хе... потому что когда ты будешь старый, если доживешь (что врядли), у тебя ни пенсии ни медобслуживания ни льгот - НЕКОМУ будет платить тебе , нет людей элементарно. сейчас в стране 30 млн несоверш. детей. триццатть млн это средненький китайский городок типа Шангду и прочих которых там штук 500. Ну или придумают роботов куки и проги к ним, чтоб на 1 инспектора-человека было 150-300 рабочих роботов. тогда еще вариант сохранения темпов и прежней хотя-бы жизни
11:21:11 20-09-2024
Гость (10:33:17 20-09-2024) потому что когда ты будешь старый, если доживешь (что врядли... А как это так случилось?Всегда у нас всё лучше всех-и зарплаты и медицина и пенсии и разные социальные программы(особенно по телевизору) ,и вдруг такой плачевный результат?Что то тут нечисто.Наверно есть вполне объективные причины почему люди не хотят заводить детей?Как считаете?
14:11:57 20-09-2024
Афиноген (11:21:11 20-09-2024) А как это так случилось?Всегда у нас всё лучше всех-и зарпла... это мировая тенденция повсеместно, почитай, не лезь с глупостями
14:34:16 20-09-2024
Гость (14:11:57 20-09-2024) это мировая тенденция повсеместно, почитай, не лезь с глупос... Да нет,уважаемый ,не надо прикрываться мировыми тенденциями.Что то в Советском Союзе такой тенденции не было.Может как раз это показатель истинного отношения власти к населению?Я бы согласился с вашим утверждением ,если бы наш уровень жизни был такой же как в большинстве других стран,где проблемы с рождаемостью.Но нам до них по этому показателю далеко,поэтому равнять нас с ними не надо.Вот когда достигнем их показателей по уровню жизни,а рождаемость у нас будет низкой,вот тогда и можно нас причислить к их тенденции.
11:59:26 20-09-2024
Гость (10:33:17 20-09-2024) потому что когда ты будешь старый, если доживешь (что врядли... Видимо наша власть настолько хороша, что народ вымирает.
12:15:56 20-09-2024
Гость (11:59:26 20-09-2024) Видимо наша власть настолько хороша, что народ вымирает.... Народ не выдерживает конкуренции с властью!?...
10:02:45 20-09-2024
Бывает, что врачи делятся сведениями о здоровье обследуемых с третьими лицами? Или это исключено? Люди прекрасно понимают, что личная информация может быть использована против них. Тем более, что всё выкладывается в сеть.
10:34:09 20-09-2024
Гость (10:02:45 20-09-2024) Бывает, что врачи делятся сведениями о здоровье обследуемых ... в деревне сразу через 5 минут будут все знать о замедлении живчиков у некоего Николая, который непросыхаев
10:34:52 20-09-2024
Гость (10:02:45 20-09-2024) Бывает, что врачи делятся сведениями о здоровье обследуемых ... как использовать то, что у вас недостаток производства генного материала? ну-ка? варианты
11:36:37 20-09-2024
бесплатно могут пройти все жители Алтайского края от 18 до 49 лет. -------- а зачем и кому все это нужно после 40?..
12:01:32 20-09-2024
Если человек не планирует обзоводиться потомством зачем ему идти проверяться, пойдут только те кто хочет и не может.
14:12:44 20-09-2024
Гость (12:01:32 20-09-2024) Если человек не планирует обзоводиться потомством зачем ему ... развитие рака на ранней стадии излечение 99 проц или+ 30 лет к жизни
18:38:12 20-09-2024
Гость (14:12:44 20-09-2024) развитие рака на ранней стадии излечение 99 проц или+ 30 лет... Знаю историю, у человека (50+) обнаружили опухоль в легком 2см в феврале, прооперировали только в декабре, когда стала 8см. Пока то, пока сё, барнаульские врачи, они такие… Сделай анализы, запишись на приём… Пришёл на прием, говорят,анализы устарели, иди снова по кругу… После операции выяснилось, что процесс идёт, метастазы в лёгком. Так что диагностирование не значит, что сразу начнут спасать.
12:14:33 20-09-2024
Сначала провакцинировали!
Теперь проверяют как это сказалось на фертильности!?
14:13:20 20-09-2024
Гость (12:14:33 20-09-2024) Сначала провакцинировали!Теперь проверяют как это сказал... пейте карипразин
13:39:03 20-09-2024
>...Люди ушли, когда узнали, что мы там обследуем", – поясняет Василюк.
Не хватает подробностей статье. Без этого тема мужского репродуктивного здоровья не раскрыта.
15:22:36 20-09-2024
От 18 до 30 людям обоих полов сейчас не до детей. И даже в плюс, если вести половую жизнь и не "залетать". Обучение, армия (у парней), поиск работы, низкая зарплата на начальном этапе взрослой жизни - всё это не способствует рождению детей. Конечно, есть люди желающие рожать, но их мало. Д а ещё муссирование темы плюс неадекватные предложения "сверху" вызывают недоверие у людей.
16:47:55 20-09-2024
Более-менее здравомыслящий человек сейчас не будет заводить детей ни при каких условиях.