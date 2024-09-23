Почти 40% барнаульцев ходят на работу с кашлем и насморком и всех заражают
Мужчины чаще женщин игнорируют симптомы болезни
23 сентября 2024, 13:30, ИА Амител
В Барнауле 38% жителей отправятся на работу даже с явными симптомами ОРВИ, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
"Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (42% против 34% соответственно)", – говорится в исследовании.
Чаще всего инженеры и руководители всех уровней идут на работу с температурой и заражают всех вокруг. Также среди тех, кто игнорирует явные симптомы гриппа и ОРВИ, много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.
Еще большие трудоголики – сотрудники на удаленке: 80% будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк. Только 7% возьмут больничный.
Опрос проведен с 11 по 19 сентября среди представителей экономически активного населения из Барнаула, работающих на территории работодателя, и сотрудников на удаленке.
13:46:37 23-09-2024
Не мы такие, жизнь такая...
14:18:23 23-09-2024
раз я то пусть все...
15:14:49 23-09-2024
будет ли это покушение умышленно на здоровье граждан
15:49:15 23-09-2024
На прием к врачу попасть - квест. А на работе ещё и руководство косо смотрит на больничные.
16:03:46 23-09-2024
Ой, а что-то у вас, уважаемый сотруднег, в носике шкворчит и глазки красненькие? Идите ка вы домой, отдохните, а я за вас работу сделаю, ок?
16:08:48 23-09-2024
... потому что если уйдёшь на больничный, то не выплатят премию. Примерно 20к,каждые три месяца.
17:24:14 23-09-2024
Раз ходят на работу, значит не так тяжело протекает болезнь, если температура 38 и выше, то не поработаешь, ну а другим тоже надо потренировать свой иммунитет, чтобы быть готовым к более страшным вирусам, не зря дети болеют чаще, вырабатывают иммунитет.