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"Где курица?" Барнаульцы жалуются на пропажу курятины из магазинов

Люди отметили, что в некоторых магазинах мясо курицы можно найти, но "цена выше, чем на говядину"

22 ноября 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul22official

Жители Барнаула пожаловались на отсутствие мяса курицы в магазинах и волнуются, что вскоре цены могут значительно вырасти на этот продукт, пишет "Барнаул 22".

"Куда подевалась вся курица? Везде пустые холодильники: "Ярче", "Мария-Ра", "Пятерочка", "Чижик", "Магнит", – возмущаются жители города.

В комментариях к сообщению отметили, что в некоторых магазинах курятину можно найти, но "цена выше, чем на говядину".

Барнаульцы предположили, что мясо курицы, видимо, улетело на юг, или же его сдуло недавним ураганным ветром. Также они уверены, что ситуация обязательно приведет к новому повышению цен.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае приостановит работу крупнейший производитель курятины из-за реконструкции.

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество
жалобы и просьбы магазины Продукты

Комментарии 37

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Гость

13:21:30 22-11-2023

Откройте границы! Спасите население страны от импортозамещателей !!!

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Гость

13:25:55 22-11-2023

Позавчера АМИК писал, что 20% жителей Алтайского края имеют зарплату менее 20 тысяч рублей. Как на такую зарплату купить мясо? Курица была чуть ли не единственным доступным продуктом!

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Гость

14:53:26 22-11-2023

Гость (13:25:55 22-11-2023) Позавчера АМИК писал, что 20% жителей Алтайского края имеют ... и яйца... были

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Гость

13:26:55 22-11-2023

обещали из-за закрытия птицефабрики в АК - не скажется на дефиците (?!) очередной обман?!

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Уже ранее анонсировали

13:27:10 22-11-2023

Ну ранее писали, что массово курятину отправляют за границу в т.ч. Китай по оптовой цене 240 руб./кг - это была основная и первая причина, когда курица и яйца пропали на местном рынке. Затем писали про реконструкцию, но там же в статье оговаривались, что поставки нарастят с других заводов этого же производителя и потребитель не заметит. Тут либо первое, либо второе, или обе причины сразу.

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Гость

13:35:50 22-11-2023

Уже ранее анонсировали (13:27:10 22-11-2023) Ну ранее писали, что массово курятину отправляют за границу ... Печально, особенно про отправку в Китай!!!!!!!!!!!

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Гость

13:56:51 22-11-2023

Уже ранее анонсировали (13:27:10 22-11-2023) Ну ранее писали, что массово курятину отправляют за границу ... С Китаем будем дружить, миром управлять. шариков.jpg

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Гость

13:41:05 22-11-2023

Где курица? Где бесплатные путевки в санатории? пионерлагеря? Где копеечная коммуналка?

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Гость

15:52:11 22-11-2023

Гость (13:41:05 22-11-2023) Где курица? Где бесплатные путевки в санатории? пионерлагеря... Гость не на того президента нарвались мы чтобы все это было. Придется, как медведи, сосать свои лапы.

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Гость

14:01:30 22-11-2023

но "цена выше, чем на говядину" - ешьте пирожные ))

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Вот это да

14:02:11 22-11-2023

Появится по 300 рублей за кг. Будет дороже свинины.

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Гость

14:43:58 22-11-2023

Вот это да (14:02:11 22-11-2023) Появится по 300 рублей за кг. Будет дороже свинины.... УЖЕ 400

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Гость

14:03:54 22-11-2023

Курятины- как дерьма за баней, я что, в какие-то не те магазины хожу? "Ярче!", "Магнит", "Машонка"- везде полно, но дорого, почти как индейка.

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гость

14:07:18 22-11-2023

Жить голодно. Три дня курицу в магазинах искали не нашли. Сообщите адрес где ещё можно купить. Иначе пойдем на администрацию с кастрюлями.

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Гость

14:34:36 22-11-2023

гость (14:07:18 22-11-2023) Жить голодно. Три дня курицу в магазинах искали не нашли. Со... В Аниксе точно есть

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Ольга

18:34:17 22-11-2023

гость (14:07:18 22-11-2023) Жить голодно. Три дня курицу в магазинах искали не нашли. Со... Покупайте в магазинах новосибирской птицефабрики

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Гость

14:12:41 22-11-2023

Бандеровцы виноваты ? Или янки ?

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Гость

15:36:55 22-11-2023

Гость (14:12:41 22-11-2023) Бандеровцы виноваты ? Или янки ?... Хуже. Это свои. Нам и бандеровцев не надо, мы сами себя удушим.

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Гость

15:54:25 22-11-2023

Гость (14:12:41 22-11-2023) Бандеровцы виноваты ? Или янки ?... Когда то окорочка Буша летели по небу и народ жрал и не хрюкал.

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Вася

14:24:05 22-11-2023

Про бананы напишите. Бананы 149 р/кг

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Гость

14:33:37 22-11-2023

А что удивительного? Курс доллара то гляньте. Все вывозят за границу

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Гость

14:43:17 22-11-2023

вчера три магазина обошла, пока купила куриное филе. и то замороженное. Что происходит?

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Гость

15:02:33 22-11-2023

Кто-то явно нагнетает. Редакция, вы бы хоть с забугорными айпишниками отсеивали что ли...

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Гость

15:22:31 22-11-2023

Гость (15:02:33 22-11-2023) Кто-то явно нагнетает. Редакция, вы бы хоть с забугорными ай... Да не трясись ты! Причина тряски?

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Гость

16:06:41 22-11-2023

Гость (15:22:31 22-11-2023) Да не трясись ты! Причина тряски?... Портвейн

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Гость

15:41:35 22-11-2023

Гость (15:02:33 22-11-2023) Кто-то явно нагнетает. Редакция, вы бы хоть с забугорными ай... Только про то, что курицы полно оставляйте сообщения. А то тут чуваку страшно. Только отвлёкся от телевизора и с реальностью столкнулся.

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Гость

15:40:24 22-11-2023

В Бахетле вчера был, курятины горы, всякой разной. Но цена не радует конечно

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Гость

16:46:56 22-11-2023

Гость (15:40:24 22-11-2023) В Бахетле вчера был, курятины горы, всякой разной. Но цена н... А в Бахетле цена хоть на что-то радует?

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Елена

08:19:33 23-11-2023

Гость (16:46:56 22-11-2023) А в Бахетле цена хоть на что-то радует?... Цена не радует, но курица там сьедобная

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Внимательный из Б

16:10:37 22-11-2023

Идет геноцид против России

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Гость

18:25:12 22-11-2023

Необходимо ввести военную экономику,вот и все дела.Предприниматели со своими сговорами предпринимательский пыл приубавят.

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Гость

18:28:30 22-11-2023

гость (14:07:18 22-11-2023) Жить голодно. Три дня курицу в магазинах искали не нашли. Со... Во Власихе в Магните

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Владимир В.

21:49:22 22-11-2023

Нам же сказали, что ФАС займется вопросами кур и яиц.А до указания Мишустина им недосуг почитать тот же Амик и зайти а магазины посмотреть. Чтоб ФАС понял, что нельзя снижать цену, а кур мало, вот и пришлось поднять цены на кур и яйца.Господи, вспомните историю с сахаром.ТО же самое было. Сахар появился по цене дешевле, чем были подняты, но дороже прежней цены до её поднятия.Это же сговор на всех этапах производства и продажи любого продукта. Нам в советской школе про деяния капиталистов рассказывали.А вот теперь на собственной шкуре испытываем.

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Денис

22:08:28 22-11-2023

В Metro 129р кг тушка. Крылья 180, бедро 200. Не знаю дорого это или нет для магазинной отравы. Я покупаю в деревне по 350 за кг тушка.

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Сказочный земляк

02:56:09 23-11-2023

Точно, пропали блистеры с сердцем и желудочком бройлерными, как кошку кормить теперь, одна печень которую варить надо лежит?! А вы посмотрите как виноград подскочил в цене у нерусских: раньше пакет возьмешь с мандаринами в придачу ну максимум рублей около четыреста, а счя на восемьсот тянет...

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Кира

21:39:39 23-11-2023

На рынке вся курица видать. Даж и не замечала, что она где-то там пропала🤣

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Максим

14:31:20 02-12-2023

"Ну ранее писали, что массово курятину отправляют за границу в т.ч. Китай по оптовой цене 240 руб./кг" Ну конечно же Алтайский бройлер всю курицу отправил в Китай, это же так логично... Вы не забывайте похрюкивать, когда такие вбросы осуществляете.

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