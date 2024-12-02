Юрист напомнил россиянам о начислении пеней за неуплату имущественных налогов

Пени за просроченные налоги будут начислять уже с 3 декабря

02 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Россиянам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, с 3 декабря начнут начислять пени. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, предельный срок уплаты имущественного налога наступает позже, чем заканчивается отчетный год. Из-за этого граждане за 11 месяцев могут забыть о налоговых обязанностях.

"Для начала гражданину направят требование об уплате налога. Если в указанный в требовании срок налогоплательщик не совершит перевод, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денег. В подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. После суда с гражданином начнут общаться приставы, которые могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества", – рассказал агентству налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Помимо этого эксперт добавил, что неплательщика обяжут заплатить пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку Центробанка, а также исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания.