Эксперты рассказали, выгодно ли в 2023 году инвестировать в жильё

По словам аналитиков, вложение сбережений в жилую недвижимость остаётся самым надёжным способом сохранить свои сбережения

27 марта 2023, 12:15, ИА Амител

Квартира. Недвижимость / Фото: dit26978 / Freepik

В 2022 году жилая недвижимость растеряла инвестиционный потенциал, который мы привыкли в ней видеть. Экономическая нестабильность и снижение покупательной способности привели к перегреву рынка. Об этом сообщает РБК.

В то же время введённые ограничения на валютном и инвестиционном рынке утвердили статус жилой недвижимости как одного из самых надёжных инструментов сохранения денег в долгосрочной перспективе. Такие вложения защищены от колебаний курса валют и внешнеэкономических условий. Статистика последних лет показывает, что при любых условиях цены на жильё растут. Темп роста может меняться, но резкого падения мы не наблюдаем.

Заработать на перепродаже квартиры в 2022 году было достаточно трудно – прибыль всё больше стала зависеть от параметров конкретного объекта. В том числе города и района её размещения.

Барнаульцы не первый год проявляют интерес к покупке квартир в других городах Сибири и даже за её пределами, выбирая направления, перспективные с точки зрения развития (промышленные и туристические центры и т.п.).

Поиск выгодных предложений недвижимости в других городах также обусловлен динамикой цен. По данным Росстата, в 2022 году Алтайский край, наряду с Омской и Кемеровской областями, стал лидером по росту цен на недвижимость. Средние цены на все типы квартир в Алтайском крае на конец 2022 года (по отношению к концу 2021 года) выросли на 29,9%. Для сравнения: в Новосибирской области аналогичный показатель составил 26%.

Аналитики портала "Сибирь работает" провели исследование доступности первичного жилья в Сибири. В десятку городов с доступными новостройками вошли Омск (несмотря на рост цен) со стоимостью квадратного метра от 65 тыс. до 77 тыс. руб., Красноярск и Новосибирск, в которых новую квартиру можно купить по цене от 85. тыс. и 99,5 тыс. рублей за квадратный метр соответственно.

Ранее amic.ru выяснял основные направления миграции жителей Алтайского края. Наиболее популярными городами для переезда оказались Новосибирск и Красноярск.

В январе 2023 года портал "ТинькоффЖурнал" провёл опрос, который также показал, что наиболее популярным направлением для переезда у жителей Алтайского края является Новосибирская область.

Редакция amic решила выяснить, влияет ли перспективность городов-миллионников с точки зрения проживания на планирование и принятие барнаульцами решения о покупке жилья.

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