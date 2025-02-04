Почти 50 объектов культуры отремонтируют в Алтайском крае в 2025 году

На проект поддержки местных инициатив власти выделили 500 млн рублей

04 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Дом культуры в селе Вторая Каменка Локтевского района / Фото: amic.ru

Почти 50 объектов культуры отремонтируют в 2025 году в Алтайском крае. Как рассказали в пресс-службе регионального Минкультуры, на конкурсный отбор в рамках проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) поступило 638 заявок, а комиссия определила 448 победителей, из них 46 – это объекты культуры.

Большинство заявленных проектов – ремонт сельских домов культуры. Однако есть и более узкие проекты: например, в селе Нижнечуманка Баевского района жители хотят отремонтировать библиотеку, в селе Озерки Тальменского района – детскую школу искусств, в Заринске – детскую музыкальную школу. Кроме того, в селе Усть-Козлуха Краснощековского района с участием средств краевого бюджета будет обустроена уличная сцена. Среди лидеров по количеству победивших проектов оказались Рубцовский район (отремонтируют пять сельских домов культуры), Алейский (четыре объекта), Бийский район (три объекта).

Отмечается, что в 2025 году объем средств краевого бюджета на реализацию ППМИ был увеличен с 400 до 500 миллионов рублей. Это позволило дать старт реализации большего числа проекта. Также увеличился размер субсидии: с 1,3 до 1,5 млн рублей на один проект и с 1,5 до 1,7 млн рублей на общеокружной или общерайонный объект.