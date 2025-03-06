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Почти 800 тысяч на руки и своя банька. Топ самых высокооплачиваемых вакансий на Алтае

Строительные компании предлагают наиболее высокие зарплаты в крае

06 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ищут машиниста погрузочно-доставочной машины, который получит 780 тыс. рублей, правда, за работу вахтовым методом в Якутии. Аналитики рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru сравнили зарплатные предложения компаний из различных отраслей и выяснили, кто готов платить работникам наиболее существенное вознаграждение в регионе.

"Заработная плата указана за три месяца вахты. График: 6/1, длительность рабочей смены 10,5 часа. Официальное трудоустройство. Компенсация проезда в одну и другую сторону по 35 тыс. рублей. Проживание в комфортном, обслуживаемом общежитии. Есть спортзал, ТВ, баня, магазин на территории вахтового поселка. Премии за выслугу лет (через два года работы в компании), стаж за работу в районе Крайнего Севера", – говорится в объявлении.

Топ высокооплачиваемых вакансий за март 2025 в Алтайском крае:

Наиболее высокие зарплаты в январе – марте в 2025 году в Алтайском крае предлагают компании из отрасли "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование", которые в среднем готовы платить работникам 136,3 тыс. рублей.

"Конкурировать с ними по уровню зарплат могут разве что компании из добывающей отрасли и сферы "Перевозки, логистика, склад, ВЭД", где медиана предложений составила 135,5 тыс. рублей и 131,1 тыс. рублей соответственно. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата в Алтайском крае находится сейчас на уровне 58,9 тыс. рублей", – выяснили аналитики.

Также в список попали компании из таких отраслей, как "Нефть и газ" (медиана предлагаемых зарплат – 92 тыс. рублей), "Услуги для бизнеса" (76,1 тыс. рублей), "Металлургия, металлообработка" (73,5 тыс. рублей), "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (70,5 тыс. рублей), "Лесная промышленность, деревообработка" и "Тяжелое машиностроение" (по 70 тыс. рублей).

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Алтайский край зарплаты вакансии

Комментарии 11

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Гость

12:52:03 06-03-2025

Сейчас как все как поедут за длинным рублем.........

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Гость

17:31:35 06-03-2025

Гость (12:52:03 06-03-2025) Сейчас как все как поедут за длинным рублем............ Ни разу не встречался человек, который поехал на заработки в другой регион и его не обманули))) Всех кидают, кого-то больше, кого-то меньше. В лучшем случае дают деньги на билет домой, обещают доплату выслать, но...

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Гость

14:24:05 06-03-2025

Уже едут, нехватка кадров обусловлена низкой оплатой труда в крае. Вот едем за длинным рублем кто на месяц, кто на год.

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Гость

14:55:11 06-03-2025

Гость (14:24:05 06-03-2025) Уже едут, нехватка кадров обусловлена низкой оплатой труда в... Кто круглосуточно пробки создает на дорогах тогда?

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Гость

16:47:52 06-03-2025

Гость (14:55:11 06-03-2025) Кто круглосуточно пробки создает на дорогах тогда?... Домохозяйки ! :)

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гость

17:27:39 06-03-2025

Это за три месяца 780 вы серьезно??? 260 в месяц с графиком 6/1 и по 10,5 часов

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Гость

17:48:53 06-03-2025

гость (17:27:39 06-03-2025) Это за три месяца 780 вы серьезно??? 260 в месяц с графиком ... Минус проживание, перелет, штраф и по итогу. А предлагают только жителям Алтая?

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Гость

19:31:19 06-03-2025

гость (17:27:39 06-03-2025) Это за три месяца 780 вы серьезно??? 260 в месяц с графиком ... Да ещё и в Якутии, хотя пишут вакансии Алтайского края

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Гость

17:47:08 06-03-2025

Заголовки смешные

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Гость1

18:14:36 06-03-2025

А че ни миллион то, какая разница сколько написать. Миллион то как то соли дней. Вот если бы лимон тады бы все поехали, а так мало.

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Гость

20:32:43 06-03-2025

Знание правил эксплуатации, ремонта и технического обслуживания ПДМ
Модели ПДМ: Sinome ACY-2C, Sinome ACY-3L, Sinome ACY-307L, DERUI-3. Это не набор букв, за это просто так не платят.

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