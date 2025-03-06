Строительные компании предлагают наиболее высокие зарплаты в крае

06 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ищут машиниста погрузочно-доставочной машины, который получит 780 тыс. рублей, правда, за работу вахтовым методом в Якутии. Аналитики рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru сравнили зарплатные предложения компаний из различных отраслей и выяснили, кто готов платить работникам наиболее существенное вознаграждение в регионе.

"Заработная плата указана за три месяца вахты. График: 6/1, длительность рабочей смены 10,5 часа. Официальное трудоустройство. Компенсация проезда в одну и другую сторону по 35 тыс. рублей. Проживание в комфортном, обслуживаемом общежитии. Есть спортзал, ТВ, баня, магазин на территории вахтового поселка. Премии за выслугу лет (через два года работы в компании), стаж за работу в районе Крайнего Севера", – говорится в объявлении.

Топ высокооплачиваемых вакансий за март 2025 в Алтайском крае:

Наиболее высокие зарплаты в январе – марте в 2025 году в Алтайском крае предлагают компании из отрасли "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование", которые в среднем готовы платить работникам 136,3 тыс. рублей.

"Конкурировать с ними по уровню зарплат могут разве что компании из добывающей отрасли и сферы "Перевозки, логистика, склад, ВЭД", где медиана предложений составила 135,5 тыс. рублей и 131,1 тыс. рублей соответственно. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата в Алтайском крае находится сейчас на уровне 58,9 тыс. рублей", – выяснили аналитики.

Также в список попали компании из таких отраслей, как "Нефть и газ" (медиана предлагаемых зарплат – 92 тыс. рублей), "Услуги для бизнеса" (76,1 тыс. рублей), "Металлургия, металлообработка" (73,5 тыс. рублей), "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (70,5 тыс. рублей), "Лесная промышленность, деревообработка" и "Тяжелое машиностроение" (по 70 тыс. рублей).