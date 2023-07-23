Почти 500 тысяч "квадратов" жилья сдали на Алтае за полгода

Частные дома среди населения более востребованы, чем многоквартирные

23 июля 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в январе-июне 2023 года ввели 492,9 тыс. "квадратов" жилья, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

При этом показатель снизился на 4,4% в сравнении с тем же периодом 2021 года.

Большую часть введенных площадей (307,3 тыс. кв. м) составило индивидуальное жилищное строительство (+22,2% за год).

Также отмечается, что большую часть жилья ввели в городах (304,2 тыс. кв. м), что на 12,5% меньше, чем в 2022 году, а в сельской местности сдали 188,7 тыс. кв. м (+12,4%).

Ранее сообщили, что в Алтайском крае за полгода построили более 6 тысяч новых квартир.