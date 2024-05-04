Почти 300 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали, где в Алтайском крае и Барнауле обитает больше всего этих членистоногих

04 мая 2024, 16:40, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 295 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратилось 820 человек из 60 районов. Среди них 285 детей до 14 лет.

При этом укусы клещей в окрестностях и на территориях городов зарегистрированы у 173 человек, а остальные 647 пострадали при выездах на дачи и на природу.

Самыми опасными в плане клещей на сегодня являются территории Локтевского, Змеиногорского, Тальменского, Топчихинского, Косихинского, Солтонского, Советского, Алтайского, Петропавловского и Усть-Калманского районов, а также окрестности Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Рубцовска.