Почти 300 человек задержались в алтайском аэропорту из-за непогоды
Прокуроры выезжали на место и проверяли, соблюдаются ли права пассажиров
16 апреля 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: t.me/zstproc
В Республике Алтай почти 300 человек задержались в аэропорту из-за непогоды. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение четырёх рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" из Москвы и в обратном направлении с максимальной продолжительностью более суток", – сказано в сообщении.
Вылета ожидают 282 пассажира, из них 29 детей.
Представители Горно-Алтайской транспортной прокуратуры выезжали на место и проверяли, соблюдаются ли права пассажиров.
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