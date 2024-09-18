Почти 8 тыс. пенсионеров из Алтайского края живут за рубежом и получают выплаты
Больше всего их в Израиле, Казахстане и Белоруссии
18 сентября 2024, 15:00, ИА Амител
Российские деньги / Фото: pxhere.com/ru/photo/1690250
Проживающие за рубежом 7 707 пенсионеров из Алтайского края получают выплаты от регионального Отделения Социального фонда России, сообщили в ОСФР.
"Выплаты осуществляются гражданам РФ независимо от наличия второго гражданства и страны проживания, за исключением социальных пенсий, которые выплачиваются только на территории России", – подчеркнула управляющая алтайским Отделением СФР Ольга Клиндухова.
Больше всего пенсионеров из Алтайского края проживает в Израиле, Казахстане и Белоруссии.
Согласно действующему законодательству, российские пенсионеры за рубежом должны раз в год подтверждать личность для получения выплат.
15:11:41 18-09-2024
И сколько им выплачивают пенсии??? Какую сумму?
15:23:26 18-09-2024
Татьяна (15:11:41 18-09-2024) И сколько им выплачивают пенсии??? Какую сумму?... Да все в камере одном.
15:32:52 18-09-2024
Татьяна (15:11:41 18-09-2024) И сколько им выплачивают пенсии??? Какую сумму?... А вам не все равно? Это их заработанная пенсия.
15:34:28 18-09-2024
Татьяна (15:11:41 18-09-2024) И сколько им выплачивают пенсии??? Какую сумму?... А вам какая разница? Они всю жизнь отработали здесь, заработали себе пенсию, и имеют теперь право жить там, где хотят.
15:54:42 18-09-2024
Гость (15:34:28 18-09-2024) А вам какая разница? Они всю жизнь отработали здесь, заработ...
Если вы заработали пенсию например в Германии-вам ее платить в Россию ни как...
16:33:47 18-09-2024
Гость (15:34:28 18-09-2024) А вам какая разница? Они всю жизнь отработали здесь, заработ... Всю жизнь говорите? Ну ну. Знаю одну пенсионерку. В 37 лет ушла на пенсию. В 21 год год окончила АГУ. Уехала в Казахстан во времена СССР. Отработала там в удаленном районе где стаж идет за год работы полтора года стажа. Приехала на пару лет в РОВД Барнаула. Ушла с должности начальника следствия и звание подполковник. И по выслуге 20 лет ушла на пенсию. С 37 лет получает пенсию примерно в 40 тысяч рублей. Не плохо? А Вы говорите что всю жизнь. Куча народа в 40 лет уходит на пенсию. Полицейские, судьи, фсб, прокурорские, мчс и другие структуры. Им не нужно до 65 лет работать и получать копеечную пенсию.
17:13:03 18-09-2024
Гость (16:33:47 18-09-2024) Всю жизнь говорите? Ну ну. Знаю одну пенсионерку. В 37 лет у... И что? Это как-то отменяет право человека на пенсии жить там, где он захочет? Я тоже знаю человека, который на пенсии с 35 лет. И?
01:23:23 19-09-2024
Гость (16:33:47 18-09-2024) Всю жизнь говорите? Ну ну. Знаю одну пенсионерку. В 37 лет у...
Ну так это вопросы к правительству, а не к этим людям. А то прямо завистью исходите.
09:39:31 19-09-2024
Гость (16:33:47 18-09-2024) Всю жизнь говорите? Ну ну. Знаю одну пенсионерку. В 37 лет у... не считайте чужие деньги. Тем более 400$ это не та сумма чтобы завидовать...
15:37:27 18-09-2024
Наверно скоро пенсии ихние того.. Тютю... Назад что б приехали
15:50:31 18-09-2024
Израильтянам не надо платить, недружественная страна. Они этими деньгами ВСУшникам помогают.
16:22:47 18-09-2024
у меня родители на Кипре живут у моря в домике, у знакомых в германии на побережье в Люнебурге и тд.
16:27:50 18-09-2024
знаю пенсионерку - казашку из Михайловского района. Пенсию получает на карту российскую, прописалась у знакомых из Михайловского района. Фактически десятилетия живет в Казахстане. Там квартира, дети. Ненавидит Россию, охаивает ее как хочет из-за СВО. И тем не менее получает пенсию российскую, в Казахстане пенсия меньше
16:41:08 18-09-2024
гость (16:27:50 18-09-2024) знаю пенсионерку - казашку из Михайловского района. Пенсию п...
ну так сообщите куда следует на эту гражданку
16:33:27 18-09-2024
нужно расторгнуть договора со всеми странами по выплатам пенсий. Даже Германия отказалась выплачивать российским узникам концлагерей и блокадникам, а мы их пенсионерам пенсии выплачиваем. О чем думают наши правители? Ненавидят нас, презирают, смеются над нами, а мы продолжаем платить пенсии. Пенсии - только российским пенсионерам, фактически проживающим в России.
16:43:27 18-09-2024
гость (16:33:27 18-09-2024) нужно расторгнуть договора со всеми странами по выплатам пен... При чем здесь люди? Они работали в России, были отчисления. вполне разумно и законно получают выплаты. Не уподобляйтесь иным.
17:15:38 18-09-2024
гость (16:33:27 18-09-2024) нужно расторгнуть договора со всеми странами по выплатам пен... Мы выплачиваем пенсии своим пенсионерам) Тем, кто работал и жил здесь. И только заработав себе пенсию, уехал. Хотите ввести крепостное право? Работал здесь, так и помереть должен здесь же, иначе без денег останешься?
17:26:51 18-09-2024
Гость (17:15:38 18-09-2024) Мы выплачиваем пенсии своим пенсионерам) Тем, кто работал и ... В тех странах, куда свинтили
наши бывшие, им платят пенсии. Вполне достойные. Поэтому и платить им от России не надо
18:12:18 18-09-2024
Гость (17:26:51 18-09-2024) В тех странах, куда свинтили наши бывшие, им платят пенс... А, ну да. Так тогда если вы на пенсии, и одновременно работаете, получая вполне достойную заработную плату, получается, вам тоже пенсию платить не надо. Зачем она вам, вы и так получаете же. А если вы сдаете квартиру, получая арендную плату, так пенсия вам тоже не нужна - на жизнь вам и без нее хватит. Да и нехорошо получать нетрудовые доходы, чем вы тогда лучше этих, "свинтивших"? Обожаю намерение отнять, а то чо они. Главное, даже без выгоды для себя - кто ж вам даст отнятое поделить-то.
20:53:55 18-09-2024
Диспут в никуда.Пионеры пенсионеры.Бла бла бла.
09:43:57 19-09-2024
Не всегда пенсионеры едут в другие страны, что там им жизнь кажется лучше и они хотят там жить. Зачастую они едут к детям, чтобы помочь друг другу и провести свое время с семьей. Старым людям очень тяжело уезжать от туда, где прошла их вся жизнь, но жизненные моменты всякие бывают. Они заработали выплаты свои и неважно уже как они хотят встретить свою старость. Мы тоже через несколько лет будем на месте пенсионеров и выбор будет за нами, как встретить свою старость))) в России или за ее пределами.