Мужчины сбегают. Как на Алтае проверяют репродуктивное здоровье и о чем жалеют медики

С 2024 года это направление включили в программу диспансеризации

20 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 2024 года программу диспансеризации для жителей Алтайского края пополнили скринингом репродуктивного здоровья. Это решение приняли в том числе и для повышения уровня рождаемости в регионе.

Пока новая медицинская услуга не пользуется большой популярностью, сетуют алтайские медики. Особенно выделяются мужчины, которые порой даже сбегают с медобследования. А ведь своевременный визит к врачу может уберечь от многих серьезных проблем со здоровьем, включая бесплодие, подчеркивают врачи.

О том, почему очень важно проходить диспансеризацию репродуктивного здоровья и как это можно сделать, – в материале amic.ru.

Начали в Год семьи

Программу диспансеризации репродуктивного здоровья в 2024 году запустили по всей стране в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Контроль за реализацией проекта лежит на Минздраве Алтайского края. В ведомстве рассказали, что до конца года планируют обследовать 33 тысячи жителей: 18 тысяч женщин и 15 тысяч мужчин. Все поликлиники и специалисты подготовлены для того, чтобы проводить диспансеризацию по новому направлению. А чтобы охватить как можно больше людей, краевой Минздрав организовывает выездные обследования в районы.

Часто бесплодие можно предупредить, подчеркивала замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая, рассказывая о диспансеризации.

"Одна из основных причин бесплодия у женщин и мужчин – это вовремя не диагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путем. Мужское бесплодие является следствием заболеваний, которые поддаются лечению, и в этом случае восстановление репродуктивной функции становится возможным. Именно на выявление всех факторов, влияющих на репродуктивное здоровье и направлена диспансеризация", – поясняла Белоцкая весной.А министр здравоохранения Дмитрий Попов в недавней беседе с amic.ru отмечал, что технологии за последние годы значительно продвинулись вперед. Лечение заболеваний репродуктивной системы стало в разы эффективнее. А потому особенно важно эти заболевания выявлять, подчеркнул глава ведомства.

Необходимость подобных медобследований диктует и современная жизнь, рассказывает главврач краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.

"Сегодня по стране средний возраст женщины во время ее первой беременности – 28 лет. Сам темп жизни не способствует раннему рождению детей. К сожалению, в задачи, которые себе ставит молодое поколение, не всегда входит реализация себя как родителя. И, конечно, сохранение репродуктивного здоровья в таких условиях становится приоритетной задачей", – пояснила специалист.Она добавила, что пока, к сожалению, диспансеризацию репродуктивного здоровья прошло не очень много людей. План по женщинам выполнен на 18%, а по мужчинам – на 4%.

Проходить обследование можно и парой / Фото: Минздрав Алтайского края

Особое внимание к мужчинам

Вполне объяснимо, почему мужчины проходят репродуктивную диспансеризацию реже женщин, говорит замглавного врача консультативно-диагностического центра Елена Василюк. По ее словам, представители сильного пола гораздо меньше озабочены своим здоровьем и далеко не всегда понимают, насколько велика их роль в зачатии ребенка.

"У нас сложилась ситуация, что в подавляющем большинстве случаев деторождение планируется женщиной. Но нельзя забывать, что деторождение зависит от двоих. Мужчина играет очень важную роль. При этом мы видим, что посещение мужчинами уролога куда менее востребовано. Хотелось бы привлечь их внимание к данной проблеме и пригласить на диспансеризацию", – говорит врач.По ее словам, наглядную картину показывает выездная диспансеризация, которую диагностический центр проводит в районах.

"В Солтонском районе из 40 записанных пациентов на осмотр пришли только семь мужчин. А в Ельцовском районе уже примерно на третьем пациенте очередь исчезла. Люди ушли, когда узнали, что мы там обследуем", – поясняет Василюк.По ее словам, это еще раз доказывает, что о проблеме репродуктивного здоровья сегодня либо стесняются, либо боятся говорить. Хотя говорить есть о чем: по словам Репкиной, у 30% обследованных мужчин в Алтайском крае выявляют бесплодие. Но узнают они об этом, как правило, лишь когда начинают пытаться завести детей.

Врач также привела тревожную статистику: проблемы с половым здоровьем у мужского населения возникают примерно за пять лет до первого инфаркта.

Лучше беречь смолоду

Врачи отмечают, что бесплодие чаще всего не развивается одномоментно. Это длительный процесс, к которому ведут перенесенные заболевания, гормональные сбои и вредные привычки. И если вовремя прийти на диспансеризацию, развитие недуга можно остановить, подчеркивает главный специалист по акушерству в Алтайском крае Ольга Колядо.

"Диспансеризацию нужно начинать проходить как можно раньше. Это важно даже для тех, кто пока вообще не планирует детей. Это дает женщине и врачам время, чтобы оценить факторы риска и разработать профилактические мероприятия. Чтобы к моменту, когда она решится завести детей, эти факторы уже отсутствовали. Задача проекта не только в диагностике, но и в информировании, в привитии привычек здорового образа жизни и культуры полового поведения. Все это способствует привитию правильных семейных ценностей и созданию здоровой семьи", – рассказывает Колядо.Поэтому врачи считают, что заботу о своем репродуктивном здоровье важно сделать популярной именно у молодежи. Точно так же, как медицинский "чекап", ставший модным среди нового поколения.

Фото: Минздрав Алтайского края

Как пройти диспансеризацию?

Диспансеризацию репродуктивного здоровья абсолютно бесплатно могут пройти все жители Алтайского края от 18 до 49 лет. Для этого достаточно записаться через "Госуслуги" в свою поликлинику. Также доступна запись по телефону или лично.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Если в ходе обследования будут выявлены проблемы, пациента направят на углубленное обследование уже в специализированную клинику.