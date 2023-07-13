Почти 40 почтовых отделений модернизируют в Алтайском крае

К списку привычных услуг добавятся финансовые и работа "Госуслугами"

13 июля 2023, 14:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае планируют обновить 38 отделений почты. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что изменится внутренняя отделка помещений и системы отопления. Появится оборудование для контроля климата, мебель, техника, пандусы и поручни.

В отделениях, помимо привычных услуг, будут оказываться услуги финансовые. Также клиенты смогут подтвердить или восстановить свой аккаунт на "Госуслугах" и проверить показатели здоровья.

Речь идет об обновлении сельских отделений.