Стало известно, кто отремонтирует кровлю в здании барнаульского планетария

Цена работ — 9,6 млн рублей

29 января 2025, 11:51, ИА Амител

Здание барнаульского планетария / Фото: amic.ru

ООО "Фалькон" отремонтирует крышу в здании барнаульского планетария на проспекте Ленина, 19 (бывший кинотеатр "Родина"). За работу фирме заплатят 9,6 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет выполнить все работы до 1 октября 2025 года, работать он начал со дня подписания контракта. Компании-победителю предстоит отремонтировать кровлю и фасад. До начала работ он должен подготовить и осмотреть здание, очистить крышу от строительного мусора, демонтировать существующую скатную кровлю, утеплитель, мягкую кровлю и утеплитель из пеноблоков, доставить на место материалы и так далее. После подготовительных работ положат новую крышу.

Также проект предусматривает покрытие парапетов и восстановление водосточной системы и кирпичной кладки, замену покрытия на крыльце здания, плитки цокольной части фасадов, козырьков над дверями, очистку, реконструкцию стен фасадов и так далее. А вот делать перепланировку помещений и изменять функциональное назначение объекта не планируется.

По проекту ремонта планетария замена кровли – это часть большой реконструкции, в ближайшее время планируется благоустроить территорию и расширить парковку вдоль проспекта Ленина, отремонтировать лестницу и подпорные стенки. После всех работ в здании должны появиться: музей достижений отечественной космонавтики, интерактивный музей астрофизических явлений, виртуальный павильон с кубической проекцией, а также кафе. Исторический вид объекта при этом не изменится.

Отметим, что здание бывшего кинотеатра "Родина" признано объектом культурного наследия регионального значения. Построено оно было в 1941 году по типовому проекту. В здании два этажа с подвалом. В основе внутренней планировки – два зрительных зала с общим вестибюлем по главному фасаду.

Для компании "Фалькон" это будет уже не первый ремонт исторического объекта. Ранее она приводила в порядок фасад исторического особняка на ул. Льва Толстого, 2 (музей ГМИЛИКА), ремонтировала выставочный зал в музее "Город" и занималась другими подобными проектами.

Напомним, что кинотеатр "Родина" закрылся в 2017 году. На время реконструкции своего помещения туда "заехал" театр кукол "Сказка". В 2019 году власти решили, что в "Родине" будет базироваться барнаульский планетарий, потому что его прежнее здание в парке "Изумрудный" вернули Крестовоздвиженскому храму, находившемуся там до революции. В 2022 году театр кукол "Сказка", наконец, занял свое отремонтированное здание, а планетарий заехал в "Родину", где сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование.