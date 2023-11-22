Люди отметили, что в некоторых магазинах мясо курицы можно найти, но "цена выше, чем на говядину"

22 ноября 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul22official

Жители Барнаула пожаловались на отсутствие мяса курицы в магазинах и волнуются, что вскоре цены могут значительно вырасти на этот продукт, пишет "Барнаул 22".

"Куда подевалась вся курица? Везде пустые холодильники: "Ярче", "Мария-Ра", "Пятерочка", "Чижик", "Магнит", – возмущаются жители города.

В комментариях к сообщению отметили, что в некоторых магазинах курятину можно найти, но "цена выше, чем на говядину".

Барнаульцы предположили, что мясо курицы, видимо, улетело на юг, или же его сдуло недавним ураганным ветром. Также они уверены, что ситуация обязательно приведет к новому повышению цен.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае приостановит работу крупнейший производитель курятины из-за реконструкции.