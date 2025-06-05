Почти две тонны некачественных продуктов утилизировали в алтайских магазинах "Светофор"
Специалисты обнаружили в них опасные бактерии, антибиотики и растительные жиры, которые использовали вместо животных
05 июня 2025, 08:30, ИА Амител
В магазинах торговой сети "Светофор" Алтайского края утилизировали 1,8 тонны некачественной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Алтайское управление Россельхознадзора в мае 2025 года провело внеплановые выездные проверки более чем в 50 магазинах сети "Светофор", расположенных на территории края.
Чтобы проверить показатели качества и безопасности продуктов, специалисты отобрали 78 проб колбасных изделий, мясных консервов и полуфабрикатов, сливочного масла, сыра, сметаны, рыбной продукции и консервов. Согласно результатам лабораторных исследований, 39 образцов (50%) показали несоответствие заявленным требованиям.
Так, в фарше "Домашний", пельменях "Новогорские" и шашлыке из бедра цыпленка обнаружили листерию – возбудителя листериоза, общей для человека и животных болезни. При заражении поражается центральная нервная система и репродуктивные органы.
Кроме того, в ряде молочной и мясной продукции (сыр творожный, сосиски, наггетсы, масло сливочное, колбаса докторская, колбаса полукопченая, сметана и другие) зафиксировали подмену животных жиров растительными, несоответствия по микробиологическим показателям, а также нашли антибиотики.
"Например, в натуральных рыбных консервах "Печень трески по-мурмански", сделанных по ГОСТу, лабораторные исследования установили отсутствие рыбы вида атлантическая треска. Вместо нее производитель использовал минтай", – уточнили в ведомстве.
Помимо этого, в ряде торговых точек выявили несоблюдение сроков гашения ветеринарных сопроводительных документов на поступающую продукцию. По предписанию Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 4 июня торговая сеть "Светофор" изъяла из оборота и утилизировала 1842 кг некачественных и потенциально опасных товаров. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц.
Редакция amic.ru обратилась в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию, однако представитель региональной сети не смог оперативно ответить.
08:42:34 05-06-2025
Специалисты обнаружили в них опасные.......как и в любом другом магазине..
09:38:26 05-06-2025
Гость (08:42:34 05-06-2025) Специалисты обнаружили в них опасные.......как и в любом дру... Это да, но привязались именно к светофору)
09:03:16 05-06-2025
сами и стрескали 1,8 тонны, и списали.
09:08:57 05-06-2025
Светофор торгует продуктами, которые делали другие компании. Пусть наказывают изготовителя, а не продавца. Продавец не проверяет, сколько чего в печени трески в каждой банке, тем более что на все продукты есть сертификаты, которые выдаёт ГОСУДАРСТВО! Если государство допустило превышение чего-то в печени трески - пусть компенсирует светофору стоимость всей уничтоженной партии.
09:16:22 05-06-2025
Как то на терр @кт похоже. Кого-то осудят за сальмонеллы и минтай? Граждане за свои же деньги заражаются.
10:00:35 05-06-2025
Гость (09:16:22 05-06-2025) Как то на терр @кт похоже. Кого-то осудят за сальмонеллы и м... Раньше это называлось вредительство и расстрельная статья. А сейчас наше правительство гуманное.
09:21:52 05-06-2025
Магазин любой,та же и Мария ,берет продукты на реализацию ,проверяет документы,сертификаты.Если всё в порядке,то допускается в продажу.За качеством своей продукции следить должен производитель.Без разницы в какую торговую сеть он их отправляет.Немного не понятно при чем здесь отсутствие рыбы в консервах и торговая сеть Светофор.Такие же консервы в любой торговой сети можно найти.
09:48:20 05-06-2025
Ну а что вы хотели? Магазин для нищих, а им выбирать не приходится.
10:23:07 05-06-2025
Кхм... (09:48:20 05-06-2025) Ну а что вы хотели? Магазин для нищих, а им выбирать не прих... Не столько для нищих, сколько для жадных и глупых, которые верят, что в сфетофоре продукты такие же как в других магазинах, только накрутка магазина там меньше.
10:24:53 05-06-2025
Зимой в Светофоре купили сгущённое молоко производства Красноярского края, город Канск, "Назаровское молоко ". Недавно открыли, стали переливать в стеклянную посуду, думаем густое, засахарилось, наверное, стали пробовать, в там полно толченого стекла. Просто горсть в банку кто-то засыпал стекла. Ну даже не знаем, есть ли смысл куда-то жаловаться, да и куда?
11:43:51 05-06-2025
Гость (10:24:53 05-06-2025) Зимой в Светофоре купили сгущённое молоко производства Красн... Правдивая история, почему здесь минусуют. Светофор магазин нужный, там кроме продуктов есть много всего подешевле, чем в других магазинах. Производитель конечно это допустил вредительство, он виноват. Но что делать в этом случае, купили то в этом магазине?
11:57:34 05-06-2025
Гость (10:24:53 05-06-2025) Зимой в Светофоре купили сгущённое молоко производства Красн... Жесть!
10:34:13 05-06-2025
Поэтому производители продуктов питания против введения ГОСТа.
10:55:50 05-06-2025
гость (10:34:13 05-06-2025) Поэтому производители продуктов питания против введения ГОСТ... а потребители?
11:34:07 05-06-2025
В Магните 5 лет покупал фасоль в консервах пока не обнаружил в банках червяков. В Светофоре никогда червяков в консервах не было. Во всех магазинах проблемы с качеством.
11:47:42 05-06-2025
Гость (11:34:07 05-06-2025) В Магните 5 лет покупал фасоль в консервах пока не обнаружил... мясо, белок. видимо по акции.
13:50:04 05-06-2025
Вообще непонятно: если светофор торгует без сертификатов - виноват магазин, если сертификаты есть но они не соответствуют факту - производитель. а так похоже на то что они просто кое с кем не договорились, и дикий передел начался. В магазинах "-ра" там молочку невозможно вообще есть, но их почему то не трогают, якобы все у них соответствует
16:00:34 05-06-2025
Гость (13:50:04 05-06-2025) Вообще непонятно: если светофор торгует без сертификатов - в... А что не так с молочкой в М-ра ?
21:40:29 05-06-2025
Гость (13:50:04 05-06-2025) Вообще непонятно: если светофор торгует без сертификатов - в... Мой кот молоко из Светофора кушает. Из Марии - Ра как то нехочет...
16:28:13 05-06-2025
Сок 100% качества, 0% сока. Не сообщайте об этом никому!
16:33:39 05-06-2025
Гость (16:28:13 05-06-2025) Сок 100% качества, 0% сока. Не сообщайте об этом никому! ... А че секрет что-ли?))) Если на ответственного производителя наткнетесь то с тыквенным соком будет и ароматизатором. Вы еще скажите Березовый сок не из березы)))) в Казахстане этих берез ого-го)
16:30:42 05-06-2025
Гость (10:23:07 05-06-2025) Не столько для нищих, сколько для жадных и глупых, которые в... ну вам повезло с умищем родились, например Карачинская я вас уверяю что в Маяке (не знаю есть в светофоре или нет), что в Мра, что в Магните вся одинаковая вся с честным знаком вся от одного производителя. Кофе три в одном, везде из ржи с ячменем или думаете что в другом магазе это будет кофе? НЕ а не будет.)))
16:51:05 05-06-2025
гость (16:33:39 05-06-2025) А че секрет что-ли?))) Если на ответственного производителя ... Ваши смайлики неуместны. Гранатовый сок легко проверить на реакцию с содой, если он меняет цвет и мутнеет, то сок натуральный. Если не меняет цвет, то фуфло))))
19:14:18 05-06-2025
Вот интересно, минусуют, люди пишут, что в продуктах попадается стекло и черви, не знают куда с этим обратиться, стоит ли тратить время, жаловаться, искать справедливости, что минусуют то, подсказали бы, если знаете. От этого Светофор не закроется или магнит.
00:02:45 06-06-2025
Гость (19:14:18 05-06-2025) Вот интересно, минусуют, люди пишут, что в продуктах попад... пробовали ли для начала в магазин обратиться? Какая в целом цель? вернуть деньги? вам в любом вернут сразу как только такое увидят, что бы вы не пошли дальше. Получить чуть больше? Ну тоже с ними обсуждаемо, мол хочу водки бутылку что бы простерилизоваться после червей. Наказать магазин? тогда другое дело, но вам тогда ничего не возместят и не оплатят, ведь не зафиксировано что вы отравились этим. Донести информацию до производителя? Снимите видео, пошлите производителю, попробуйте с ними пообщаться, у меня такие общения были, заканчивались "спасибо, мы все устраним, готовы возместить ущерб в разумных пределах"...вы похоже просто не знаете чего хотите.
10:01:13 06-06-2025
Гость (00:02:45 06-06-2025) пробовали ли для начала в магазин обратиться? Какая в целом ... Хочется просто чтобы такого не было. Но тратить время и нервы напрасно...?
23:26:18 05-06-2025
Где-то всплывало, что и для Ра и, видимо, для Светофора делают отдельные производственные линии. Они душат производителей закупочными ценами и те вынуждены ради оборота ухищряться. Поэтому не та рыба - от этого скорее всего.
10:24:52 06-06-2025
Гость (23:26:18 05-06-2025) Где-то всплывало, что и для Ра и, видимо, для Светофора дела... Так это собственные торговые марки (СТМ) типа "Мария", "Велада", "Плати меньше". а под подсосьвенной маркой производитель делает одинаковое, независимо от тог, в какую сеть грузить
23:57:07 05-06-2025
Эти товарищи дай им волю, накормят нас и г***м, лишь бы подешевле. Те кто называются ритейлерами- типа светофор, мария ра и прочие....не переживайте, там кабальные контракты с производителем, все с них они получат, отвечает продавец конечный сначала это норм. Светофоры за вонь вообще нужно закрыть до устранения или нормальные проверки устраивать, не бойтесь не закроются и даже цены не повысят..если не драконить, совсем на дно уйдут, что сейчас и происходит. Роспотребнадзор бездействует допуская помойки в магазине.
10:27:49 06-06-2025
Самое стремное с светофорах - это холодильная зона. покупашка с улицы заходит, тут же без союлюдения товарного соседства колбаса, рыба, мясо без упаковки.... все ходят, трутся о продукты, лапают руками без перчаток....