Такие длинные праздники получились благодаря переносу выходных дней

01 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Грядущие новогодние длинные праздники продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщает Минтруд РФ в своем проекте календаря праздничных и выходных дней на 2026 год.

"12 дней отдыха! С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года длинные зимние праздники. А в новогодние праздники 2027 года уйдем уже с 31 декабря", - сообщил Минтруд в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что такие длинные новогодние праздники получились благодаря переносу выходных дней, которые выпадают на праздничные дни в течение года.