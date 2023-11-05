Юлия Пересильд заявила, что хотела бы попробовать себя в музыке
Актриса предположила, что может даже выпустить альбом
05 ноября 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Звезда фильма "Вызов", актриса Юлия Пересильд заявила о том, что хотела бы попробовать себя на музыкальной сцене. Ее слова передает Hello!.
Актриса заявила о том, что это решение не случайное, а к музыкальной карьере она постепенно стремится уже три года. По словам Пересильд, свое новое увлечение она не рассматривает как источник заработка и не собирается торопиться в нем.
Пересильд пояснила, что она не ставит перед собой цель сделать какой-то очень громкий проект.
"Цель – создать что-то свое, попробовать себя в музыке", – сказала актриса.
14:26:35 05-11-2023
ну раз в кино не получилось...
15:03:07 05-11-2023
"Что ежели сестрица при красоте твоей и петь ты мастерица, так ты б у нас была царь-птица"... А если серьезно, абрамович забашляет свою соску, так пугачиха-2 будет.
15:45:57 05-11-2023
Можно ненадо? Котёноксослезой.жпг
16:10:08 05-11-2023
надо срочно выделить на это несколько миллиардов долларов.
16:13:17 05-11-2023
И с турне на Луну
16:42:07 05-11-2023
Что вы так на нее ополчились? Что она вам сделала? Снялась в кино с космической тематикой. На фильм потратили 905 миллионов, в прокате собрал 2,07 миллиарда. Фильм в десятке самых успешных лент. Нет, и здесь какая то муть про Абрамовича (кто Абрамович и где она), про слезливость… Вы себя как шакалье ведете. Есть факты по которым она в косяках - озвучивайте. А если лично вам не нравится, то это чисто вкусовщина.
19:46:29 05-11-2023
Гость (16:42:07 05-11-2023)Есть факты по которым она в косяках - озвучивайте. Четкий пацанчик из Рубчика что ли пояснить за базар просит?
11:50:08 07-11-2023
А в Думу ей еще не пора. Поди не хуже Терешковой-то?