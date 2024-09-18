Больше всего их в Израиле, Казахстане и Белоруссии

18 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com/ru/photo/1690250

Проживающие за рубежом 7 707 пенсионеров из Алтайского края получают выплаты от регионального Отделения Социального фонда России, сообщили в ОСФР.

"Выплаты осуществляются гражданам РФ независимо от наличия второго гражданства и страны проживания, за исключением социальных пенсий, которые выплачиваются только на территории России", – подчеркнула управляющая алтайским Отделением СФР Ольга Клиндухова.

Больше всего пенсионеров из Алтайского края проживает в Израиле, Казахстане и Белоруссии.

Согласно действующему законодательству, российские пенсионеры за рубежом должны раз в год подтверждать личность для получения выплат.