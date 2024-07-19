Почти 850 вопросов поступило на прямую линию с Виктором Томенко
Отвечать губернатор будет 31 июля
19 июля 2024, 19:10, ИА Амител
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
840 вопросов отправили на прямую линию с Виктором Томенко за три дня. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Задать свой вопрос можно тремя способами:
- написать личное сообщение Виктору Томенко во "ВКонтакте";
- написать ему в "Одноклассниках";
- задать вопрос через бота в Telegram.
Трансляция пройдет 31 июля с 17:00 до 18:00.
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07:10:52 20-07-2024
Вопросы, вопросы, а ответы будут?
09:09:08 20-07-2024
У людей есть ещё какие-то вопросы к нему. Тут уже вопросы скорее к ним
09:47:53 20-07-2024
Главное, чтобы вместо ответов были не формальные отписки.