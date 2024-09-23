НОВОСТИОбщество

Почти 40% барнаульцев ходят на работу с кашлем и насморком и всех заражают

Мужчины чаще женщин игнорируют симптомы болезни

23 сентября 2024, 13:30, ИА Амител

Человек с насморком / Фото: unsplash.com
Человек с насморком / Фото: unsplash.com

В Барнауле 38% жителей отправятся на работу даже с явными симптомами ОРВИ, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (42% против 34% соответственно)", – говорится в исследовании.

Чаще всего инженеры и руководители всех уровней идут на работу с температурой и заражают всех вокруг. Также среди тех, кто игнорирует явные симптомы гриппа и ОРВИ, много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Еще большие трудоголики – сотрудники на удаленке: 80% будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк. Только 7% возьмут больничный.

Опрос проведен с 11 по 19 сентября среди представителей экономически активного населения из Барнаула, работающих на территории работодателя, и сотрудников на удаленке.

Начальник хвалит сотрудника / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

Почти половина барнаульцев нуждается в похвале от руководства

Что касается критики, то она мотивирует только 8% опрошенных
НОВОСТИОбщество
Барнаул опросы ОРВИ и грипп

Комментарии 7

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Дон Торпедро

13:46:37 23-09-2024

Не мы такие, жизнь такая...

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Балда

14:18:23 23-09-2024

раз я то пусть все...

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Гость

15:14:49 23-09-2024

будет ли это покушение умышленно на здоровье граждан

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Гость

15:49:15 23-09-2024

На прием к врачу попасть - квест. А на работе ещё и руководство косо смотрит на больничные.

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Musik

16:03:46 23-09-2024

Ой, а что-то у вас, уважаемый сотруднег, в носике шкворчит и глазки красненькие? Идите ка вы домой, отдохните, а я за вас работу сделаю, ок?

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Шинник

16:08:48 23-09-2024

... потому что если уйдёшь на больничный, то не выплатят премию. Примерно 20к,каждые три месяца.

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Гость

17:24:14 23-09-2024

Раз ходят на работу, значит не так тяжело протекает болезнь, если температура 38 и выше, то не поработаешь, ну а другим тоже надо потренировать свой иммунитет, чтобы быть готовым к более страшным вирусам, не зря дети болеют чаще, вырабатывают иммунитет.

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