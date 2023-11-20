Почти 70 объектов здравоохранения построят на Алтае

Виктор Томенко рассказал, что за пять лет на реализацию нацпроектов направили около 100 млрд рублей

20 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В ближайшие несколько лет на территории Алтайского края планируют построить около 70 объектов здравоохранения. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе Дня Алтайского края на Межрегиональной выставке-форуме "Россия".

Томенко отметил, что нацпроекты помогают делать медицинскую помощь в регионе более доступной, строятся крупные и небольшие объекты, счет которым идет на десятки.

В данный момент ведется строительство хирургического корпуса краевой детской больницы Алтайского центра охраны материнства и детства. Пациенты смогут получать нейрохирургическую помощь не выезжая за территорию региона.

Томенко добавил, что за последние пять лет на реализацию национальных проектов в регионе направили около 100 млрд рублей.