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Юлия Пересильд заявила, что хотела бы попробовать себя в музыке

Актриса предположила, что может даже выпустить альбом

05 ноября 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Звезда фильма "Вызов", актриса Юлия Пересильд заявила о том, что хотела бы попробовать себя на музыкальной сцене. Ее слова передает Hello!.

Актриса заявила о том, что это решение не случайное, а к музыкальной карьере она постепенно стремится уже три года. По словам Пересильд, свое новое увлечение она не рассматривает как источник заработка и не собирается торопиться в нем. 

Пересильд пояснила, что она не ставит перед собой цель сделать какой-то очень громкий проект. 

"Цель – создать что-то свое, попробовать себя в музыке", – сказала актриса. 

Кино музыка Знаменитости

Комментарии 8

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Гость

14:26:35 05-11-2023

ну раз в кино не получилось...

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Гость

15:03:07 05-11-2023

"Что ежели сестрица при красоте твоей и петь ты мастерица, так ты б у нас была царь-птица"... А если серьезно, абрамович забашляет свою соску, так пугачиха-2 будет.

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Гость

15:45:57 05-11-2023

Можно ненадо? Котёноксослезой.жпг

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гость

16:10:08 05-11-2023

надо срочно выделить на это несколько миллиардов долларов.

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Гость

16:13:17 05-11-2023

И с турне на Луну

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Гость

16:42:07 05-11-2023

Что вы так на нее ополчились? Что она вам сделала? Снялась в кино с космической тематикой. На фильм потратили 905 миллионов, в прокате собрал 2,07 миллиарда. Фильм в десятке самых успешных лент. Нет, и здесь какая то муть про Абрамовича (кто Абрамович и где она), про слезливость… Вы себя как шакалье ведете. Есть факты по которым она в косяках - озвучивайте. А если лично вам не нравится, то это чисто вкусовщина.

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Гость

19:46:29 05-11-2023

Гость (16:42:07 05-11-2023)Есть факты по которым она в косяках - озвучивайте. Четкий пацанчик из Рубчика что ли пояснить за базар просит?

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Гость

11:50:08 07-11-2023

А в Думу ей еще не пора. Поди не хуже Терешковой-то?

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