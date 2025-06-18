Почти до +30 градусов потеплеет в Барнауле 18 июня

Осадков в течение дня не ожидается

18 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Huijae Lee / unsplash.com

Жаркая погода ожидается в Барнауле днем 18 июня, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".

Утром столбики термометров покажут +22 градуса. Днем потеплеет до +29, такая же температура продержится до вечера. Ночью станет немного прохладнее: +24 градуса.

День будет солнечным – облака заволокут небо лишь вечером. Скорость ветра в течение дня не превысит 4 м/с. Осадков не ожидается.

Напомним, в Алтайском крае из-за аномальной жары с 17 по 23 июня объявили штормовое предупреждение.