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Почти 40 почтовых отделений модернизируют в Алтайском крае

К списку привычных услуг добавятся финансовые и работа "Госуслугами"

13 июля 2023, 14:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае планируют обновить 38 отделений почты. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что изменится внутренняя отделка помещений и системы отопления. Появится оборудование для контроля климата, мебель, техника, пандусы и поручни.

В отделениях, помимо привычных услуг, будут оказываться услуги финансовые. Также клиенты смогут подтвердить или восстановить свой аккаунт на "Госуслугах" и проверить показатели здоровья. 

Речь идет об обновлении сельских отделений.

Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

15:46:28 13-07-2023

1. А зарплату модернизировать будут? Или опять увеличат нагрузку с уменьшением зарплаты? 2. На нормальное переобучение персонала раскошелятся или все самим методом тыка познавать.

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Гость

16:09:23 13-07-2023

А вы, друзья, как ни садитесь... (с) Давайте они еще обувь начнут ремонтировать или автомобили чинить. Лишь бы почтовые услуги не оказывать.

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Белка

11:54:33 14-07-2023

Только что пришла с почты. Хотела отправить письмо (по работе). Нет марок!! как так?? зато левых товаров полные полки.

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