"Где курица?" Барнаульцы жалуются на пропажу курятины из магазинов
Люди отметили, что в некоторых магазинах мясо курицы можно найти, но "цена выше, чем на говядину"
22 ноября 2023, 13:16, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на отсутствие мяса курицы в магазинах и волнуются, что вскоре цены могут значительно вырасти на этот продукт, пишет "Барнаул 22".
"Куда подевалась вся курица? Везде пустые холодильники: "Ярче", "Мария-Ра", "Пятерочка", "Чижик", "Магнит", – возмущаются жители города.
В комментариях к сообщению отметили, что в некоторых магазинах курятину можно найти, но "цена выше, чем на говядину".
Барнаульцы предположили, что мясо курицы, видимо, улетело на юг, или же его сдуло недавним ураганным ветром. Также они уверены, что ситуация обязательно приведет к новому повышению цен.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае приостановит работу крупнейший производитель курятины из-за реконструкции.
13:21:30 22-11-2023
Откройте границы! Спасите население страны от импортозамещателей !!!
13:25:55 22-11-2023
Позавчера АМИК писал, что 20% жителей Алтайского края имеют зарплату менее 20 тысяч рублей. Как на такую зарплату купить мясо? Курица была чуть ли не единственным доступным продуктом!
14:53:26 22-11-2023
Гость (13:25:55 22-11-2023) Позавчера АМИК писал, что 20% жителей Алтайского края имеют ... и яйца... были
13:26:55 22-11-2023
обещали из-за закрытия птицефабрики в АК - не скажется на дефиците (?!) очередной обман?!
13:27:10 22-11-2023
Ну ранее писали, что массово курятину отправляют за границу в т.ч. Китай по оптовой цене 240 руб./кг - это была основная и первая причина, когда курица и яйца пропали на местном рынке. Затем писали про реконструкцию, но там же в статье оговаривались, что поставки нарастят с других заводов этого же производителя и потребитель не заметит. Тут либо первое, либо второе, или обе причины сразу.
13:35:50 22-11-2023
Уже ранее анонсировали (13:27:10 22-11-2023) Ну ранее писали, что массово курятину отправляют за границу ... Печально, особенно про отправку в Китай!!!!!!!!!!!
13:56:51 22-11-2023
Уже ранее анонсировали (13:27:10 22-11-2023) Ну ранее писали, что массово курятину отправляют за границу ... С Китаем будем дружить, миром управлять. шариков.jpg
13:41:05 22-11-2023
Где курица? Где бесплатные путевки в санатории? пионерлагеря? Где копеечная коммуналка?
15:52:11 22-11-2023
Гость (13:41:05 22-11-2023) Где курица? Где бесплатные путевки в санатории? пионерлагеря... Гость не на того президента нарвались мы чтобы все это было. Придется, как медведи, сосать свои лапы.
14:01:30 22-11-2023
но "цена выше, чем на говядину" - ешьте пирожные ))
14:02:11 22-11-2023
Появится по 300 рублей за кг. Будет дороже свинины.
14:43:58 22-11-2023
Вот это да (14:02:11 22-11-2023) Появится по 300 рублей за кг. Будет дороже свинины.... УЖЕ 400
14:03:54 22-11-2023
Курятины- как дерьма за баней, я что, в какие-то не те магазины хожу? "Ярче!", "Магнит", "Машонка"- везде полно, но дорого, почти как индейка.
14:07:18 22-11-2023
Жить голодно. Три дня курицу в магазинах искали не нашли. Сообщите адрес где ещё можно купить. Иначе пойдем на администрацию с кастрюлями.
14:34:36 22-11-2023
гость (14:07:18 22-11-2023) Жить голодно. Три дня курицу в магазинах искали не нашли. Со... В Аниксе точно есть
18:34:17 22-11-2023
гость (14:07:18 22-11-2023) Жить голодно. Три дня курицу в магазинах искали не нашли. Со... Покупайте в магазинах новосибирской птицефабрики
14:12:41 22-11-2023
Бандеровцы виноваты ? Или янки ?
15:36:55 22-11-2023
Гость (14:12:41 22-11-2023) Бандеровцы виноваты ? Или янки ?... Хуже. Это свои. Нам и бандеровцев не надо, мы сами себя удушим.
15:54:25 22-11-2023
Гость (14:12:41 22-11-2023) Бандеровцы виноваты ? Или янки ?... Когда то окорочка Буша летели по небу и народ жрал и не хрюкал.
14:24:05 22-11-2023
Про бананы напишите. Бананы 149 р/кг
14:33:37 22-11-2023
А что удивительного? Курс доллара то гляньте. Все вывозят за границу
14:43:17 22-11-2023
вчера три магазина обошла, пока купила куриное филе. и то замороженное. Что происходит?
15:02:33 22-11-2023
Кто-то явно нагнетает. Редакция, вы бы хоть с забугорными айпишниками отсеивали что ли...
15:22:31 22-11-2023
Гость (15:02:33 22-11-2023) Кто-то явно нагнетает. Редакция, вы бы хоть с забугорными ай... Да не трясись ты! Причина тряски?
16:06:41 22-11-2023
Гость (15:22:31 22-11-2023) Да не трясись ты! Причина тряски?... Портвейн
15:41:35 22-11-2023
Гость (15:02:33 22-11-2023) Кто-то явно нагнетает. Редакция, вы бы хоть с забугорными ай... Только про то, что курицы полно оставляйте сообщения. А то тут чуваку страшно. Только отвлёкся от телевизора и с реальностью столкнулся.
15:40:24 22-11-2023
В Бахетле вчера был, курятины горы, всякой разной. Но цена не радует конечно
16:46:56 22-11-2023
Гость (15:40:24 22-11-2023) В Бахетле вчера был, курятины горы, всякой разной. Но цена н... А в Бахетле цена хоть на что-то радует?
08:19:33 23-11-2023
Гость (16:46:56 22-11-2023) А в Бахетле цена хоть на что-то радует?... Цена не радует, но курица там сьедобная
16:10:37 22-11-2023
Идет геноцид против России
18:25:12 22-11-2023
Необходимо ввести военную экономику,вот и все дела.Предприниматели со своими сговорами предпринимательский пыл приубавят.
18:28:30 22-11-2023
гость (14:07:18 22-11-2023) Жить голодно. Три дня курицу в магазинах искали не нашли. Со... Во Власихе в Магните
21:49:22 22-11-2023
Нам же сказали, что ФАС займется вопросами кур и яиц.А до указания Мишустина им недосуг почитать тот же Амик и зайти а магазины посмотреть. Чтоб ФАС понял, что нельзя снижать цену, а кур мало, вот и пришлось поднять цены на кур и яйца.Господи, вспомните историю с сахаром.ТО же самое было. Сахар появился по цене дешевле, чем были подняты, но дороже прежней цены до её поднятия.Это же сговор на всех этапах производства и продажи любого продукта. Нам в советской школе про деяния капиталистов рассказывали.А вот теперь на собственной шкуре испытываем.
22:08:28 22-11-2023
В Metro 129р кг тушка. Крылья 180, бедро 200. Не знаю дорого это или нет для магазинной отравы. Я покупаю в деревне по 350 за кг тушка.
02:56:09 23-11-2023
Точно, пропали блистеры с сердцем и желудочком бройлерными, как кошку кормить теперь, одна печень которую варить надо лежит?! А вы посмотрите как виноград подскочил в цене у нерусских: раньше пакет возьмешь с мандаринами в придачу ну максимум рублей около четыреста, а счя на восемьсот тянет...
21:39:39 23-11-2023
На рынке вся курица видать. Даж и не замечала, что она где-то там пропала🤣
14:31:20 02-12-2023
"Ну ранее писали, что массово курятину отправляют за границу в т.ч. Китай по оптовой цене 240 руб./кг" Ну конечно же Алтайский бройлер всю курицу отправил в Китай, это же так логично... Вы не забывайте похрюкивать, когда такие вбросы осуществляете.