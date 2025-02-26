Работодателям посоветовали удерживать специалистов, в том числе сохраняя конкурентоспособные заработки

26 февраля 2025, 14:16, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" проанализировал вакансии, размещенные в сфере производства в Алтайском крае, и отметил рост зарплатных предложений для некоторых специалистов. Данные предоставлены amic.ru.

"За 2024 год в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 12%. Наибольшее увеличение отмечается у механиков (+40% – 84 тыс. рублей), инженеров ПНР (33% – 60 тыс. рублей), операторов станков ЧПУ (+33% – 80 тыс. рублей), электромонтажников (+25% – 50 тыс. рублей), инженеров по эксплуатации (+19% – 47,5 тыс. рублей), операторов производственной линии (+16% – 55 тыс. рублей)", – говорится в исследовании.

Рост числа вакансий относительно декабря прошлого года составил всего 5% при приросте количества откликов за год на 92%. При этом за 12 месяцев спрос на бывших лидеров зарплатных гонок – фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ – упал на 28%, а число откликов выросло на 64%.

"На сегодняшний день зарплатные предложения для работников производств в числе лидирующих в сравнении с другими профессиональными отраслями, и зачастую они более привлекательны для соискателей, что демонстрирует активный рост откликов на вакансии, поскольку зарплата – основной мотивационный инструмент в найме. При этом зарплатные предложения в ближайшем будущем не будут расти такими же темпами, как годом ранее. В сложившейся ситуации работодателям предстоит удержать специалистов, в том числе сохранить конкурентоспособные заработки", – подчеркнули аналитики.

Также отмечается, что дефицит кадров низкоквалифицированного рабочего персонала смягчился в конце 2024 года, но спрос на узкие высококвалифицированные кадры сохраняется, поскольку в большинстве производственных профессий высокий порог входа – требуется необходимый опыт и квалификация.

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