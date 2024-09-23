Почти 40% барнаульцев ходят на работу с кашлем и насморком и всех заражают

Мужчины чаще женщин игнорируют симптомы болезни

23 сентября 2024, 13:30, ИА Амител

Человек с насморком / Фото: unsplash.com

В Барнауле 38% жителей отправятся на работу даже с явными симптомами ОРВИ, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (42% против 34% соответственно)", – говорится в исследовании.

Чаще всего инженеры и руководители всех уровней идут на работу с температурой и заражают всех вокруг. Также среди тех, кто игнорирует явные симптомы гриппа и ОРВИ, много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Еще большие трудоголики – сотрудники на удаленке: 80% будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк. Только 7% возьмут больничный.

Опрос проведен с 11 по 19 сентября среди представителей экономически активного населения из Барнаула, работающих на территории работодателя, и сотрудников на удаленке.