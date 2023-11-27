Почти 350 алтайских компаний взяли микрозаймы в 2023 году

Эксперты отмечают, что среди заемщиков стало больше молодых предпринимателей

27 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

За десять месяцев 2023 года в Алтайском крае 359 предпринимателей воспользовались возможностью получения микрозаймов. Об этом сообщает радиостанция Бизнес ФМ Барнаул.

Такая мера поддержки становится все более популярной среди алтайских бизнесменов. На 30% по сравнению с прошлым годом выросло число заемщиков, а сумма выданных средств – на 40%. Две трети заемщиков используют деньги для пополнения оборотных средств и на текущую работу, остальные – на инвестиции.

Отмечается, что в 2023 году доля начинающих предпринимателей в числе заемщиков резко возросла. Им выдали почти 130 млн рублей на старт своего дела. Также увеличился спрос на вид поддержки у молодежного бизнеса и женского предпринимательства. Есть и заметный рост спроса на инвестиционные займы – сумма их составила порядка 255 млн рублей.