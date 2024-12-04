Почти 800 млрд рублей пеней и штрафов начислили россиянам в 2024 году
Это в 2,5 раза больше, чем год назад
04 декабря 2024, 15:25, ИА Амител
ФНС России начислила пени и штрафы на 783 млрд рублей за десять месяцев 2024 года. Этот показатель в 2,5 раза превысил сумму взысканий за 2023 год и стал историческим рекордом, сообщают "Известия".
Среди причин такой динамики эксперты выделяют усиление контроля за выплатами и увеличение ключевой ставки.
Пени по налогам, которые ранее рассчитывали исходя из 1/300 ставки в день, в 2024 году начали определять с 31 дня просрочки исходя из 1/150 ставки. Ставка, в свою очередь, начала активно расти во второй половине года. К октябрю 2024-го она достигла 21% годовых.
60% начисленных пеней были связаны с непредставлением плательщиками деклараций в срок:
"С помощью новых технологий службе стало проще контролировать сборы и выявлять, кто не вовремя занес в свой личный кабинет необходимые документы", – напомнила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Также к распространенным проступкам в сфере налогов эксперты отнесли следующие:
- несоблюдение срока предоставления сведений о счетах в банке;
- неправильный учет доходов и расходов;
- неуплата сборов;
- несвоевременное уведомление ФНС о сделках;
- представление недостоверных сведений.
15:36:21 04-12-2024
Проступки проступками, они всегда были стабильны для определённых категорий граждан, а чем объясняется рост в 2.5 раза? Ростом нашей экономики, ростом благосостояния граждан, скукоживанием доллара, инфляцией 7.3%. Чем?
16:41:16 04-12-2024
Судя по тому , что каждый год в это время творится в налоговой можно эту сумму делить на два. Куча людей пытаются доказать, что давно продали автомобиль и его уже ещё раз даже успели переоформить а пеня капает. Кто-то пытается доказать, что ни когда не проживал да и не может проживать в двух районах одновременно и т.д и т.п.
Не удивительно, что они каждый год больше 100% собирают
17:04:27 04-12-2024
Реальный случай: за 200 рублей долга (госпошлина) содрали 1000 рублей штрафа- сбора. Обдираловка.
18:04:23 04-12-2024
Ну, теперь заживём...