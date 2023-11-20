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Почти 70 объектов здравоохранения построят на Алтае

Виктор Томенко рассказал, что за пять лет на реализацию нацпроектов направили около 100 млрд рублей

20 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В ближайшие несколько лет на территории Алтайского края планируют построить около 70 объектов здравоохранения. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе Дня Алтайского края на Межрегиональной выставке-форуме "Россия".

Томенко отметил, что нацпроекты помогают делать медицинскую помощь в регионе более доступной, строятся крупные и небольшие объекты, счет которым идет на десятки.

В данный момент ведется строительство хирургического корпуса краевой детской больницы Алтайского центра охраны материнства и детства. Пациенты смогут получать нейрохирургическую помощь не выезжая за территорию региона.

Томенко добавил, что за последние пять лет на реализацию национальных проектов в регионе направили около 100 млрд рублей.

Алтайский край строительство здравоохранение

Комментарии 7

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Оптимизированный

09:15:04 20-11-2023

В результате «оптимизации», в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений. Особенно плохи дела в провинции. Всего 17,5 тысяч населенных пунктов не имеют никакой медицинской инфраструктуры. Причем, более 11 тысяч из них располагаются на расстоянии свыше 20 километров от ближайшего медучреждения. И что мы имеем сейчас - "...В ближайшие несколько лет на территории Алтайского края планируют построить около 70 объектов здравоохранения" Забавно , правда?)

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123

13:11:16 20-11-2023

Оптимизированный (09:15:04 20-11-2023) В результате «оптимизации», в период с 2000 по 2015 год кол... особенно в разрезе: кто там работать будет, если в имеющихся - не хватает сотрудников

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Валентина

09:56:25 20-11-2023

В городе Барнауле много лет уж состояние поликлиники N 2 ( КГБУЗ N5) на пр.Калинина , 16 катастрофическое . Это касается не только аварийного состояния здания , но и оборудования . Обращения в Министерство здравоохранения Алтайского края не дали никаких результатов, кроме обещаний ... Когда , наконец , хоть кто -то обратит внимание на поликлинику , обслуживающую огромное количество людей ?!

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Гость

09:58:45 20-11-2023

Так то ж планируют. За планы-то никто не спросит и не вспомнит уже завтра, а напылить о них в СМИ - святое дело.

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Гость

11:58:43 20-11-2023

А всего то и надо прокуратуре поднять приказы кто на Алтае подписал этот указ о закрытии медучреждений и за его счет теперь все восстановить ну а можно и строже.

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гость

12:57:48 20-11-2023

Голикова экономист, была министром здравоохранения РФ. Наэкономилааааа,до сих пор все боком медицине оптимизация выходит. В данное время она пересела в кресло рядышком. Пусть строят, не для нас же, всё и вся эта суета знамо. Всё только для себя и своих.

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Гость

13:52:02 20-11-2023

А работать там кто будет? Даже если и впрямь построят.

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