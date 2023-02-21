Почти 90 млн. В Соцфонде рассказали, сколько алтайских медиков получили новые выплаты

Некоторые медработники пока не дождались обещанных денег

21 февраля 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайские медики в феврале получили из Социального фонда более 87 млн рублей в качестве новых социальных выплат. Об этом в прямом эфире с ЦУРом рассказала управляющий фондом Ольга Клиндухова. По её словам, в реестрах на выплаты, которые подали медорганизации, оказалось более 11 тысяч получателей.

Она отметила, что в Алтайском крае 92 медицинских учреждения, где сотрудники имеют право на федеральные выплаты. В феврале все они подали списки тех, кому положена прибавка к зарплате за январь.

Клиндухова напомнила, что самим медикам ничего делать не нужно – вопросом выплат занимается руководство каждой больницы.

Впрочем, в некоторых медучреждениях выплаты получили не все. Но вопрос уже решается, уверила руководитель Соцфонда.

"Реестры подаются в течение десяти дней после того как месяц закончился. А дальше мы уже производим начисления и выплачиваем положенные медикам суммы. Если человек не попал в реестр, это не означает, что выплата потеряна. Если у медика есть право на выплату, организация разберётся и подаст сведения позже, и деньги ему перечислят. Уже сейчас некоторые медорганизации дополняют свои реестры теми сотрудниками, которых по ряду причин не включили ранее", – рассказала Клиндухова.По её словам, накладки возникают из-за того, что специальные социальные выплаты для медиков только появились. Медорганизации продолжают получать дополнительные инструкции, какие именно сотрудники имеют право на прибавку к зарплате.

Напомним, выплаты медикам в России начали перечислять с февраля 2023 года. Решение о мерах господдержки для медработников в конце прошлого года приняло правительство РФ. Деньги положены медикам, которые работают в участковых, районных и центральных районных медучреждениях, а также в отделениях и на станциях скорой помощи. Полный список должностей, на которых положены деньги, можно посмотреть здесь.

Те, кто имеет право на выплату, будут каждый месяц получать прибавку к зарплате. Размер выплаты зависит от должности – медики будут получать от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц.