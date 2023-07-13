Эскиз и смету благоустройства парка им. Ленина в Барнауле разработают до конца года

В ближайшем будущем мэрия намерена разработать концепцию парка с помощью горожан

13 июля 2023, 11:05, ИА Амител

Парк имени Ленина/ Фото: amic.ru

Эскизный проект и проектно-сметную документацию по парку им. Ленина в Барнауле разработают до конца 2023 года. В мае 2023 года эта территория победила в голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда", и в 2024 году ее будут благоустраивать. 12 июля в мэрии прошло совещание по поводу грядущего обновления парка.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев сообщил, что в 2023 году на первоначальном этапе будет создана рабочая группа по координации проекта благоустройства парка. В нее войдут представители краевых ведомств, горадминистрации, общественники, эксперты по озеленению и культуре, архитекторы, дизайнеры и другие заинтересованные лица. Список участников утвердят в ближайшее время.

Также скоро будет разработана концепция развития парка, к работе власти привлекут жителей. А именно чиновники организуют анкетирование горожан и спросят людей, каким они хотят видеть парк. Опрос пройдет как в интернете, так и с помощью волонтеров. Затем планируется спросить мнение о будущем парка у специалистов.

"После того, как мы получим результаты анкетирования, будет организована стратегическая сессия с максимальным учетом интересов горожан, а также с участием представителей экспертного сообщества и общественных организаций. Результаты стратегической сессии и лягут в основу проекта", – пояснил Антон Шеломенцев.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что жители проявили колоссальную активность в голосовании по нацпроекту, что говорит об их высокой заинтересованности в развитии зеленых зон города и в восстановлении парка.

"Территорию выбрали жители города, поэтому в следующем году мы начнем восстанавливать парк. Первоочередная наша задача – сформировать четкие границы земельного участка, исходя из этого разработать проект, в том числе определить этапность работ, чтобы комплексно подойди к созданию в городе еще одной комфортной и благоустроенной общественной территории. При этом необходимо вовлечь в этот процесс широкий круг общественности и принимать все решения с их участием", – подчеркнул Франк.

Напомним, что в 2024 году будет проходить третий этап благоустройства парка "Юбилейный" и начнется обновление парка им. Ленина. Последний победил в общественном голосовании, которое продолжалось с 15 апреля по 31 мая. Из 63 тысяч горожан за него проголосовало более 11 тысяч человек. Сколько этапов потребуется для полноценного ремонта в парке, пока неизвестно.