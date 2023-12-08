Почти 500 рублей. Курятина появилась в барнаульских магазинах, но подорожала
Такие цены не везде и местами грудку можно найти по 320 рублей за килограмм, хоть и по акции
08 декабря 2023, 22:14, ИА Амител
На полки магазинов в Барнауле начала возвращаться курица, однако цена на нее вызвала возмущение и дискуссию. Кадры цен опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".
Так, за килограмм филе "Алтайского бройлера" и "Петелинки" придется заплатить почти 500 рублей. При этом такие цены не везде и в некоторых магазинах филе можно найти по старым ценам – около 320 рублей за килограмм. Разумеется, по акции.
"По 500 рублей – это, конечно, перебор, принимая во внимание, что совсем недавно филе стоило около 300 рублей, а по акции можно было взять и еще дешевле", – написал один из участников сообщества.Напомним, что в конце ноября курица пропала из барнаульских магазинов. Местами ее можно было найти, однако цена оказалась выше, чем на говядину.
22:19:41 08-12-2023
Вы в своем уме?
23:06:21 08-12-2023
Гость (22:19:41 08-12-2023) Вы в своем уме?... Это всё коллективный запад пытается расшатать наше общество. Нам нужно консолидироваться вокруг нашего сильного лидера. И скоро по уровню жизни мы обгоним Португалию
11:47:55 09-12-2023
Гость (23:06:21 08-12-2023) Это всё коллективный запад пытается расшатать наше общество.... уже консолидировались, опять избирем, никуда не отпустим, без него нам кирдык, кто если не он?
12:42:55 09-12-2023
Гость (11:47:55 09-12-2023) уже консолидировались, опять избирем, никуда не отпустим, бе... Тогда придётся ему помогать ловить жуликов , казнокрадов и бороться с коррупцией , Вы , готовы пойти на такие жертвы ? Если собрались голосовать за Путина , значит придётся бороться со всем этим злом , потому что это ненормально , если будут говорит что Путин приемлет быть казнокрадству и коррупции .
13:33:56 09-12-2023
Гость (12:42:55 09-12-2023) Тогда придётся ему помогать ловить жуликов , казнокрадов и б... конечно будем бороться вместе с любимым президентом, он просто не знает про казнокрадов и жуликов, шибко он доверчив...
16:23:05 09-12-2023
Гость (13:33:56 09-12-2023) конечно будем бороться вместе с любимым президентом, он прос... Если про них официально не сообщили , потому про них никто и не знает , а просто сплетников мы все не любим .
22:28:42 08-12-2023
Налицо картельный сговор
11:53:30 09-12-2023
... (22:28:42 08-12-2023) Налицо картельный сговор... это враги России ткут паутину, морят нас голодом, но партия не дремлет, происки западников и америки будут пресечены , победа будет за нами!!!!
22:31:10 08-12-2023
Сегодня в марийке покупал по 225 за кг.
11:49:05 09-12-2023
Гость (22:31:10 08-12-2023) Сегодня в марийке покупал по 225 за кг.... любимая марийка, мы тебя обожаем!!!
11:51:09 10-12-2023
Гость (11:49:05 09-12-2023) любимая марийка, мы тебя обожаем!!!... а я тоже миллионер
22:41:32 08-12-2023
Опробовали на яйце - прокатило, никто за руку не взял. Очередь дошла до курятины. Интересно, как себя чувствует ФАС и какова роль этой организации в ценообразовании. По факту - никакой. Снижение цены возможно по простой причине - кому нужна такая курятина, реализация упадет.
08:05:43 09-12-2023
О ФАС (22:41:32 08-12-2023) Опробовали на яйце - прокатило, никто за руку не взял. Очере... Попрут за границу, да и все
11:46:20 09-12-2023
Гость (08:05:43 09-12-2023) Попрут за границу, да и все... до каких пор наши богатства западники и америки будут у нас забирать?
13:45:01 09-12-2023
О ФАС (22:41:32 08-12-2023) Опробовали на яйце - прокатило, никто за руку не взял. Очере... да что вы все о низменном, о курятине, страна входит в новую эпоху суверенности, мы всех переиграли, а вы ноете о наполнении желудка, грудь распирает от свершений и прорывов, читайте и смотрите внимательно и регулярно любимые новости, мнение резко изменится, нас все боятся и завидуют
17:26:24 09-12-2023
Гость (13:45:01 09-12-2023) да что вы все о низменном, о курятине, страна входит в новую... Пьяный что-ли? Чего тебя прёт?
06:48:00 11-12-2023
Гость (13:45:01 09-12-2023) да что вы все о низменном, о курятине, страна входит в новую... Поддерживаю ваш сарказм
23:48:05 08-12-2023
Все по законам капитализма! Сначала уничтожается село и коллективные хозяйства....подрывается основа частного сектора в кормовой базе...затем заходят ритейлеры с западным мясным дишманом....что-то пытается изобразить Мяспром и птицефабрики в крае на основе западных технологий....везде применяются ускорители роста живой массы(анаболики)....потребитель привыкает...и к цене дешевой и к химии....а потом случается "чудо" - потребителя имеют а "два раза"...
01:03:29 09-12-2023
Гость (23:48:05 08-12-2023) Все по законам капитализма! Сначала уничтожается село и колл... Такое да, было в Турции давно. Рассказывали в Турции. Были фабрики одежды неплохие местные. Потом пришли англичане и показали что у них тоже неплохое но дешевле. Из запустили, они начали торговать. Местные фабрики сдулись. Сразу английское шмотье подорожало выше рыночной. Тогда, текущий правитель прогнал всех англичан, фабрики восстановились и теперь не только для себя, но и на весь мир делают одежду качественную по адекватной цене. Но опять же, недавно покупал с рук без химии домашних гусей потрошеных, по 750руб/кг. Цену узнал, только когда уже рассчитывался. Брал давно у тех же людей, подорожало
23:55:58 08-12-2023
Скоро будет 1500.
00:27:51 09-12-2023
Гость (23:55:58 08-12-2023) Скоро будет 1500. ... Да нет! Сейчас Путина выберем, уж он то точно с ними со всеми разберётся
06:29:40 09-12-2023
Гость (23:55:58 08-12-2023) Скоро будет 1500. ... Не будет. Скоро выборы. Будет дешевле.1000 руб.
17:27:36 09-12-2023
Гость (23:55:58 08-12-2023) Скоро будет 1500. ... Опять бабий трёп от комментаторов.
02:15:54 09-12-2023
За подобные махинации против народа и страны во время СВО фактически военных действий спекулянтов вредителей надо расстреливать. Создали умышленно дефицит а затем взвентили цены до небес при попустительстве региональных и местных властей, а может быть и высших органов власти.
12:04:35 09-12-2023
Гость (02:15:54 09-12-2023) За подобные махинации против народа и страны во время СВО фа... к стенке по законам военного времени барыг и провокаторов, а их имущество поделить между нами, чтобы не повадно было, партия напрягается для нашего блага и днем и ночью, а перевертыши ткут козни
20:54:43 09-12-2023
Гость (12:04:35 09-12-2023) к стенке по законам военного времени барыг и провокаторов, а... Вскоре так и будет, забыли про революцию, вспомнят ....а поздно
13:55:10 09-12-2023
Гость (02:15:54 09-12-2023) За подобные махинации против народа и страны во время СВО фа... давно пора ввести тройки расстрельные, для богатеев, не дают народу жить, а имущество их делить между малоимущими по спискам, много соседей зажиточных, писать на них и требовать отчета, не может доказать богатства- к ответу!!! ночами не спим от несправедливости, все внутри кипит и выжигает!!!
16:28:25 09-12-2023
Гость (13:55:10 09-12-2023) давно пора ввести тройки расстрельные, для богатеев, не дают... Нечего делить там между малоимущими , имущество их по кадастровой стоимости если окажется .
09:01:53 09-12-2023
Вот и курятина становится деликатесом, не удивительно.
10:30:21 09-12-2023
До каких пор будем это терпеть?
11:45:10 09-12-2023
Лев (10:30:21 09-12-2023) До каких пор будем это терпеть? ... терпение и труд, все перетрут
12:59:28 09-12-2023
Лев (10:30:21 09-12-2023) До каких пор будем это терпеть? ... Будете
13:38:24 09-12-2023
Лев (10:30:21 09-12-2023) До каких пор будем это терпеть? ... мы всегда терпели, во все времена, поэтому благость на том свете нам воздастся, а перевертыши и барыги попадут в муки адовы, только этим и живем, в ожидании ....
17:41:06 09-12-2023
Гость (13:38:24 09-12-2023) Лев (10:30:21 09-12-2023) До каких пор будем это терпе... Можноответ на вопрос: зачем терпеть? А не жить?
12:49:00 09-12-2023
Исус терпел и нам велел
13:07:47 09-12-2023
Покупайте говядину по 380 за кг по четвертинкам продам!
16:18:33 09-12-2023
Свинана на базаре по 450, шея. Тушу целиком брал по 250. Говядина по 330. Курятина за 500???