Почти 40 почтовых отделений модернизируют в Алтайском крае
К списку привычных услуг добавятся финансовые и работа "Госуслугами"
13 июля 2023, 14:41, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае планируют обновить 38 отделений почты. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Отмечается, что изменится внутренняя отделка помещений и системы отопления. Появится оборудование для контроля климата, мебель, техника, пандусы и поручни.
В отделениях, помимо привычных услуг, будут оказываться услуги финансовые. Также клиенты смогут подтвердить или восстановить свой аккаунт на "Госуслугах" и проверить показатели здоровья.
Речь идет об обновлении сельских отделений.
15:46:28 13-07-2023
1. А зарплату модернизировать будут? Или опять увеличат нагрузку с уменьшением зарплаты? 2. На нормальное переобучение персонала раскошелятся или все самим методом тыка познавать.
16:09:23 13-07-2023
А вы, друзья, как ни садитесь... (с) Давайте они еще обувь начнут ремонтировать или автомобили чинить. Лишь бы почтовые услуги не оказывать.
11:54:33 14-07-2023
Только что пришла с почты. Хотела отправить письмо (по работе). Нет марок!! как так?? зато левых товаров полные полки.