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Почти 850 вопросов поступило на прямую линию с Виктором Томенко

Отвечать губернатор будет 31 июля

19 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

840 вопросов отправили на прямую линию с Виктором Томенко за три дня. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Задать свой вопрос можно тремя способами: 

Трансляция пройдет 31 июля с 17:00 до 18:00.

Виктор Томенко Алтайский край Прямая линия
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Комментарии 3

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Гость

07:10:52 20-07-2024

Вопросы, вопросы, а ответы будут?

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Гость

09:09:08 20-07-2024

У людей есть ещё какие-то вопросы к нему. Тут уже вопросы скорее к ним

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Гость

09:47:53 20-07-2024

Главное, чтобы вместо ответов были не формальные отписки.

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