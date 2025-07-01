Почти две недели. Сколько дней будем отдыхать на новогодние праздники в 2026 году
Такие длинные праздники получились благодаря переносу выходных дней
01 июля 2025, 14:20, ИА Амител
Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Грядущие новогодние длинные праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщает Минтруд РФ в своем проекте календаря праздничных и выходных дней на 2026 год.
"12 дней отдыха! С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года длинные зимние праздники. А в новогодние праздники 2027 года уйдем уже с 31 декабря", - сообщил Минтруд в своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что такие длинные новогодние праздники получились благодаря переносу выходных дней, которые выпадают на праздничные дни в течение года.
14:34:15 01-07-2025
Кто будет отдыхать? Паразиты-бюджетники? Конторы разные?
15:52:42 01-07-2025
Гость (14:34:15 01-07-2025) Кто будет отдыхать? Паразиты-бюджетники? Конторы разные? ...
Те, кто работает по трудовому договору с графиком 5/2. Вы какой-то агрессивный, проблемы, да?
15:01:10 01-07-2025
Хе-хе. А наш работодатель уже 3 января нас на работу выведет. Не нравится-увольняйся. И ни какие так называемые комитеты по труду и т.д. не помогут.
16:19:23 01-07-2025
Гость (15:01:10 01-07-2025) Хе-хе. А наш работодатель уже 3 января нас на работу выведет... Вам видимо нравится так работать, если не увольняетесь? Сейчас море вакансий. Проблем нет. Было бы желание.
16:32:49 01-07-2025
Урааааааа!!! Уже жду!
16:57:07 01-07-2025
Норм.. как раз в отпуск лететь можно и за счёт праздников уложиться.
10:27:09 02-07-2025
Отлично, после мегазапарки в конце года такой миниотпуск - самое то.