Почти две тонны некачественных продуктов утилизировали в алтайских магазинах "Светофор"

Специалисты обнаружили в них опасные бактерии, антибиотики и растительные жиры, которые использовали вместо животных

05 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Магазин "Светофор" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В магазинах торговой сети "Светофор" Алтайского края утилизировали 1,8 тонны некачественной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Алтайское управление Россельхознадзора в мае 2025 года провело внеплановые выездные проверки более чем в 50 магазинах сети "Светофор", расположенных на территории края.

Чтобы проверить показатели качества и безопасности продуктов, специалисты отобрали 78 проб колбасных изделий, мясных консервов и полуфабрикатов, сливочного масла, сыра, сметаны, рыбной продукции и консервов. Согласно результатам лабораторных исследований, 39 образцов (50%) показали несоответствие заявленным требованиям.

Так, в фарше "Домашний", пельменях "Новогорские" и шашлыке из бедра цыпленка обнаружили листерию – возбудителя листериоза, общей для человека и животных болезни. При заражении поражается центральная нервная система и репродуктивные органы.

Кроме того, в ряде молочной и мясной продукции (сыр творожный, сосиски, наггетсы, масло сливочное, колбаса докторская, колбаса полукопченая, сметана и другие) зафиксировали подмену животных жиров растительными, несоответствия по микробиологическим показателям, а также нашли антибиотики.

"Например, в натуральных рыбных консервах "Печень трески по-мурмански", сделанных по ГОСТу, лабораторные исследования установили отсутствие рыбы вида атлантическая треска. Вместо нее производитель использовал минтай", – уточнили в ведомстве.

Помимо этого, в ряде торговых точек выявили несоблюдение сроков гашения ветеринарных сопроводительных документов на поступающую продукцию. По предписанию Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 4 июня торговая сеть "Светофор" изъяла из оборота и утилизировала 1842 кг некачественных и потенциально опасных товаров. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц.

Редакция amic.ru обратилась в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию, однако представитель региональной сети не смог оперативно ответить.