Почти 800 млрд рублей пеней и штрафов начислили россиянам в 2024 году

Это в 2,5 раза больше, чем год назад

04 декабря 2024, 15:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

ФНС России начислила пени и штрафы на 783 млрд рублей за десять месяцев 2024 года. Этот показатель в 2,5 раза превысил сумму взысканий за 2023 год и стал историческим рекордом, сообщают "Известия".

Среди причин такой динамики эксперты выделяют усиление контроля за выплатами и увеличение ключевой ставки.

Пени по налогам, которые ранее рассчитывали исходя из 1/300 ставки в день, в 2024 году начали определять с 31 дня просрочки исходя из 1/150 ставки. Ставка, в свою очередь, начала активно расти во второй половине года. К октябрю 2024-го она достигла 21% годовых.

60% начисленных пеней были связаны с непредставлением плательщиками деклараций в срок:

"С помощью новых технологий службе стало проще контролировать сборы и выявлять, кто не вовремя занес в свой личный кабинет необходимые документы", – напомнила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Также к распространенным проступкам в сфере налогов эксперты отнесли следующие: