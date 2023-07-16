В Алтайском крае за полгода построили более 6 тысяч новых квартир
Общая площадь построенного жилья составила 492,9 тысяч квадратных метров
16 июля 2023, 19:45, ИА Амител
Алтайкрайстат подвел итоги темпов жилищного строительства в регионе в январе-июне 2023 года. Согласно их информации, за полгода застройщики сдали 6002 новые квартиры, а общая площадь построенного жилья составила 492,9 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что по сравнению с тем же периодом прошлого года ввод жилья вырос в трех муниципальных округах, шести городских округах и 28 муниципальных районах края.
При этом индивидуальные застройщики за собственный счет или с привлечением заемных средств построили и ввели в эксплуатацию 307,3 тысяч квадратных метров жилых домов — это 62,3% от общего по краю и на 22,1% выше уровня 2022 года.
20:31:35 16-07-2023
Теперь всем хватит!!!
07:38:12 17-07-2023
А количество садов и школ на этот объем населения построен? Парковки есть лдя авто? ....
07:41:23 17-07-2023
В г.Рубцовск,а он тоже Алтайский край,вообще не строят ничего. Живет наша семья,да и много таких в аварийном доме. Машина просто едит мимо,а стены дрожжат.Даже расселять с коменсацией на выкуп другой квартиры не хотят,говорят денег нет и программа рф не работает в городе. Вот дали когда-то денег на те дома,что признаны аварийные в 2017году и все,а мы ждем и не знаем переселят наш дом или нет когда-нибудь. Сейчас говорят,что война и денег на нас нет. Вот вам и Алтайский край. Писали бы громкое название статьи,что в Барнауле стройка идет,а не в Алтайском крае . Обидно нам) А я обращалась в правительство с вопросом,что можно ли нашу семью переселить в Барнаул,мы не против,раз там стройка есть,а в Рубцовске нет,но мне ответили-нельзя. Где справедливость? А мы еще не вышли из детородного возраста,хотим детей,но рожать в таком доме страшно,по этому ждем пока дом расселят. Так что демография тоже страдает из-за жил.вопроса)))
10:06:15 17-07-2023
Виолетта (07:41:23 17-07-2023) В г.Рубцовск,а он тоже Алтайский край,вообще не строят ничег... А что вы умеете, кроме как детей рожать?
10:10:36 17-07-2023
49290 кв.м. / 6002 квартир = 82,12 кв.м. Бряхня, сейчас в основном строят малогабаритные квартиры до 30 - 35 квадратов.
16:30:56 17-07-2023
Гость (10:10:36 17-07-2023) 49290 кв.м. / 6002 квартир = 82,12 кв.м. Бряхня, сейчас в ос... не правда. у меня сестра купила новостройку, трешку 92 м2
10:40:54 17-07-2023
Виолетта (07:41:23 17-07-2023) В г.Рубцовск,а он тоже Алтайский край,вообще не строят ничег... а почему вам должны? мы сами покупаем.