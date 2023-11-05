Юлия Пересильд заявила, что хотела бы попробовать себя в музыке

Актриса предположила, что может даже выпустить альбом

05 ноября 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Звезда фильма "Вызов", актриса Юлия Пересильд заявила о том, что хотела бы попробовать себя на музыкальной сцене. Ее слова передает Hello!.

Актриса заявила о том, что это решение не случайное, а к музыкальной карьере она постепенно стремится уже три года. По словам Пересильд, свое новое увлечение она не рассматривает как источник заработка и не собирается торопиться в нем.

Пересильд пояснила, что она не ставит перед собой цель сделать какой-то очень громкий проект.

"Цель – создать что-то свое, попробовать себя в музыке", – сказала актриса.