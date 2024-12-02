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Юрист напомнил россиянам о начислении пеней за неуплату имущественных налогов

Пени за просроченные налоги будут начислять уже с 3 декабря

02 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Россиянам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, с 3 декабря начнут начислять пени. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, предельный срок уплаты имущественного налога наступает позже, чем заканчивается отчетный год. Из-за этого граждане за 11 месяцев могут забыть о налоговых обязанностях.

"Для начала гражданину направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок налогоплательщик не совершит перевод, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денег. В подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. После суда с гражданином начнут общаться приставы, которые могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества", – рассказал агентству налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Помимо этого эксперт добавил, что неплательщика обяжут заплатить пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку Центробанка, а также исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания.

налоги

Комментарии 8

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Кхм...

09:02:19 02-12-2024

...будут начислять уже с 3 декабря...

Деньги кончились, да?

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Гость

10:56:34 02-12-2024

Кхм... (09:02:19 02-12-2024) ...будут начислять уже с 3 декабря...Деньги кончилис...
У них кончились, а у нас не начинались. Ну, вы держитесь там, а мы будем держаться тут.

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Гость

09:15:25 02-12-2024

Как они каждый год собирают больше 100% налогов, при том что часть людей налоги не платит?

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RUSSKIY

09:39:08 02-12-2024

А юрист не напомнил, что например, транспортный налог уже включен в стоимость бензина? И пусть юрист объяснит, почему государство обязывает его платить ещё раз через налоговую?

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Гость

11:01:05 02-12-2024

RUSSKIY (09:39:08 02-12-2024) А юрист не напомнил, что например, транспортный налог уже вк...
Да, и ещё почему в бедном регионе с низкими доходами, даже по официальной статистике, налог на имущество в три раза выше, чем в богатых регионах. Мы в разных странах живём? У нас наоборот налог должен ниже пропорционально доходам в регионах.

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Гость

17:25:48 02-12-2024

Гость (11:01:05 02-12-2024) Да, и ещё почему в бедном регионе с низкими доходами, да... Это вопрос к местным депутатам, они принимают решение по ставкам местных налогов.

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Гость

10:01:56 02-12-2024

Мытари некающиеся: пени, сборы, штрафы,...

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Сергей

11:24:19 02-12-2024

Кругом одни пугалки😡

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