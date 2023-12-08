Почти 500 рублей. Курятина появилась в барнаульских магазинах, но подорожала

Такие цены не везде и местами грудку можно найти по 320 рублей за килограмм, хоть и по акции

08 декабря 2023, 22:14, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На полки магазинов в Барнауле начала возвращаться курица, однако цена на нее вызвала возмущение и дискуссию. Кадры цен опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".

Так, за килограмм филе "Алтайского бройлера" и "Петелинки" придется заплатить почти 500 рублей. При этом такие цены не везде и в некоторых магазинах филе можно найти по старым ценам – около 320 рублей за килограмм. Разумеется, по акции.

"По 500 рублей – это, конечно, перебор, принимая во внимание, что совсем недавно филе стоило около 300 рублей, а по акции можно было взять и еще дешевле", – написал один из участников сообщества.Напомним, что в конце ноября курица пропала из барнаульских магазинов. Местами ее можно было найти, однако цена оказалась выше, чем на говядину.