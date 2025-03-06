Почти 800 тысяч на руки и своя банька. Топ самых высокооплачиваемых вакансий на Алтае
Строительные компании предлагают наиболее высокие зарплаты в крае
06 марта 2025, 12:40, ИА Амител
В Алтайском крае ищут машиниста погрузочно-доставочной машины, который получит 780 тыс. рублей, правда, за работу вахтовым методом в Якутии. Аналитики рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru сравнили зарплатные предложения компаний из различных отраслей и выяснили, кто готов платить работникам наиболее существенное вознаграждение в регионе.
"Заработная плата указана за три месяца вахты. График: 6/1, длительность рабочей смены 10,5 часа. Официальное трудоустройство. Компенсация проезда в одну и другую сторону по 35 тыс. рублей. Проживание в комфортном, обслуживаемом общежитии. Есть спортзал, ТВ, баня, магазин на территории вахтового поселка. Премии за выслугу лет (через два года работы в компании), стаж за работу в районе Крайнего Севера", – говорится в объявлении.
Топ высокооплачиваемых вакансий за март 2025 в Алтайском крае:
- машинист погрузочно-доставочной машины – 780 тыс. рублей на руки (вахта);
- офтальмохирург – от 600 тыс. рублей за месяц на руки (релокация в Красноярск);
- руководитель отдела ВЭД – от 500 тыс. рублей за месяц на руки;
- стоматолог-ортопед – от 500 тыс. рублей за месяц на руки;
- водитель категории С, Е – 450 тыс. рублей за месяц на руки (вахта);
- директор по развитию (продажа в торговые сети) – от 350 тыс. до 500 тыс. рублей за месяц на руки;
- сетевой инженер – от 350 тыс. рублей за месяц на руки (релокация в Южно-Сахалинск);
- руководитель проекта (начальник участка) – 350 тыс. рублей за месяц на руки (вахта);
- финансовый советник – от 300 тыс. рублей за месяц до вычета налогов;
- коммерческий директор – от 300 тыс. рублей за месяц на руки.
Наиболее высокие зарплаты в январе – марте в 2025 году в Алтайском крае предлагают компании из отрасли "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование", которые в среднем готовы платить работникам 136,3 тыс. рублей.
"Конкурировать с ними по уровню зарплат могут разве что компании из добывающей отрасли и сферы "Перевозки, логистика, склад, ВЭД", где медиана предложений составила 135,5 тыс. рублей и 131,1 тыс. рублей соответственно. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата в Алтайском крае находится сейчас на уровне 58,9 тыс. рублей", – выяснили аналитики.
Также в список попали компании из таких отраслей, как "Нефть и газ" (медиана предлагаемых зарплат – 92 тыс. рублей), "Услуги для бизнеса" (76,1 тыс. рублей), "Металлургия, металлообработка" (73,5 тыс. рублей), "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (70,5 тыс. рублей), "Лесная промышленность, деревообработка" и "Тяжелое машиностроение" (по 70 тыс. рублей).
12:52:03 06-03-2025
Сейчас как все как поедут за длинным рублем.........
17:31:35 06-03-2025
Гость (12:52:03 06-03-2025) Сейчас как все как поедут за длинным рублем............ Ни разу не встречался человек, который поехал на заработки в другой регион и его не обманули))) Всех кидают, кого-то больше, кого-то меньше. В лучшем случае дают деньги на билет домой, обещают доплату выслать, но...
14:24:05 06-03-2025
Уже едут, нехватка кадров обусловлена низкой оплатой труда в крае. Вот едем за длинным рублем кто на месяц, кто на год.
14:55:11 06-03-2025
Гость (14:24:05 06-03-2025) Уже едут, нехватка кадров обусловлена низкой оплатой труда в... Кто круглосуточно пробки создает на дорогах тогда?
16:47:52 06-03-2025
Гость (14:55:11 06-03-2025) Кто круглосуточно пробки создает на дорогах тогда?... Домохозяйки ! :)
17:27:39 06-03-2025
Это за три месяца 780 вы серьезно??? 260 в месяц с графиком 6/1 и по 10,5 часов
17:48:53 06-03-2025
гость (17:27:39 06-03-2025) Это за три месяца 780 вы серьезно??? 260 в месяц с графиком ... Минус проживание, перелет, штраф и по итогу. А предлагают только жителям Алтая?
19:31:19 06-03-2025
гость (17:27:39 06-03-2025) Это за три месяца 780 вы серьезно??? 260 в месяц с графиком ... Да ещё и в Якутии, хотя пишут вакансии Алтайского края
17:47:08 06-03-2025
Заголовки смешные
18:14:36 06-03-2025
А че ни миллион то, какая разница сколько написать. Миллион то как то соли дней. Вот если бы лимон тады бы все поехали, а так мало.
20:32:43 06-03-2025
Знание правил эксплуатации, ремонта и технического обслуживания ПДМ
Модели ПДМ: Sinome ACY-2C, Sinome ACY-3L, Sinome ACY-307L, DERUI-3. Это не набор букв, за это просто так не платят.