Почти 300 человек погибло при столкновении поездов в Индии
В аварию попали два пассажирских состава и один грузовой
03 июня 2023, 11:59, ИА Амител
Кадр из видео: соцсети
288 человек погибли, ещё как минимум 900 пострадали при столкновении поездов в индийском штате Одиша, пишет AFP.
Катастрофа случилась вечером 2 июня возле города Баласор. В аварию попали два пассажирских состава и один грузовой.
Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий причин произошедшего. На месте работают экстренные службы.
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