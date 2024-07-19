Почти 850 вопросов поступило на прямую линию с Виктором Томенко

Отвечать губернатор будет 31 июля

19 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

840 вопросов отправили на прямую линию с Виктором Томенко за три дня. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Задать свой вопрос можно тремя способами:

написать личное сообщение Виктору Томенко во "ВКонтакте";

написать ему в "Одноклассниках";

задать вопрос через бота в Telegram.

Трансляция пройдет 31 июля с 17:00 до 18:00.