Юрист напомнил россиянам о начислении пеней за неуплату имущественных налогов
Пени за просроченные налоги будут начислять уже с 3 декабря
02 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Россиянам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, с 3 декабря начнут начислять пени. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам юриста, предельный срок уплаты имущественного налога наступает позже, чем заканчивается отчетный год. Из-за этого граждане за 11 месяцев могут забыть о налоговых обязанностях.
"Для начала гражданину направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок налогоплательщик не совершит перевод, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денег. В подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. После суда с гражданином начнут общаться приставы, которые могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества", – рассказал агентству налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Помимо этого эксперт добавил, что неплательщика обяжут заплатить пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку Центробанка, а также исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания.
09:02:19 02-12-2024
...будут начислять уже с 3 декабря...
Деньги кончились, да?
10:56:34 02-12-2024
Кхм... (09:02:19 02-12-2024) ...будут начислять уже с 3 декабря...Деньги кончилис...
У них кончились, а у нас не начинались. Ну, вы держитесь там, а мы будем держаться тут.
09:15:25 02-12-2024
Как они каждый год собирают больше 100% налогов, при том что часть людей налоги не платит?
09:39:08 02-12-2024
А юрист не напомнил, что например, транспортный налог уже включен в стоимость бензина? И пусть юрист объяснит, почему государство обязывает его платить ещё раз через налоговую?
11:01:05 02-12-2024
RUSSKIY (09:39:08 02-12-2024) А юрист не напомнил, что например, транспортный налог уже вк...
Да, и ещё почему в бедном регионе с низкими доходами, даже по официальной статистике, налог на имущество в три раза выше, чем в богатых регионах. Мы в разных странах живём? У нас наоборот налог должен ниже пропорционально доходам в регионах.
17:25:48 02-12-2024
Гость (11:01:05 02-12-2024) Да, и ещё почему в бедном регионе с низкими доходами, да... Это вопрос к местным депутатам, они принимают решение по ставкам местных налогов.
10:01:56 02-12-2024
Мытари некающиеся: пени, сборы, штрафы,...
11:24:19 02-12-2024
Кругом одни пугалки😡