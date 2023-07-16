В Алтайском крае за полгода построили более 6 тысяч новых квартир

Общая площадь построенного жилья составила 492,9 тысяч квадратных метров

16 июля 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайкрайстат подвел итоги темпов жилищного строительства в регионе в январе-июне 2023 года. Согласно их информации, за полгода застройщики сдали 6002 новые квартиры, а общая площадь построенного жилья составила 492,9 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что по сравнению с тем же периодом прошлого года ввод жилья вырос в трех муниципальных округах, шести городских округах и 28 муниципальных районах края.

При этом индивидуальные застройщики за собственный счет или с привлечением заемных средств построили и ввели в эксплуатацию 307,3 тысяч квадратных метров жилых домов — это 62,3% от общего по краю и на 22,1% выше уровня 2022 года.