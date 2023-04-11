Почти 40% читателей amic.ru планируют покупать квартиру в другом городе

Но большинство не готовы делать это полностью онлайн

11 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Недвижимость. Дом. Квартира / Фото: wirestock / Freepik

38% читателей портала amic.ru рассматривают возможность покупки жилья в другом городе. Из них 40% планирует переезд в Новосибирск. Таковы результаты опроса жителей Барнаула о планах покупки жилья. Он проходил с 27 марта по 6 апреля 2023 года на сайте информационного агентства.

Опрос показал, что 59% респондентов планирует покупку недвижимости в ближайшие 3-5 лет. В 2023-2024 годах такое приобретение собираются сделать 38% опрошенных.

Наиболее популярная цель покупки квартиры – проживание в ней (так ответили 72% опрошенных). Только 15% намерены сдавать недвижимость в аренду.

При этом только пятая часть респондентов готова купить жильё полностью онлайн, без посещения офиса застройщика или объекта недвижимости – 75% респондентов необходимо лично оценить будущее приобретение.

"Сейчас жители Алтайского края в Новосибирске покупают более 50 квартир в месяц. Ещё несколько лет назад их было не больше 20. При общем количестве продаваемых квартир в Барнауле 700-800 в месяц – это довольно существенная доля в районе: 7% от всех покупок жилья", – прокомментировал радиостанции Business FM Барнаул руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин.

Причина роста интереса к объектам в Новосибирске объясняется просто: цены на недвижимость в Барнауле сейчас находятся на пиковых значениях. Средняя стоимость "квадрата" приближается к 100 тысячам рублей. Примерно столько же стоит жильё в Новосибирске. А с учётом того, что это город-миллионник и уровень жизни там повыше, то объекты в столице Сибири становятся особенно привлекательными. Если выбирать между Барнаулом и крупнейшим городом федерального округа, то выбор для многих очевиден.