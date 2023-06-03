Почти 300 человек погибло при столкновении поездов в Индии

В аварию попали два пассажирских состава и один грузовой

03 июня 2023, 11:59, ИА Амител

Кадр из видео: соцсети

288 человек погибли, ещё как минимум 900 пострадали при столкновении поездов в индийском штате Одиша, пишет AFP.

Катастрофа случилась вечером 2 июня возле города Баласор. В аварию попали два пассажирских состава и один грузовой.

Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий причин произошедшего. На месте работают экстренные службы.