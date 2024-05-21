Почти 9 тысяч барнаульских девятиклассников будут сдавать ОГЭ-2024 в основной период

Первый экзамен проводят 21 мая по иностранному языку

21 мая 2024, 10:42, ИА Амител

Экзамен / Источник фото: unsplash.com

Основной период проведения ОГЭ стартовал 21 мая почти для девяти тысяч барнаульских школьников, сообщает мэрия.

Сегодня выпускники девятых классов сдают экзамен по иностранному языку.

Всего для проведения аттестации задействуют 39 экзаменационных пунктов. Во всех организовано видеонаблюдение.

Продлится основной период ОГЭ до 2 июня. Школьникам нужно будет сдать экзамены по русскому языку и математике, а также два предмета по выбору.