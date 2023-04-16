Почти 300 человек задержались в алтайском аэропорту из-за непогоды

Прокуроры выезжали на место и проверяли, соблюдаются ли права пассажиров

16 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: t.me/zstproc

В Республике Алтай почти 300 человек задержались в аэропорту из-за непогоды. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение четырёх рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" из Москвы и в обратном направлении с максимальной продолжительностью более суток", – сказано в сообщении.

Вылета ожидают 282 пассажира, из них 29 детей.

Представители Горно-Алтайской транспортной прокуратуры выезжали на место и проверяли, соблюдаются ли права пассажиров.