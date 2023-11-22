Почти 44 млрд рублей МФО выдали бизнесу в первом полугодии 2023 года

Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

22 ноября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KSU44

Кредит / Фото: katemangostar /Freepik

Микрофинансовые организации в первом полугодии 2023 года выдали малому и среднему бизнесу займов на 43,7 млрд рублей. Это на 48% больше показателя за аналогичный период прошлого года, когда сумма составляла 29,6 млрд рублей. Об этом сказано в докладе Центробанка о тенденциях на рынке МФО предпринимательского финансирования.

Кто чаще выдавал займы

Значительная часть займов пришлась на государственные МФО – их доля составила 61%. А коммерческих МФО – 39%. При этом 84% займов выдавались онлайн.

Портфель займов МСП достиг 74,5 млрд рублей, увеличившись на 10% за год.

Какие суммы бизнес брал чаще всего

Процентные ставки государственных МФО для малого бизнеса и самозанятых сохранялись на невысоком уровне и не превышали 9%, сообщает регулятор. У коммерческих микрофинансовых организаций ставка выше, но они предоставляют намного больший выбор программ, условия которых подходят для любой категории заемщиков и не зависят от отрасли.

Кроме того, коммерческие МФО готовы выдавать более крупные суммы. Для сравнения: средняя сумма для ИП и ООО у государственных МФО составила 2,4 млн рублей, для самозанятых – около 370 000 рублей, отмечает Центробанк. У некоторых коммерческих МФО эти цифры составляют 5 млн рублей и 500 000 рублей соответственно.

Что касается просроченной задолженности, ее доля в портфеле займов на конец первого полугодия составила 6,1%, не изменившись по сравнению с концом первого полугодия 2022 года.

Какие программы предлагают бизнесу

Более половины опрошенных регулятором МФО имеют специальные программы в рамках социального предпринимательства или программы с учетом факторов экологии. Наиболее популярные среди них – открытие детских, спортивных или медицинских центров, переработка вторсырья, производство экологичных материалов и продуктов.

Процентные ставки по специальным программам ниже, чем по стандартным, при этом средние суммы и сроки сопоставимы. Однако в первом полугодии 2023 года займы по таким программам получило всего около 200 заемщиков, тогда как по стандартным займам – 2 800, отмечается в докладе ЦБ РФ.

Коммерческие МФО сегодня предлагают еще один популярный и выгодный вариант микрокредитования – заем под залог ПТС. Сумма займа на предпринимательские цели для ООО и ИП составляет до 5 млн рублей, отрасль бизнеса при этом не имеет значения.

Кроме того, получить такой заем могут и физические лица, правда, сумма будет ниже – до 500 000 рублей. При этом взять деньги также можно на любые цели – по сути, это тот же потребительский кредит, разница лишь в том, что микрофинансовые организации не требуют большого пакета документов. Ставка при этом будет значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций.

Оформить такой заем можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надежная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы в течение часа.

Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, для оформления займа под залог ПТС не нужны справки и поручители, отсутствуют бюрократические процедуры. Достаточно лишь двух документов – паспорта и ПТС. О кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заем можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на ноябрь 2023 года.

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